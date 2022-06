Grosz kandidiert für die Hofburg

Wien - Gerald Grosz will nun definitiv für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. In einem in sozialen Medien veröffentlichten Video verkündete der frühere BZÖ-Politiker am Dienstag in pathetischem Ton: "Liebe Österreicherinnen und Österreicher! Ja, ich will." Grosz hatte sich zuletzt zwar realistisch bezüglich seiner geringen Siegeschancen gezeigt. Dennoch will er mit dem Slogan überzeugen: "Make Austria Grosz again!" Um tatsächlich anzutreten, benötigt er 6.000 Unterschriften.

Steirische ÖVP kürt Werner Amon als künftigen Landesrat

Graz - Der designierte steirische Landeshauptmann und Nachfolger von Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Landesrat Christopher Drexler, hat am Dienstag in Graz den erfahrenen ÖVP-Politiker und Volksanwalt Werner Amon als neuen Landesrat präsentiert. Er übernimmt die Bereiche Bildung, Personal und Europa. Amon sei lange Zeit in Knittelfeld zuhause gewesen, lebe nun im weststeirischen St. Florian, diente lange im Nationalrat - davon zwölf Jahre als Bildungssprecher.

Gletscher haben zum Sommerbeginn sehr wenig Schnee

Wien - Die heimischen Gletscher starten mit sehr wenig Schnee in den Sommer. Bei den regelmäßigen Messungen der Gletscher in den Hohen Tauern registrierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eine der geringsten Schneehöhen der vergangenen Jahre. Entscheidend für die Schmelzrate der Gletscher sei aber das Wetter im Sommer, betonte die ZAMG am Dienstag in einer Aussendung.

Ukraine meldet "extrem schwierige" Lage an der Front

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat Schwierigkeiten bei den Kämpfen im Osten des Landes eingeräumt. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhiy Gaidai, sagte, die Lage entlang der Front sei "extrem schwierig". Russland habe einige Gebiete eingenommen und genügend Reserven für eine neue Großoffensive gesammelt. Die Nacht auf Dienstag sei allerdings relativ ruhig gewesen. "Es ist eine Ruhe vor dem Sturm", sagte Gaidai. Seit Kriegsbeginn sollen rund 34.100 russische Soldaten getötet worden sein.

Industrieverband BDI halbierte BIP-Prognose für Deutschland

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat wegen der Doppelkrise aus Ukraine-Krieg und Folgen der Coronapandemie seine Konjunkturprognose für 2022 mehr als halbiert. Das Bruttoinlandsprodukt werde lediglich um 1,5 Prozent wachsen, sagte der BDI am Dienstag voraus. Vor Ausbruch des russischen Kriegs gegen die Ukraine hatte er mit etwa 3,5 Prozent gerechnet.

Skelettierte Leiche auf Berg in Vorarlberg gefunden

Bregenz - Eine skelettierte Leiche ist vergangenen Samstag unterhalb der Hochgehrenspitze im Gemeindegebiet von Hirschegg (Kleinwalsertal) gefunden worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Verstorbenen mit größter Wahrscheinlichkeit um einen seit Herbst 2021 aus Baden-Württemberg abgängigen 67-jährigen Wanderer, der im Bereich Fellhorn-Fiderepass unterwegs war und abgestürzt sein dürfte. Weitere Ermittlungen zur Identität und zum Unfallhergang laufen.

Taxi fuhr in New York in Menschenmenge: Drei Schwerverletzte

New York - Am Broadway in New York ist ein Taxi auf den Gehweg und in eine Menschenmenge gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden drei Menschen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt gebe es mindestens sechs Verletzte, darunter der Fahrer. Wie es zu dem Vorfall im New Yorker Stadtteil Manhattan kommen konnte, blieb zunächst unklar. Die Polizei ging aber von einem Unfall aus.

Größter Süßwasserfisch der Welt im Mekong gefangen

Phnom Penh - Ein Fischer hat im Mekong in Kambodscha den größten jemals registrierten Süßwasserfisch der Welt gefangen. Bei dem Tier handle es sich um einen fast vier Meter langen und knapp 300 Kilogramm schweren Riesen-Süßwasserstechrochen, teilte das US-kambodschanische Forschungsprojekt "Wonders of the Mekong" (Wunder des Mekong) mit. Das Weibchen sei am 13. Juni im Nordosten des Landes gefangen worden. Den bisherigen Rekord hielt seit 2005 ein 293 Kilo schwerer Mekong-Riesenwels.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red