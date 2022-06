Erste Konferenz des Atomwaffenverbotsvertrags in Wien

Wien - Die Vision einer atomwaffenfreien Welt rückt am Dienstag etwas näher: Knapp eineinhalb Jahre nach dem Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags (TPNW) kommen in Wien die Mitgliedsstaaten dieses internationalen Abkommens zu ihrer ersten Konferenz zusammen. Zum Auftakt um 9.00 Uhr äußern sich im Austria Center Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Peter Maurer. Die Atommächte boykottieren die UNO-Konferenz.

Ukraine laut Selenskyj bereits Teil Europas

Kiew (Kyjiw)/Brüssel/Straßburg - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat kurz vor der Entscheidung über einen EU-Beitrittskandidatenstatus des Landes bekräftigt, dass die Ukraine seiner Meinung nach bereits zu Europa gehört. Das von Russland attackierte Land beweise jeden Tag, dass es schon Teil eines vereinten europäischen Werte-Raums sei, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht auf Dienstag. Russland sei sehr nervös wegen der Bestrebungen der Ukraine, der EU beizutreten.

Russische Truppen im Industriegebiet von Sjewjerodonezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der heftig umkämpften Stadt Sjewjerodonezk sind russische Truppen ukrainischen Angaben zufolge in das Industriegebiet vorgedrungen. Dort werde bereits gekämpft, schrieb der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Montagabend in seinem Telegram-Kanal. Ukrainische Truppen kontrollieren demnach nur das Territorium des Chemiewerks Azot. Auch umliegende Ortschaften stünden unter ständigem Beschuss. Im Gebiet Donezk wurden unterdessen weitere zivile Opfer beklagt.

Muratow versteigert Nobelpreismedaille für 103,5 Mio. Dollar

Moskau - Der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow hat seine Nobelpreismedaille für 103,5 Millionen Dollar (98,4 Millionen Euro) versteigert. Der bei der Auktion am Montag in New York erzielte Erlös soll geflüchteten ukrainischen Kindern zugutekommen. Den Zuschlag für die Medaille sicherte sich ein bisher anonym gebliebener Bieter per Telefon. Muratow ist der Chefredakteur der unabhängigen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta".

Israel wieder vor Neuwahlen - Lapid als Übergangspremier

Jerusalem - Israel steht nach Angaben aus Regierungskreisen wieder vor Neuwahlen. Ministerpräsident Naftali Bennett und Außenminister Jair Lapid teilten am Montag mit, kommende Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Auflösung des Parlaments einzubringen. Alle "Versuche zur Stabilisierung der Koalition" seien "ausgeschöpft" worden, hieß es weiter.

Unwetter-Schäden in OÖ, Kärnten und der Steiermark

Wien - Unwetter haben am Montag in Oberösterreich, der Steiermark und Kärnten für teils schwere Schäden in der Landwirtschaft gesorgt. Ab dem späten Nachmittag kam es dort zu Starkniederschlägen und Sturm, auch bis zu golfballgroße Hagelschloßen gingen nieder, berichtete die Hagelversicherung am Abend in einer Aussendung. Betroffen waren demnach Agrarflächen von rund 22.500 Hektar, vor allem in Oberösterreich.

