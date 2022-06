Macron verliert absolute Mehrheit im französischen Parlament

Paris - Frankreichs wiedergewählter Präsident Emmanuel Macron hat mit seinem Mitte-Lager nach Hochrechnungen die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung klar verfehlt. In der Endrunde der Parlamentswahl am Sonntag kamen die Liberalen demnach auf 210 bis 250 der 577 Sitze. Das neue linke Bündnis angeführt von Linkspolitiker Jean-Luc M�lenchon wird mit 150 bis 180 Sitzen im Parlament vertreten sein. Für die absolute Mehrheit wurden mindestens 289 Sitze benötigt.

Moskau meldet Tötung Dutzender ukrainischer Generäle

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Charkiw (Charkow) - Das russische Militär hat nach eigenen Angaben mit einem Raketenangriff einen Führungsgefechtsstand der ukrainischen Streitkräfte mit hochrangigen Offizieren zerstört. "Durch den Schlag wurden über 50 Generäle und Offiziere der ukrainischen Streitkräfte, darunter Generalstabsoffiziere und der Kommandostab des Truppenverbands "Kachowka", der Luftlandetruppen und der Verbände vernichtet", so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Sonntag.

Van der Bellen bei Ukraine-Solidaritätsgipfel in Riga

Riga/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Montag in die lettische Hauptstadt Riga, um bei einem Treffen mit Amtskollegen aus mittelosteuropäischen Staaten ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu senden. "Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren und werden alles unternehmen, um den russischen Aggressionskrieg möglichst rasch zu beenden und den Frieden wiederherzustellen", betonte Van der Bellen im Vorfeld des Präsidentengipfels der Drei-Meere-Initiative.

EU-Außenminister beraten über Kandidatenstatus für Ukraine

Luxemburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Außenminister der Europäischen Union beraten am Montag in Luxemburg über weitere Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg. Erwartet werden Stellungnahmen zu dem Vorschlag der EU-Kommission, der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen. Die Entscheidung dürfte dann auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag fallen. Österreich knüpft seine Zustimmung daran, dass die EU ähnliche Signale auch gegenüber den Westbalkan-Staaten aussendet.

Deutschland will Gasverbrauch reduzieren

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit umfangreichen Maßnahmen will Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Gasverbrauch in Deutschland senken und auf die Drosselung russischer Lieferungen reagieren. Damit soll eine schwere Gaskrise verhindert werden mit Blick vor allem auf den Winter und den Beginn der Heizperiode. Im Kern geht es um staatliche Milliarden für das schnelle Befüllen von Speichern, Kohle statt Gas zur Stromerzeugung und Anreize für Industriefirmen zu weniger Verbrauch.

Internationale Anti-Atomwaffen-Konferenz in Wien

Wien - Einen Tag vor dem Start der UNO-Konferenz über den Atomwaffenverbotsvertrag veranstaltet das Außenministerium am Montag eine internationale Konferenz über die humanitären Auswirkungen dieser Massenvernichtungswaffen. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat Experten aus aller Welt geladen, um für ein universelles Atomwaffenverbot zu werben. Wie dringlich das Anliegen ist, zeigen nicht zuletzt die Atomdrohungen des russischen Aggressors Wladimir Putin im Ukraine-Krieg.

Juni-Temperaturrekord im Ländle und extrem warm auf Bergen

Wien - Es ist ein heißes Wochenende in Österreich gewesen: An 160 der rund 280 Wetterstationen der ZAMG wurde am Sonntag ein Hitzetag mit mindestens 30 Grad gemessen, an knapp 250 ein Sommertag mit mindestens 25 Grad. Die Temperaturen haben sich an die jeweiligen Bundesländerekorde für Juni genähert. In Vorarlberg wurde der bisherige Höchstwert sogar knapp übertroffen. Extrem warm war es auch auf den Bergen.

Festnahmen nach Entdeckung von Frauenleiche in Wien

Wien - Polizisten haben am Sonntag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf die Leiche einer jungen Frau vorgefunden. Erhebungen am Tatort deuten auf ein Tötungsdelikt hin. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, berichtete die Polizei. Die Einvernahmen sollten bis in den späten Abend andauern, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red