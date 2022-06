Fremdverschulden bei Frauenleiche in Wien bestätigt

Wien - Nach dem Auffinden einer Frauenleiche in einer Wohnung im Wien-Floridsdorf am Sonntagvormittag hat die Obduktion das vermutete Fremdverschulden bestätigt. Zwei festgenommene Tatverdächtige, der Wohnungsinhaber und ein mit ihm befreundeter Mitbewohner, machten bei ihren Einvernahmen zu den Geschehnisse in der Nacht zuvor widersprüchliche Aussagen, der Sachverhalt ist damit weiter unklar.

Wahlschlappe trifft Vertraute von Präsident Macron

Paris - Die herbe Wahlschlappe für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat unmittelbare Folgen für dessen Regierung. Zwei Ministerinnen des gerade erst neu formierten Kabinetts werden ihre Posten räumen müssen, da sie bei der Parlamentswahl am Sonntag die Mehrheit in ihren Wahlkreisen verfehlten. Macron hatte diese Regel vor der Wahl aufgestellt. Betroffen sind Umweltministerin Am�lie de Montchalin und Gesundheitsministerin Brigitte Bourguignon.

Weiterhin brütende Hitzewelle in Österreich

Wien - In Österreich bleibt es in den kommenden Tagen weiterhin sehr heiß. Extremwerte wie etwa die neue regionale Rekordmarke von 36,5 Grad in Feldkirch in Vorarlberg am Sonntag sollten aber nicht erreicht werden. Die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostizierten für diese Woche Höchsttemperaturen von um die 30 Grad mit gleichzeitiger Unwettergefahr.

Gaslieferungen bleiben reduziert

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat auch für heute Montag angekündigt, die Gaslieferungen zu drosseln, teilte das Klimaministerium mit. Gestern, Sonntag war nur etwa die Hälfte der ursprünglich angekündigten Menge nach Österreich gekommen. Trotzdem seien auch die heimischen Speicher befüllt worden. Der Speicherstand betrage nun 41,32 Prozent oder 39,46 Terawattstunden. Die aktuelle Gasversorgung sei laut OMV und E-Control für heute sichergestellt, genaue Zahlen gibt es am Abend.

Ukrainischer Minister: Russische Artillerie 15-mal stärker

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Canberra - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat den Krieg mit Russland als nunmehrigen Artilleriekrieg bezeichnet. Die russischen Truppen hätten bei Artilleriewaffen eine Übermacht von 15:1, so Kuleba. Die ukrainischen Behörden räumten unterdessen den Verlust eines Vororts von Sjewjerodonezk ein.

EU-Außenminister beraten über Kandidatenstatus für Ukraine

Luxemburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU-Außenministerinnen und -minister beraten am Montag in Luxemburg über die Annäherung der Ukraine und der Republik Moldau an die EU. Die Entscheidung über den EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine dürfte auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag fallen. "Was wir erwarten für den kommenden EU-Gipfel, ist ein klares Signal Richtung Osten, aber auch Richtung Südosten", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vor dem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen.

Van der Bellen bei Ukraine-Solidaritätsgipfel in Riga

Riga/Wien/Kiew (Kyjiw) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Montag in die lettische Hauptstadt Riga, um bei einem Treffen mit Amtskollegen aus mittelosteuropäischen Staaten ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu senden. "Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren und werden alles unternehmen, um den russischen Aggressionskrieg möglichst rasch zu beenden und den Frieden wiederherzustellen", betonte Van der Bellen im Vorfeld des Präsidentengipfels der Drei-Meere-Initiative.

Linker Gustavo Petro siegte bei Präsidentenwahl in Kolumbien

Bogota - Mit Gustavo Petro wird zum ersten Mal ein linksgerichteter Politiker Präsident von Kolumbien. Nach der Stichwahl vom Sonntag liegt Petro laut der kolumbianischen Wahlbehörde nach Auszählung fast aller Stimmen uneinholbar voran. Demnach erhielt der Senator 50,47 Prozent der Stimmen. Sein Gegner, der rechtsgerichtete Millionär Rodolfo Hern�ndez, kam auf 47,27 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red