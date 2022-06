Macron muss bei Parlamentswahl um Mehrheit bangen

Paris - In Frankreich ist die Parlamentswahl am Sonntag in die entscheidende zweite Runde gegangen. Kurz nach der Wiederwahl von Präsident Emmanuel Macron für eine zweite Amtszeit wählen die Französinnen und Franzosen ein neues Parlament. Nach dem Patt mit dem Linksbündnis im ersten Wahlgang muss Macrons liberale Allianz um ihre bisherige absolute Mehrheit bangen. 48,9 Millionen Wähler können seit 8.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Bestimmt werden 577 Sitze in der Nationalversammlung.

Russische Truppen nahe Krasnopillja zurückgeschlagen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukrainische Streitkräfte haben laut einer Mitteilung des ukrainischen Generalstabs russische Truppen in der Nähe der Stadt Krasnopillja zurückgeschlagen. Die russischen Soldaten hätten sich auf einer Aufklärungsmission befunden. Sie hätten schwere Verluste erlitten. Ukrainische Behörden meldeten zudem, dass in der Nacht auf Sonntag Orte weiter westlich in den Regionen Poltawa und Dnipropetrowsk beschossen worden seien.

Litauens Beschränkungen für Kaliningrad verärgern Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Vilnius - Die politische Führung in Moskau hat verärgert auf Litauens Beschränkungen des Bahntransits zwischen der zu Russland gehörenden Ostsee-Exklave Kaliningrad und dem russischen Kernland reagiert. Die "beginnende Blockade" Kaliningrads verstoße gegen internationales Recht, schrieb der Vizechef des russischen Föderationsrats, Konstantin Kossatschow, einer der führenden Außenpolitiker Russlands, in der Nacht auf Sonntag auf seinem Telegram-Kanal.

Waldbrand hält griechische Insel Euböa in Atem

Athen - Ein großer Waldbrand im Westen der Insel Euböa hat die griechische Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag in Atem gehalten. Wegen starker Winde breiteten sich die Flammen rasend aus. Am Morgen waren fünf Löschflugzeuge und -hubschrauber sowie 150 Feuerwehrleute mit 32 Löschzügen im Einsatz. Ein Dorf wurde evakuiert und die Bewohner der Region zudem vom Bürgerschutz per Warn-SMS alarmiert, berichtete die Nachrichtenagentur ANA.

Steuerreform erhöht Nachfrage und stärkt Arbeitsmarkt

Wien - Die geplante Abschaffung der kalten Progression ab 2023 werde einerseits die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte und damit die (Konsum-)Nachfrage erhöhen. Zum anderen werde sie den Arbeitsmarkt stärken. Zu diesem Schluss kommt das Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria in einer Analyse der makroökonomischen Effekte durch die gänzliche Abschaffung der Kalten Progression im Auftrag des Finanzministeriums, die der APA vorliegt.

Apple-Beschäftigte in den USA gründen erstmals Gewerkschaft

Annapolis (Maryland)/Cupertino - Mitarbeiter des US-Technologiekonzerns Apple im US-Bundesstaat Maryland haben für den Beitritt zu einer Gewerkschaft gestimmt. Mehr als 100 Einzelhandelsangestellte des Apple-Konzerns hätten sich am Samstag "mit überwältigender Mehrheit für den Beitritt zur "International Association of Machinists and Aerospace Workers" entschieden, schrieb die Gewerkschaft auf ihrer Internetseite.

IS bekennt sich zu Attentat auf Sikh-Tempel in Kabul

Kabul - Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat sich zum tödlichen Angriff auf einen Sikh-Tempel in der afghanischen Hauptstadt Kabul bekannt. Auf dem IS-Propagandakanal Amaq erklärte die Miliz, der am Samstag durchgeführte Angriff sei ein Racheakt an Hindus und Sikhs für Beleidigungen des Propheten Mohammed. Bei dem Angriff wurden zwei Menschen getötet.

