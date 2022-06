Macron muss bei Parlamentswahl um Mehrheit bangen

Paris - In Frankreich geht die zweite Runde der Parlamentswahl auf die Zielgerade. Die letzten Wahllokale meist in großen Städten hatten am Sonntag noch bis 20.00 Uhr geöffnet. Dann wurden die Hochrechnungen zum Wahlausgang erwartet. Rund 48,9 Millionen eingeschriebene Wähler konnten ihre Stimme abgeben. Kurz nach der Wiederwahl von Präsident Emmanuel Macron für eine zweite Amtszeit am 24. April bestimmen die Französinnen und Franzosen die 577 Mitglieder der Nationalversammlung.

Moskau meldet Tötung Dutzender ukrainischer Generäle

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Charkiw (Charkow) - Das russische Militär hat nach eigenen Angaben mit einem Raketenangriff einen Führungsgefechtsstand der ukrainischen Streitkräfte mit hochrangigen Offizieren zerstört. "Durch den Schlag wurden über 50 Generäle und Offiziere der ukrainischen Streitkräfte, darunter Generalstabsoffiziere und der Kommandostab des Truppenverbands "Kachowka", der Luftlandetruppen und der Verbände vernichtet", so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag.

Gasversorgung - Nehammer beruft "kleines Krisenkabinett" ein

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Energiekonzern Gazprom hat auch am Sonntag etwa um die Hälfte weniger Gas nach Österreich geliefert als üblich. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat deshalb für den Abend das kleine Krisenkabinett der Regierung einberufen, an dem neben Nehammer auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) teilnehmen werden.

Schallenberg für klares Balkan-Erweiterungssignal der EU

Kiew (Kyjiw)/Moskau/EU-weit - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erhofft sich vom EU-Gipfel kommende Woche in Sachen EU-Erweiterung nicht nur klare Signale in Richtung Osten, sondern auch in den Südosten Europas. Das sagte er im Zuge einer Panel-Diskussion der Jahresversammlung des European Council on Foreign Relations (ECFR) am Sonntag in Berlin. "Wenn wir ein Signal an den Osten schicken, müssen wir auch unsere geopolitische Verantwortung gegenüber dem Südosten Europas erfüllen."

Deutschland will Gasverbrauch reduzieren

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit umfangreichen Maßnahmen will Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Gasverbrauch in Deutschland senken und auf die Drosselung russischer Lieferungen reagieren. Damit soll eine schwere Gaskrise verhindert werden mit Blick vor allem auf den Winter und den Beginn der Heizperiode. Im Kern geht es um staatliche Milliarden für das schnelle Befüllen von Speichern, Kohle statt Gas zur Stromerzeugung und Anreize für Industriefirmen zu weniger Verbrauch.

Doppelt so viele Corona-Neuinfektion wie vor einer Woche

Wien - 6.406 neue Infektionen mit dem Coronavirus in Österreich sind innerhalb von 24 Stunden bis Sonntag, 9.00 Uhr, offiziell gemeldet worden. Das sind mehr als doppelt so viele als im selben Zeitraum vor einer Woche (2.989). Einen Todesfall gab es seit gestern, im Sieben-Tage-Schnitt waren es täglich 4,6. Im Krankenhaus lagen 543 Covid-Patienten (16 mehr als am Vortag), 35 auf Intensivstationen (plus eins).

Festnahmen nach Entdeckung von Frauenleiche in Wien

Wien - Polizisten haben am Sonntag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf die Leiche einer jungen Frau vorgefunden. Erhebungen am Tatort deuten auf ein Tötungsdelikt hin. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, berichtete die Polizei. Die Einvernahmen sollten bis in den späten Abend andauern, hieß es.

Juni-Temperaturrekord im Ländle und extrem warm auf Bergen

Wien - Es ist ein heißes Wochenende in Österreich gewesen: An 160 der rund 280 Wetterstationen der ZAMG wurde am Sonntag ein Hitzetag mit mindestens 30 Grad gemessen, an knapp 250 ein Sommertag mit mindestens 25 Grad. Die Temperaturen haben sich an die jeweiligen Bundesländerekorde für Juni genähert. In Vorarlberg wurde der bisherige Höchstwert sogar knapp übertroffen. Extrem warm war es auch auf den Bergen.

