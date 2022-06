Macron verlor absolute Mehrheit im französischen Parlament

Paris - Frankreichs kürzlich wiedergewählter Präsident Emmanuel Macron hat bei der Parlamentswahl mit seinem Zentrums-Lager die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung klar verfehlt. In der Endrunde am Sonntag kamen die Liberalen nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 245 der 577 Sitze, wie das Innenministerium in Paris am frühen Montagmorgen nach Auszählung aller Stimmen mitteilte.

Kraftwerk Mellach soll im Notfall wieder Kohle verbrennen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das derzeit stillgelegte Fernheizkraftwerk Mellach in der Steiermark soll so umgerüstet werden, dass dort im Notfall wieder aus Kohle Strom und Wärme erzeugt werden können. Das sagte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) in der "ZiB 2 am Sonntag" nach einem "kleinen Krisenkabinett", bei dem sie mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) und Experten über die Sicherung der Energieversorgung beraten hat.

Van der Bellen bei Ukraine-Solidaritätsgipfel in Riga

Riga/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Montag in die lettische Hauptstadt Riga, um bei einem Treffen mit Amtskollegen aus mittelosteuropäischen Staaten ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu senden. "Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren und werden alles unternehmen, um den russischen Aggressionskrieg möglichst rasch zu beenden und den Frieden wiederherzustellen", betonte Van der Bellen im Vorfeld des Präsidentengipfels der Drei-Meere-Initiative.

EU-Außenminister beraten über Kandidatenstatus für Ukraine

Luxemburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Außenminister der Europäischen Union beraten am Montag in Luxemburg über weitere Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg. Erwartet werden Stellungnahmen zu dem Vorschlag der EU-Kommission, der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen. Die Entscheidung dürfte dann auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag fallen. Österreich knüpft seine Zustimmung daran, dass die EU ähnliche Signale auch gegenüber den Westbalkan-Staaten aussendet.

Linker Gustavo Petro siegte bei Präsidentenwahl in Kolumbien

Bogota - Mit Gustavo Petro wird zum ersten Mal ein linksgerichteter Politiker Präsident von Kolumbien. Nach der Stichwahl vom Sonntag liegt Petro laut der kolumbianischen Wahlbehörde nach Auszählung fast aller Stimmen uneinholbar voran. Demnach erhielt der Senator 50,47 Prozent der Stimmen. Sein Gegner, der rechtsgerichtete Millionär Rodolfo Hern�ndez, kam auf 47,27 Prozent.

Mikl-Leitner als Zeugin in Prozess gegen Landesrat Waldhäusl

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist am Montag im Prozess gegen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und eine frühere Landesbedienstete als Zeugin geladen. Ebenfalls befragt werden soll laut Landesgericht St. Pölten u.a. Mistelbachs Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler. Waldhäusl und die Mitangeklagte bestreiten Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit der Verlegung von Minderjährigen in das mit Stacheldraht begrenzte Asylquartier Drasenhofen 2018.

Internationale Anti-Atomwaffen-Konferenz in Wien

Wien - Einen Tag vor dem Start der UNO-Konferenz über den Atomwaffenverbotsvertrag veranstaltet das Außenministerium am Montag eine internationale Konferenz über die humanitären Auswirkungen dieser Massenvernichtungswaffen. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat Experten aus aller Welt geladen, um für ein universelles Atomwaffenverbot zu werben. Wie dringlich das Anliegen ist, zeigen nicht zuletzt die Atomdrohungen des russischen Aggressors Wladimir Putin im Ukraine-Krieg.

Golfer Fitzpatrick holte mit Sieg bei US Open ersten Titel

Brookline - Golf-Profi Matthew Fitzpatrick aus England hat die US Open gewonnen und damit den ersten Major-Sieg seiner Karriere verbucht. Der 27-Jährige gewann in Brookline am Ende mit einem Schlag Vorsprung auf den US-Amerikaner Will Zalatoris, der wegen eines um Haaresbreite nicht getroffenen Putts am letzten Loch ein Stechen verpasste. Auch der Weltranglistenerste Scottie Scheffler kam nach einer 67er-Runde zum Abschluss am Sonntag (Ortszeit) auf den geteilten zweiten Rang.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red