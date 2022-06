Schlepperbericht: Krieg befeuert kriminelles Geschäft

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Ukraine-Krieg hat das Geschäft der Schlepper nach Angaben des Innenministeriums noch einmal befeuert. Diese werben auch bei Migranten aus Ländern, die keine Chance auf Asyl in Österreich haben, damit, dass wegen des Kriegs die Grenzen in Europa offen sind. So registriere man derzeit besonders viele Aufgriffe von Staatsbürgern aus Indien, Pakistan, Algerien, Tunesien oder Marokko, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Mikl-Leitner als Zeugin in Prozess gegen Landesrat Waldhäusl

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist am Montag in St. Pölten im Prozess wegen Amtsmissbrauchs gegen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und eine frühere Landesbedienstete als Zeugin befragt worden. Die Schöffenverhandlung dreht sich um die Verlegung von Minderjährigen in das mit Stacheldraht begrenzte Asylquartier Drasenhofen 2018. Die von ihr veranlasste Schließung begründete Mikl-Leitner mit dem Bericht der Kinder- und Jugendanwältin.

BMW steckt 1 Mrd. Euro in Standort Steyr

Steyr/München - Das BMW-Werk in Steyr soll bis 2025 groß in die Fertigung von Elektromotoren einsteigen. 600.000 E-Motoren sollen jährlich vom Band rollen. Die BMW-Gruppe investiert bis 2030 eine Mrd. Euro in den Standort, an dem auch ein neuer E-Motor entwickelt werden soll. Freilich werden weiterhin in großem Stil Verbrennungsmotoren produziert - denn auch wenn die EU ein Verbot ab 2035 auf den Weg bringt, so sind andere Weltregionen langsamer.

Ukraine wird Mitglied der Drei-Meere-Initiative

Riga/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem Präsidentengipfel in der lettischen Hauptstadt Riga haben Österreich und elf weitere mittelosteuropäische Staaten die Ukraine in den Kreis der Drei-Meere-Initiative aufgenommen. Wie aus Diplomatenkreisen gegenüber der APA verlautete, erfolgte der Beschluss einstimmig auf Vorschlag Polens. "Ich glaube, es ist eine gute Initiative. Die Ukraine braucht Unterstützung auf allen Linien", betonte Bundespräsident Alexander Van der Bellen gegenüber der APA.

Ukrainischer Minister: Russische Artillerie 15-mal stärker

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Canberra - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat den Krieg mit Russland als nunmehrigen Artilleriekrieg bezeichnet. Die russischen Truppen hätten bei Artilleriewaffen eine Übermacht von 15:1, so Kuleba. Die ukrainischen Behörden räumten unterdessen den Verlust eines Vororts von Sjewjerodonezk ein. Die südukrainische Stadt Odessa ist nach Angaben eines Sprechers der Regionalverwaltung von mehreren Explosionen erschüttert worden.

EU-Außenminister beraten über Kandidatenstatus für Ukraine

Luxemburg/Kiew (Kyjiw) - Die EU-Außenministerinnen und -minister beraten am Montag in Luxemburg über die Annäherung der Ukraine und der Republik Moldau an die EU. Die Entscheidung über den EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine dürfte auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag fallen. "Was wir erwarten für den kommenden EU-Gipfel, ist ein klares Signal Richtung Osten, aber auch Richtung Südosten", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vor dem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen.

Geringe Zahl österreichischer Kämpfer in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Nach der Veröffentlichung einer russischen Liste über angeblich 7.000 internationale Söldner in der Ukraine hat Österreich die Ausreise von einer geringen Zahl an Personen bestätigt. Dem österreichischen Staatsschutz "DSN liegen derzeit Informationen über eine niedrige einstellige Anzahl an Personen vor, die in das Kriegsgebiet ausgereist sind und bei denen eine aktive Teilnahme am Kriegsgeschehen wahrscheinlich ist", teilte das Innenministerium am Montag auf APA-Anfrage mit.

Internationale Anti-Atomwaffen-Konferenz in Wien

Wien - Einen Tag vor dem Start der UNO-Konferenz über den Atomwaffenverbotsvertrag hat das Außenministerium am Montag eine internationale Konferenz über die humanitären Auswirkungen dieser Massenvernichtungswaffen veranstaltet. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nannte in seinem Eröffnungsstatement die Drohungen Russlands mit Atomwaffen im Ukraine-Krieg "vollkommen inakzeptabel".

Wiener Börse tendiert im Verlauf mit Gewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf weiterhin Aufschläge präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte um 14.10 Uhr mit plus 0,36 Prozent bei 3.022,91 Einheiten. Der Handel sei von Inflations- und Zinssorgen geprägt sowie von zunehmenden Konjunkturängste, hieß es am Markt. Unter den Einzelwerten gewannen FACC 3,3 Prozent. Dagegen gaben Wienerberger um 2,8 Prozent nach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red