Kogler für Mieter-Entlastung, SPÖ kritisiert Regierungspaket

Wien - Vizekanzler Werner Kogler denkt angesichts der Teuerung an weitere Entlastungen für Mieter. Diese sollen aber nicht über einen Mietpreisdeckel, sondern über Wohnbeihilfen kommen. "Wir sind dazu in Gesprächen mit den Bundesländern", sagte der Grünen-Chef zum "Standard" (Samstag-Ausgabe). SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bezeichnete das Anti-Teuerungspaket der Regierung unterdessen als "nicht treffsicher".

Bis zu 50 Prozent der ukrainischen Armeeausrüstung zerstört

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Odessa - Die ukrainische Armee hat nach Angaben eines ranghohen Generals seit Beginn des russischen Angriffskriegs hohe materielle Verluste erlitten. "Bis heute haben wir infolge aktiver Gefechte schätzungsweise 30 bis 40, manchmal bis zu 50 Prozent Verluste bei der Ausrüstung", sagte der Brigadegeneral Wolodymyr Karpenko dem US-Magazin "National Defense". "Schätzungsweise 1.300 Infanterie-Kampffahrzeuge, 400 Panzer und 700 Artilleriesysteme wurden verloren."

NEOS wollen russischen Einfluss im Parlament debattieren

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die NEOS wollen den russischen Einfluss auf Österreich bzw. die Abhängigkeit (wegen der Gas-Lieferungen) im Parlament thematisieren. Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper fordert in einem Statement gegenüber der APA die Einberufung des ständigen Unterausschusses des Innenausschusses ("Geheimdienst-Ausschuss"). Auch soll geklärt werden, warum die schwarz-rote Regierung 2015 nicht auf Geheimdienst-Warnungen vor der Nähe von Ex-OMV-Vorstand Rainer Seele zu Putin reagiert habe.

Brand in Chemiefabrik in Shanghai - Mindestens ein Toter

Shanghai - Bei einem schweren Brand in einer Chemiefabrik in Shanghai ist mindestens ein Mensch getötet worden. Das Feuer in der Fabrik des Unternehmens Sinopec Shanghai Petrochemical sei Samstagfrüh gegen 04.00 Uhr (Ortszeit) ausgebrochen, meldete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Noch im Laufe des Vormittags sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden.

Autofahrer und E-Biker in Tirol tödlich verunglückt

Kühtai/Reith im Alpbachtal - Zu zwei Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang ist es am Freitagabend bzw. in der Nacht auf Samstag in Tirol gekommen. In Kühtai im Bezirk Imst kam in der Nacht ein 29-jähriger Pkw-Lenker ums Leben, nachdem er in einer Kurve über den Fahrbahnrand hinaus gekommen war und sich der Wagen überschlagen hatte. In Reith im Alpbachtal verunglückte am Freitagabend ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer bei der Abfahrt vom Reither Kogel tödlich.

Weltkunstschau documenta fifteen in Kassel eröffnet

Kassel - Ab heute, Samstag, ist die documenta fifteen im deutschen Kassel für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Kuratiert wird die 15. Ausgabe der Weltkunstausstellung, die alle fünf Jahre die hessische Stadt in ein Barometer der Kunstwelt verwandelt, dieses mal vom indonesischen Kollektiv ruangrupa. Dieses hat als Symbol und Ansatz für die Schau eine Reisscheune, genannt lumbung, auserkoren.

