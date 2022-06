Bis zu 50 Prozent der ukrainischen Armeeausrüstung zerstört

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Odessa - Die ukrainische Armee hat nach Angaben eines ranghohen Generals seit Beginn des russischen Angriffskriegs hohe materielle Verluste erlitten. "Bis heute haben wir infolge aktiver Gefechte schätzungsweise 30 bis 40, manchmal bis zu 50 Prozent Verluste bei der Ausrüstung", sagte der Brigadegeneral Wolodymyr Karpenko dem US-Magazin "National Defense". "Schätzungsweise 1.300 Infanterie-Kampffahrzeuge, 400 Panzer und 700 Artilleriesysteme wurden verloren."

5.407 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind mit Stand Samstag, 9.00 Uhr, innerhalb von 24 Stunden 5.407 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.921). Samstag vor einer Woche betrug die Zahl 4.107. Sieben Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 4,9. Im Krankenhaus lagen 527 Personen, um vier mehr als gestern gemeldet waren. 34 Corona-Patienten wurden auf Intensivstationen betreut (minus zwei seit gestern).

Landesparteitag der SPÖ Kärnten in Klagenfurt gestartet

Klagenfurt - Mit Blasmusik, Pop, Kaffee und Gebäck ist die SPÖ Kärnten am Samstag in den Landesparteitag gestartet. Nach dem Auftakt am Freitagnachmittag mit Anträgen und Diskussionen steht am Samstag die Wiederwahl von Peter Kaiser zum Landesparteivorsitzenden am Programm, mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses wurde am frühen Nachmittag gerechnet. Beim letzten Parteitag 2019 hatte Kaiser 99,34 Prozent Zustimmung erhalten.

Anschlag auf Sikh-Tempel in afghanischer Hauptstadt

Kabul - Ein Sikh-Tempel in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Samstag Ziel eines Terroranschlags geworden. Örtliche Medien berichteten von mehreren Explosionen im Gebiet um den Gurudwara, die Gebetsstätte der Glaubensgemeinschaft. Auch Schüsse seien zu hören gewesen. In sozialen Medien verbreitete Videoaufnahmen zeigten eine Rauchwolke, die von dem Gebäude im Stadtteil Karte Parwan aufstieg.

Autofahrer und E-Biker in Tirol tödlich verunglückt

Kühtai/Reith im Alpbachtal - Zu zwei Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang ist es am Freitagabend bzw. in der Nacht auf Samstag in Tirol gekommen. In Kühtai im Bezirk Imst kam in der Nacht ein 29-jähriger Pkw-Lenker ums Leben, nachdem er in einer Kurve über den Fahrbahnrand hinaus gekommen war und sich der Wagen überschlagen hatte. In Reith im Alpbachtal verunglückte am Freitagabend ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer bei der Abfahrt vom Reither Kogel tödlich.

Israel greift nach Raketenangriff Ziele im Gazastreifen an

Jerusalem - Erstmals seit fast zwei Monaten haben militante Palästinenser im Gazastreifen in der Nacht zum Samstag erneut eine Rakete auf Israel abgefeuert. Die israelische Luftwaffe griff daraufhin nach Militärangaben Ziele der im Gazastreifen herrschenden Hamas an. Es seien eine Waffenwerkstatt und drei Hamas-Militärposten angegriffen worden, teilte die Armee mit. Zuvor hatten in der israelischen Küstenstadt Ashkelon die Warnsirenen geheult.

Brand in Chemiefabrik in Shanghai - Mindestens ein Toter

Shanghai - Bei einem schweren Brand in einer Chemiefabrik in Shanghai ist mindestens ein Mensch getötet worden. Das Feuer in der Fabrik des Unternehmens Sinopec Shanghai Petrochemical sei Samstagfrüh gegen 04.00 Uhr (Ortszeit) ausgebrochen, meldete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Noch im Laufe des Vormittags sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden.

