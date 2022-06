Schlepperbericht: Krieg befeuert kriminelles Geschäft

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Ukraine-Krieg hat das Geschäft der Schlepper nach Angaben des Innenministeriums noch einmal befeuert. Diese werben auch bei Migranten aus Ländern, die keine Chance auf Asyl in Österreich haben, damit, dass wegen des Kriegs die Grenzen in Europa offen sind. So registriere man derzeit besonders viele Aufgriffe von Staatsbürgern aus Indien, Pakistan, Algerien, Tunesien oder Marokko, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Weltflüchtlingstag: NGOs mit scharfer Kritik und Forderungen

Wien - Anlässlich des Weltflüchtlingstages haben mehrere Nicht-Regierungsorganisationen einen Forderungskatalog an die Regierung gerichtet. Gleichzeitig wurde in einer Pressekonferenz die Koalition, speziell die ÖVP, heftig kritisiert. Der ehemalige VP-Abgeordnete Ferdinand Maier von "Menschen.Würde.Österreich" sprach von einem Totalversagen. Lukas Gahleitner-Gertz von der Asylkoordination vermisst Vorbereitungen auf den Herbst, was die Ukraine-Hilfe angeht.

Van der Bellen bei Ukraine-Solidaritätsgipfel in Riga

Riga/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem Präsidentengipfel in der lettischen Hauptstadt Riga haben Österreich und elf weitere mitteleuropäische Staaten ihre Solidarität mit der Ukraine betont. Zum Auftakt des Treffens am Montagnachmittag richtete sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video an die Teilnehmer, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Selenskyj äußerte dabei Interesse, sich der Drei-Meere-Initiative anzuschließen.

EU-Außenminister beraten über Kandidatenstatus für Ukraine

Luxemburg/Kiew (Kyjiw) - Die EU-Außenministerinnen und -minister beraten am Montag in Luxemburg über die Annäherung der Ukraine und der Republik Moldau an die EU. Die Entscheidung über den EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine dürfte auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag fallen. "Was wir erwarten für den kommenden EU-Gipfel, ist ein klares Signal Richtung Osten, aber auch Richtung Südosten", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vor dem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen.

Gaslieferungen bleiben reduziert

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat auch für heute Montag angekündigt, die Gaslieferungen zu drosseln, teilte das Klimaministerium mit. Gestern, Sonntag war nur etwa die Hälfte der ursprünglich angekündigten Menge nach Österreich gekommen. Trotzdem seien auch die heimischen Speicher befüllt worden. Der Speicherstand betrage nun 41,32 Prozent oder 39,46 Terawattstunden. Die aktuelle Gasversorgung sei laut OMV und E-Control für heute sichergestellt, genaue Zahlen gibt es am Abend.

Internationale Anti-Atomwaffen-Konferenz in Wien

Wien - Einen Tag vor dem Start der UNO-Konferenz über den Atomwaffenverbotsvertrag hat das Außenministerium am Montag eine internationale Konferenz über die humanitären Auswirkungen dieser Massenvernichtungswaffen veranstaltet. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nannte in seinem Eröffnungsstatement die Drohungen Russlands mit Atomwaffen im Ukraine-Krieg "vollkommen inakzeptabel".

Weiterhin brütende Hitzewelle in Österreich

Wien - In Österreich bleibt es in den kommenden Tagen weiterhin sehr heiß. Extremwerte wie etwa die neue regionale Rekordmarke von 36,5 Grad in Feldkirch in Vorarlberg am Sonntag sollten aber nicht erreicht werden. Die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostizierten für diese Woche Höchsttemperaturen von um die 30 Grad mit gleichzeitiger Unwettergefahr.

Behinderten-Aktionsplan für Betroffene ungenügend

Wien - Vertreter aus dem Behindertenbereich haben am Montag den Entwurf für den Nationalen Aktionsplan Behinderung (NAP) für die Jahre 2022 bis 2030 kritisiert, der demnächst vom Ministerrat verabschiedet werden soll. Es gebe weder aussagekräftige Indikatoren noch die notwendige Finanzierung. Die UN-Behindertenrechtskonvention harre damit weiter der Umsetzung, Menschenrechte würden ignoriert. Beim Behindertenrat will man nun auf die Straße gehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red