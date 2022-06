Rauch-Kallat, Berger, Schellhorn werben für Van der Bellen

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekommt bei der Kampagne für seine Wiederwahl prominente Unterstützung aus unterschiedlicher politischer Richtung. Am Sonntag haben unter dem Titel "Stimmen für Van der Bellen" Ex-ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat, Ex-SPÖ-Justizministerin Maria Berger, der frühere NEOS-Nationalratsabgeordnete Sepp Schellhorn, die frühere Grünen-Energiesprecherin Christiane Brunner und Bio-Pionier Werner Lampert für Van der Bellens Wiederwahl geworben.

Doppelt so viele Corona-Neuinfektion wie vor einer Woche

Wien - 6.406 neue Infektionen mit dem Coronavirus in Österreich sind innerhalb von 24 Stunden bis Sonntag, 9.00 Uhr, offiziell gemeldet worden. Das sind mehr als doppelt so viele als im selben Zeitraum vor einer Woche (2.989). Einen Todesfall gab es seit gestern, im Sieben-Tage-Schnitt waren es täglich 4,6. Im Krankenhaus lagen 543 Covid-Patienten (16 mehr als am Vortag), 35 auf Intensivstationen (plus eins).

Neue Luftangriffe auf ukrainische Hauptstadt Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Charkiw (Charkow) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Sonntagfrüh erneut aus der Luft angegriffen worden - es waren Sirenen des Luftalarms und Explosionen zu hören. Nach offiziellen Angaben schoss die ukrainische Luftabwehr russische Raketen über der Stadt jedoch ab. "Im Stadtbezirk Wyschhorod waren heute Morgen Explosionen zu hören. Die Luftabwehr hat feindliche Flugziele beschossen", teilte der Militärgouverneur des Gebiets Kiew, Olexij Kuleba, am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal mit.

Russland liefert um die Hälfte weniger Gas nach Österreich

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Energiekonzern Gazprom hat auch am Sonntag etwa um die Hälfte weniger Gas nach Österreich geliefert als üblich. "Die derzeitigen Einschränkungen der Gaslieferungen aus Russland stehen auf demselben Niveau des Vortages", teilte der Öl- und Gaskonzern OMV am Sonntag mit. Die Nachfrage nach Gas sei derzeit aber eher gering, fehlende Mengen könnten gut durch Zukäufe auf dem Spotmarkt ersetzt werden.

Macron muss bei Parlamentswahl um Mehrheit bangen

Paris - In Frankreich ist die Parlamentswahl am Sonntag in die entscheidende zweite Runde gegangen. Kurz nach der Wiederwahl von Präsident Emmanuel Macron für eine zweite Amtszeit wählen die Französinnen und Franzosen ein neues Parlament. Nach dem Patt mit dem Linksbündnis im ersten Wahlgang muss Macrons liberale Allianz um ihre bisherige absolute Mehrheit bangen. 48,9 Millionen Wähler können seit 8.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Bestimmt werden 577 Sitze in der Nationalversammlung.

Anhaltende Dürre und Wasserknappheit in Italien

Rom - Wegen anhaltender Dürre, der schlimmsten der vergangenen 70 Jahre, wollen die norditalienischen Regionen den Ausnahmezustand ausrufen. Damit könnten sie freie Hand bei der Ergreifung von Notstandsmaßnahmen zur Bekämpfung der Wasserknappheit erhalten. Am Mittwoch treffen die Präsidenten der Regionen Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli. Dabei soll unter anderem über Maßnahmen diskutiert werden, um die Effizienz des italienischen Wasserversorgungssystems zu erhöhen.

Größerer Brand bei Entsorgungsbetrieb in Wien

Wien - In einem Entsorgungsbetrieb in Wien-Simmering ist am Sonntag ein größerer Brand mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Von der Berufsfeuerwehr wurde Alarmstufe zwei ausgerufen. "Die Herausforderung bestand im Zubringen von Löschwasser, es mussten mehrere lange Löschleitungen gelegt werden", berichtete ein Sprecher. Die Kräfte hätten aber "alles unter Kontrolle".

Waldbrand hält griechische Insel Euböa in Atem

Athen - Ein großer Waldbrand im Westen der Insel Euböa hat die griechische Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag in Atem gehalten. Wegen starker Winde breiteten sich die Flammen rasend aus. Am Morgen waren fünf Löschflugzeuge und -hubschrauber sowie 150 Feuerwehrleute mit 32 Löschzügen im Einsatz. Ein Dorf wurde evakuiert und die Bewohner der Region zudem vom Bürgerschutz per Warn-SMS alarmiert, berichtete die Nachrichtenagentur ANA.

