5.407 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind mit Stand Samstag, 9.00 Uhr, innerhalb von 24 Stunden 5.407 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.921). Samstag vor einer Woche betrug die Zahl 4.107. Sieben Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 4,9. Im Krankenhaus lagen 527 Personen, um vier mehr als gestern gemeldet waren. 34 Corona-Patienten wurden auf Intensivstationen betreut (minus zwei seit gestern).

Bis zu 50 Prozent der ukrainischen Armeeausrüstung zerstört

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Odessa - Die ukrainische Armee hat nach Angaben eines ranghohen Generals seit Beginn des russischen Angriffskriegs hohe materielle Verluste erlitten. "Bis heute haben wir infolge aktiver Gefechte schätzungsweise 30 bis 40, manchmal bis zu 50 Prozent Verluste bei der Ausrüstung", sagte der Brigadegeneral Wolodymyr Karpenko dem US-Magazin "National Defense". "Schätzungsweise 1.300 Infanterie-Kampffahrzeuge, 400 Panzer und 700 Artilleriesysteme wurden verloren."

Gazprom liefert weiterhin weniger Gas nach Österreich

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Energiekonzern Gazprom hat auch am Samstag - den dritten Tag in Folge - verringerte Gasliefermengen nach Österreich angekündigt. Das gab das Infrastrukturministerium in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA bekannt. Am Vortag hätten - trotz der Lieferreduktion um 49 Prozent - die heimischen Speicher weiter befüllt werden können. Der Speicherstand betrage somit 40,67 Prozent.

Brunner will Aus für Kalte Progression in Verfassungsrang

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) denkt daran, die Abschaffung der Kalten Progression in Verfassungsrang zu heben. Notwendig dafür wäre eine Zweidrittel-Mehrheit im Nationalrat. "Ich kann mir das durchaus vorstellen", sagte Brunner dazu im Ö1-Radio. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) überlegt indes weitere Entlastungen für Mieter. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bezeichnete das Anti-Teuerungspaket der Regierung unterdessen als "nicht treffsicher".

Kaiser bei Parteitag in Kärnten vor Wiederwahl

Klagenfurt - Die SPÖ Kärnten hat den Parteitag am Samstag für die Gelegenheit genutzt, die Partei auf den kommenden Wahlkampf für die Landtagswahl am 5. März 2023 einzustimmen. Während sich Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner an der Bundesregierung abarbeitete, widmete sich der Landesvorsitzende Peter Kaiser der Kärntner Perspektive. Nach den Reden fanden die Wahlen statt, ein Ergebnis wurde für den frühen Nachmittag erwartet.

Frankreich vor absoluten Hitzerekorden

Paris/Athen - Zum Höhepunkt der Hitzewelle in Frankreich werden am Samstag Spitzentemperaturen von bis zu 43 Grad erwartet. Es sei davon auszugehen, dass absolute Hitzerekorde gebrochen würden, teilte der Wetterdienst M�t�o France mit. "Es handelt sich um eine wirkliche Ausnahmesituation", hieß es. Flächendeckend wurden Temperaturen von 35 bis 39 Grad erwartet. Halb Griechenland bleibt unterdessen vorerst verregnet, nächste Woche soll Hitze folgen.

Anschlag auf Sikh-Tempel in afghanischer Hauptstadt

Kabul - Ein Sikh-Tempel in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Samstag Ziel eines Terroranschlags geworden. Örtliche Medien berichteten von mehreren Explosionen im Gebiet um den Gurudwara, die Gebetsstätte der Glaubensgemeinschaft. Auch Schüsse seien zu hören gewesen. In sozialen Medien verbreitete Videoaufnahmen zeigten eine Rauchwolke, die von dem Gebäude im Stadtteil Karte Parwan aufstieg.

Autofahrer und E-Biker in Tirol tödlich verunglückt

Kühtai/Reith im Alpbachtal - Zu zwei Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang ist es am Freitagabend bzw. in der Nacht auf Samstag in Tirol gekommen. In Kühtai im Bezirk Imst kam in der Nacht ein 29-jähriger Pkw-Lenker ums Leben, nachdem er in einer Kurve über den Fahrbahnrand hinaus gekommen war und sich der Wagen überschlagen hatte. In Reith im Alpbachtal verunglückte am Freitagabend ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer bei der Abfahrt vom Reither Kogel tödlich.

