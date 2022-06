Fremdverschulden bei Frauenleiche in Wien bestätigt

Wien - Nach dem Auffinden einer Frauenleiche in einer Wiener Wohnung am Sonntag hat die Obduktion Fremdverschulden bestätigt. Zwei festgenommene Tatverdächtige machten bei ihren Einvernahmen widersprüchliche Angaben, der Sachverhalt ist damit weiter unklar, berichtete die Polizei am Montag.

Macron verlor absolute Mehrheit im französischen Parlament

Paris - Frankreichs kürzlich wiedergewählter Präsident Emmanuel Macron hat bei der Parlamentswahl mit seinem Zentrums-Lager die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung klar verfehlt. In der Endrunde am Sonntag kamen die Liberalen nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 245 der 577 Sitze, wie das Innenministerium in Paris am frühen Montagmorgen nach Auszählung aller Stimmen mitteilte.

Linker Gustavo Petro siegte bei Präsidentenwahl in Kolumbien

Bogota - Mit Gustavo Petro wird zum ersten Mal ein linksgerichteter Politiker Präsident von Kolumbien. Nach der Stichwahl vom Sonntag liegt Petro laut der kolumbianischen Wahlbehörde nach Auszählung fast aller Stimmen uneinholbar voran. Demnach erhielt der Senator 50,47 Prozent der Stimmen. Sein Gegner, der rechtsgerichtete Millionär Rodolfo Hern�ndez, kam auf 47,27 Prozent.

Ukrainischer Minister: Russische Artillerie 15-mal stärker

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Canberra - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat den Krieg mit Russland als nunmehrigen Artilleriekrieg bezeichnet. Die russischen Truppen hätten bei Artilleriewaffen eine Übermacht von 15:1, so Kuleba. Die ukrainischen Behörden räumten unterdessen den Verlust eines Vororts von Sjewjerodonezk ein.

Van der Bellen bei Ukraine-Solidaritätsgipfel in Riga

Riga/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Montag in die lettische Hauptstadt Riga, um bei einem Treffen mit Amtskollegen aus mittelosteuropäischen Staaten ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu senden. "Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren und werden alles unternehmen, um den russischen Aggressionskrieg möglichst rasch zu beenden und den Frieden wiederherzustellen", betonte Van der Bellen im Vorfeld des Präsidentengipfels der Drei-Meere-Initiative.

Russland steigt zu Chinas größtem Öl-Lieferanten auf

Singapur - Russland hat im Mai so viel Öl nach China verkauft wie noch nie und ist damit zum größten Öl-Lieferanten der Volksrepublik aufgestiegen. China importierte im vergangenen Monat fast 8,42 Millionen Tonnen Rohöl aus Russland, wie die Zollbehörde in Peking am Montag mitteilte. Das sind knapp 2 Mio. Barrel pro Tag (bpd) und um 55 Prozent mehr als vor Jahresfrist sowie etwa ein Viertel mehr als im April.

Zwei Volksbegehren gegen Corona-Maßnahmen starten am Montag

Wien - Am Montag startet die Eintragungswoche für zwei gegen Corona-Maßnahmen gerichtete Volksbegehren. Sowohl das Begehr "Keine Impfpflicht", getragen von den Wiener Rechtsanwälten Florian Höllwarth und Alexander Scheer - wie auch "Rücktritt Bundesregierung" der Oberösterreicher Elias Mühlbauer und Martin Kaser können vom 20. bis 27. Juni unterzeichnet werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red