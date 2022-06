Erste Konferenz des Atomwaffenverbotsvertrags in Wien

Wien - Die Vision einer atomwaffenfreien Welt ist am Dienstag etwas näher gerückt. Knapp eineinhalb Jahre nach dem Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrags (TPNW) hat im Wiener Austria Center das erste Treffen seiner Mitgliedsstaaten begonnen. "Dieses erste Treffen ist ein wichtiger Meilenstein", sagte der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Peter Maurer, vor Journalisten. "Danke an Österreich für dieses historische Treffen."

Seit langem erstmals wieder weniger als 300.000 Jobsuchende

Wien - Die wirtschaftlichen Turbulenzen in Europa aufgrund des Ukraine-Kriegs haben vorerst nicht die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt in Österreich gestoppt. Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer ist im Vergleich zur Vorwoche um 1.622 Personen gesunken, seit längerer Zeit gibt es nun wieder weniger als 300.000 Jobsuchende. Aktuell sind 298.483 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit.

Unwetter sorgte für Sturmschäden und Überflutungen

Linz/Klagenfurt/Graz - Die Unwetterfront am Montag hat in Teilen Österreichs zu Sturmschäden, Überflutungen, umgestürzten Bäume und über die Ufer getretenen Flüsse geführt. In Kärnten, der Steiermark und Oberösterreich mussten die Feuerwehren zu hunderten von Einsätzen ausrücken. Am Dienstag gingen die Aufräumarbeiten weiter.

Größter britischer Bahnstreik seit rund 30 Jahren

London - In Großbritannien hat der weitreichendste Bahnstreik seit rund 30 Jahren begonnen. Viele üblicherweise volle Bahnhöfe waren am Dienstagmorgen fast verwaist, da nur rund ein Fünftel der Züge fahren sollte, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Zehntausende Bahnbeschäftigte streiken für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Auch die Londoner U-Bahn steht still.

Ukraine meldet "extrem schwierige" Lage an der Front

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat Schwierigkeiten bei den Kämpfen im Osten des Landes eingeräumt. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhiy Gaidai, sagte, die Lage entlang der Front sei "extrem schwierig". Russland habe einige Gebiete eingenommen und genügend Reserven für eine neue Großoffensive gesammelt. Die Nacht auf Dienstag sei allerdings relativ ruhig gewesen. "Es ist eine Ruhe vor dem Sturm", sagte Gaidai. Seit Kriegsbeginn sollen rund 34.100 russische Soldaten getötet worden sein.

Grosz kandidiert für die Hofburg

Wien - Gerald Grosz will nun definitiv für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. In einem in sozialen Medien veröffentlichten Video verkündete der frühere BZÖ-Politiker am Dienstag in pathetischem Ton: "Liebe Österreicherinnen und Österreicher! Ja, ich will." Grosz hatte sich zuletzt zwar realistisch bezüglich seiner geringen Siegeschancen gezeigt. Dennoch will er mit dem Slogan überzeugen: "Make Austria Grosz again!" Um tatsächlich anzutreten, benötigt er 6.000 Unterschriften.

Steirische ÖVP kürt Werner Amon als künftigen Landesrat

Graz - Der designierte steirische Landeshauptmann und Nachfolger von Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Landesrat Christopher Drexler, hat am Dienstag in Graz den erfahrenen ÖVP-Politiker und Volksanwalt Werner Amon als neuen Landesrat präsentiert. Er übernimmt die Bereiche Bildung, Personal und Europa. Amon sei lange Zeit in Knittelfeld zuhause gewesen, lebe nun im weststeirischen St. Florian, diente lange im Nationalrat - davon zwölf Jahre als Bildungssprecher.

Gletscher haben zum Sommerbeginn sehr wenig Schnee

Wien - Die heimischen Gletscher starten mit sehr wenig Schnee in den Sommer. Bei den regelmäßigen Messungen der Gletscher in den Hohen Tauern registrierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eine der geringsten Schneehöhen der vergangenen Jahre. Entscheidend für die Schmelzrate der Gletscher sei aber das Wetter im Sommer, betonte die ZAMG am Dienstag in einer Aussendung.

