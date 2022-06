Schlepperbericht: Krieg befeuert kriminelles Geschäft

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Ukraine-Krieg hat das Geschäft der Schlepper nach Angaben des Innenministeriums noch einmal befeuert. Diese werben auch bei Migranten aus Ländern, die keine Chance auf Asyl in Österreich haben, damit, dass wegen des Kriegs die Grenzen in Europa offen sind. So registriere man derzeit besonders viele Aufgriffe von Staatsbürgern aus Indien, Pakistan, Algerien, Tunesien oder Marokko, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

BMW steckt 1 Mrd. Euro in Standort Steyr

Steyr/München - Das BMW-Werk in Steyr soll bis 2025 groß in die Fertigung von Elektromotoren einsteigen. 600.000 E-Motoren sollen jährlich vom Band rollen. Die BMW-Gruppe investiert bis 2030 eine Mrd. Euro in den Standort, an dem auch ein neuer E-Motor entwickelt werden soll. Freilich werden weiterhin in großem Stil Verbrennungsmotoren produziert - denn auch wenn die EU ein Verbot ab 2035 auf den Weg bringt, so sind andere Weltregionen langsamer.

Ukraine wird Mitglied der Drei-Meere-Initiative

Riga/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem Präsidentengipfel in der lettischen Hauptstadt Riga haben Österreich und elf weitere mittelosteuropäische Staaten die Ukraine in den Kreis der Drei-Meere-Initiative aufgenommen. Wie aus Diplomatenkreisen gegenüber der APA verlautete, erfolgte der Beschluss einstimmig auf Vorschlag Polens. "Ich glaube, es ist eine gute Initiative. Die Ukraine braucht Unterstützung auf allen Linien", betonte Bundespräsident Alexander Van der Bellen gegenüber der APA.

Mellach wird wieder ein Kohlekraftwerk - Kosten ungeklärt

Wien/Mellach/Kiew (Kyjiw) - Während die Gaslieferungen aus Russland weiter deutlich reduziert fließen, hat Österreich beschlossen, das Verbund-Kraftwerk Mellach in der Steiermark wieder auf den Betrieb mit Steinkohle umzurüsten, um im Notfall für ausbleibende Gaslieferungen einspringen zu können. Die meisten Detailfragen sind aber noch ungeklärt - etwa jene nach den Kosten des Umbaus oder der gesetzlichen Grundlage für den politischen Auftrag an den börsennotierten Verbund-Konzern.

Kiew attackiert Gasförderplattformen im Schwarzen Meer

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Küstenverteidigung hat laut prorussischen Angaben zufolge schwimmende Gasförderplattformen im Schwarzen Meer mit Raketen angegriffen. Bisher seien 94 Menschen gerettet worden, teilte Krim-Chef Sergej Aksjonow am Montag auf seinem Telegram-Kanal mit. Insgesamt hätten sich auf den Plattformen zuletzt mehr als 100 Menschen aufgehalten. Bei einem von insgesamt drei Angriffen seien mindestens drei Menschen verletzt worden, bei den beiden anderen wohl niemand.

Rufe nach weiteren EU-Sanktionen gegen Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Luxemburg - Mehrere EU-Staaten fordern weitere Sanktionen gegen Russland und Belarus sowie das Bekenntnis der Union zu mehr militärischer Hilfe für die Ukraine. Diplomaten berichteten am Rande des Treffens der EU-Außenminister am Montag in Luxemburg, vor allem die nordischen und osteuropäischen Länder drängten darauf, dass die EU-Kommission mit den Arbeiten an einem siebenten Sanktionspaket beginne. Dieser Ansicht seien etwa ein Drittel der 27 Mitgliedstaaten.

4.933 Corona-Neuinfektionen und drei Todesfälle registriert

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich steigt weiter. Am Montag - jener Tag, an dem aufgrund der geringen Tests am Sonntag immer die wenigsten Neuinfektionen vermeldet werden - wurden 4.933 weitere Fälle registriert. Vor einer Woche waren es noch 2.905 Neuinfektionen am Montag gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 444,2. Außerdem wurden seit Sonntag drei weitere Todesfälle gemeldet. Eine deutliche Steigerung gab es auch bei den Spitalspatienten.

Wiener Börse schließt deutlich höher, ATX mit +1,5 %

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag mit klaren Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. In der Vorwoche waren noch deutliche Verluste verbucht worden. Nun dürfte sich der heimische Markt zumindest vorübergehend stabilisiert haben. Aus den USA blieben am Berichtstag feiertagsbedingt Impulse aus. Der heimische Leitindex ATX gewann satte 1,5 Prozent auf 3.055,79 Einheiten. Unter den Einzelwerten schossen zum Wochenanfang die Aktien der AT&S um 7 Prozent hinauf.

