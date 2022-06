Ukraine will erst Ende August mit Russland reden

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Odessa - Die Ukraine stellt sich auf einen länger andauernden Abwehrkrieg gegen Russland ein. Erst Ende August, nach Gegenangriffen, will der ukrainische Chefunterhändler David Arachamija die Friedensverhandlungen mit Moskau wieder aufnehmen, wie er in einem am Samstag erschienenen Interview mit dem Sender Voice of America sagte. Dann werde sein Land eine bessere Verhandlungsposition haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte am Samstag eine Frontregion im Süden.

Gazprom liefert weiterhin weniger Gas nach Österreich

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Energiekonzern Gazprom hat auch am Samstag - den dritten Tag in Folge - verringerte Gasliefermengen nach Österreich angekündigt. Das gab das Infrastrukturministerium in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA bekannt. Am Vortag hätten - trotz der Lieferreduktion um 49 Prozent - die heimischen Speicher weiter befüllt werden können. Der Speicherstand betrage somit 40,67 Prozent.

Juni-Hitzerekorde in Spanien und Frankreich

Madrid/Paris/Athen - Die schlimmste Juni-Hitzewelle seit 1950 in Spanien hat Thermometer am Samstag örtlich auf mehr als 44 Grad steigen lassen. Eine wirkliche Abkühlung gab es auch nachts nicht, in weiten Teilen des Landes sanken die Temperaturen nach dem Untergang der Sonne kaum auf 20 Grad ab. Auch in Frankreich wurden Rekord-Temperaturen erwartet. Der Wetterdienst sprach von "einer wirklichen Ausnahmesituation". Halb Griechenland blieb unterdessen verregnet, nächste Woche soll Hitze folgen.

Kaiser mit 99,08 Prozent als Kärntner SPÖ-Chef wiedergewählt

Klagenfurt - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser ist am Samstag mit 99,08 Prozent (431 von 435 Stimmen) als SPÖ-Landesparteivorsitzender wiedergewählt worden. Die Partei hatte die erstmals zweitägige Veranstaltung, zu der am Samstag 439 Delegierte und 103 Gäste gekommen waren, vor allem als Einstimmung auf den Wahlkampf zur Landtagswahl am 5. März 2023 genutzt.

5.407 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind mit Stand Samstag, 9.00 Uhr, innerhalb von 24 Stunden 5.407 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.921). Samstag vor einer Woche betrug die Zahl 4.107. Sieben Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 4,9. Im Krankenhaus lagen 527 Personen, um vier mehr als gestern gemeldet waren. 34 Corona-Patienten wurden auf Intensivstationen betreut (minus zwei seit gestern).

Ecuador verhängt Ausnahmezustand wegen Indigenen-Protesten

Quito - Wegen der seit Tagen andauernden Proteste indigener Gruppen gegen soziale Missstände in Ecuador hat die Regierung in drei Provinzen den Ausnahmezustand verhängt. "Ich werde unsere Hauptstadt und das Land verteidigen", sagte Präsident Guillermo Lasso in der Nacht zum Samstag (Ortszeit). Während des Ausnahmezustands in den Provinzen Pichincha, Cotopaxi und Imbabura sind größere Versammlungen untersagt. In der Hauptstadt Quito gilt zudem eine nächtliche Ausgangssperre.

Brunner will Aus für Kalte Progression in Verfassungsrang

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) denkt daran, die im Rahmen des Anti-Teuerungspakets vorgesehenen Abschaffung der Kalten Progression in Verfassungsrang zu heben. Notwendig dafür wäre eine Zweidrittel-Mehrheit im Nationalrat. "Ich kann mir das durchaus vorstellen", sagte Brunner am Samstag im Ö1-Radio. Zustimmung dazu kam von den NEOS, die aber eine volle Inflationsanpassung einforderten. Kritik an Brunners Aussagen kam von SPÖ und FPÖ.

