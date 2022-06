Gasversorgung - Nehammer beruft "kleines Krisenkabinett" ein

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Energiekonzern Gazprom hat auch am Sonntag etwa um die Hälfte weniger Gas nach Österreich geliefert als üblich. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat deshalb für den Abend das kleine Krisenkabinett der Regierung einberufen, an dem neben Nehammer auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) teilnehmen werden.

Moskau meldet Tötung Dutzender ukrainischer Generäle

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Charkiw (Charkow) - Das russische Militär hat nach eigenen Angaben mit einem Raketenangriff einen Führungsgefechtsstand der ukrainischen Streitkräfte mit hochrangigen Offizieren zerstört. "Durch den Schlag wurden über 50 Generäle und Offiziere der ukrainischen Streitkräfte, darunter Generalstabsoffiziere und der Kommandostab des Truppenverbands "Kachowka", der Luftlandetruppen und der Verbände vernichtet", so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag.

Doppelt so viele Corona-Neuinfektion wie vor einer Woche

Wien - 6.406 neue Infektionen mit dem Coronavirus in Österreich sind innerhalb von 24 Stunden bis Sonntag, 9.00 Uhr, offiziell gemeldet worden. Das sind mehr als doppelt so viele als im selben Zeitraum vor einer Woche (2.989). Einen Todesfall gab es seit gestern, im Sieben-Tage-Schnitt waren es täglich 4,6. Im Krankenhaus lagen 543 Covid-Patienten (16 mehr als am Vortag), 35 auf Intensivstationen (plus eins).

Rauch-Kallat, Berger, Schellhorn werben für Van der Bellen

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekommt bei der Kampagne für seine Wiederwahl prominente Unterstützung aus unterschiedlicher politischer Richtung. Am Sonntag haben unter dem Titel "Stimmen für Van der Bellen" Ex-ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat, Ex-SPÖ-Justizministerin Maria Berger, der frühere NEOS-Nationalratsabgeordnete Sepp Schellhorn, die frühere Grünen-Energiesprecherin Christiane Brunner und Bio-Pionier Werner Lampert für Van der Bellens Wiederwahl geworben.

Mit 36,5 Grad neuer Juni-Temperaturrekord in Vorarlberg

Wien - In Österreich haben sich die Temperaturen am Sonntag an die jeweiligen Bundesländerekorde für Juni genähert. In Vorarlberg wurde der bisherige Höchstwert sogar knapp übertroffen: 36,5 Grad war es um 15.00 Uhr in Feldkirch heiß. Am 30. Juni 1950 schwitzte man dort bei 36,3 Grad. Verbreitet wurden im ganzen Land bereits zu Mittag um die 30 Grad gemessen, berichtete die ZAMG. Selbst in 2.000 Meter Höhe hatte es noch um 20 Grad.

Anhaltende Dürre und Wasserknappheit in Italien

Rom - Wegen anhaltender Dürre, der schlimmsten der vergangenen 70 Jahre, wollen die norditalienischen Regionen den Ausnahmezustand ausrufen. Damit könnten sie freie Hand bei der Ergreifung von Notstandsmaßnahmen zur Bekämpfung der Wasserknappheit erhalten. Am Mittwoch treffen die Präsidenten der Regionen Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli. Dabei soll unter anderem über Maßnahmen diskutiert werden, um die Effizienz des italienischen Wasserversorgungssystems zu erhöhen.

Größerer Brand bei Entsorgungsbetrieb in Wien

Wien - In einem Entsorgungsbetrieb in Wien-Simmering ist am Sonntag ein größerer Brand mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen. Von der Berufsfeuerwehr wurde Alarmstufe zwei ausgerufen. "Die Herausforderung bestand im Zubringen von Löschwasser, es mussten mehrere lange Löschleitungen gelegt werden", berichtete ein Sprecher. Die Kräfte hätten aber "alles unter Kontrolle".

Hunderte Passagiere am Flughafen Salzburg gestrandet

Salzburg - Zahlreiche Passagiere sind am Wochenende am Salzburger Airport von Flugausfällen der Lufthansa-Tochtergesellschaft Eurowings betroffen gewesen. Bis zu 500 Menschen mussten dadurch Sonntagfrüh auf dem Boden bleiben. Schon am Samstag hatte sich für so manchen der Traum vom Fliegen zerschlagen, bestätigte Airport-Sprecher Alexander Klaus der APA einen Bericht von ORF Salzburg.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red