Ukrainische Truppen bei Sjewjerodonezk abgeschnitten

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Das russische Militär hat nach eigenen Angaben die ukrainischen Truppen im Großraum Sjewjerodonezk - Lyssytschansk vom Nachschub getrennt. "Die Gruppierung des ukrainischen Militärs im Raum Lyssytschansk ist vom Nachschub abgeschnitten und befindet sich unter der Feuerkontrolle der russischen Streitkräfte", teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Zuvor hatte die Ukraine erklärt, dass die Lage entlang der Front "extrem schwierig" sei.

Dutzende Staaten mobilisieren für Atomwaffenverbot

Wien - Bei einer UNO-Konferenz in Wien haben Dutzende Staaten für ein Atomwaffenverbot mobilisiert. Die Parteien des seit Jänner 2021 geltenden Atomwaffenverbotsvertrags (TPNW) haben am Dienstag im Austria Center ihre erste Konferenz begonnen. "Wir meinen es ernst mit diesem Vertrag", sagte Konferenzpräsident Alexander Kmentt in einer Pause vor Journalisten. Mit Anti-Atomwaffen-Aktivistin Beatrice Fihn gab er sich zuversichtlich, den Widerstand der Atommächte brechen zu können.

Mehr als 20.000 Corona-Tote seit Pandemiebeginn

Wien - Die Corona-Pandemie hat am Dienstag einen weiteren traurigen Höhepunkt erreicht. Nach Angaben des AGES-Covid-Dashboards sind seit Pandemiebeginn 20.010 Menschen in Österreich an oder mit Covid-19 gestorben. Die Zahlen des Gesundheits- und Innenministeriums hatten am Vormittag 18.738 Corona-Tote ausgewiesen. Vor rund neun Wochen waren vom Gesundheitsministerium tausende Tote nachgemeldet worden, diese sind aber noch immer nicht zur Gänze in den Bundesländerzahlen abgebildet.

Grosz kandidiert für die Hofburg

Wien - Gerald Grosz will nun definitiv für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. In einem in sozialen Medien veröffentlichten Video verkündete der frühere BZÖ-Politiker am Dienstag in pathetischem Ton: "Liebe Österreicherinnen und Österreicher! Ja, ich will." Grosz hatte sich zuletzt zwar realistisch bezüglich seiner geringen Siegeschancen gezeigt. Dennoch will er mit dem Slogan überzeugen: "Make Austria Grosz again!" Um tatsächlich anzutreten, benötigt er 6.000 Unterschriften.

ÖVP für erweiterte Berufsverbote für Missbrauchtäter

Wien - Dass ein 2010 wegen Kindesmissbrauchs verurteilter Mann mehrtägige Ferien-Camps für Kinder veranstaltet und bis vor kurzem für den Alpenverein (ÖAV) Outdoor-Kurse für Acht-bis Zwölfjährige geleitet hat, ruft nun die Politik auf den Plan. Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) will "Gesetzeslücken" in diesem Bereich gemeinsam mit Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) ehebaldigst schließen. Auch die Grünen sehen "gravierenden Handlungsbedarf".

Steirische ÖVP kürt Werner Amon als künftigen Landesrat

Graz - Der designierte steirische Landeshauptmann und Nachfolger von Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Landesrat Christopher Drexler, hat am Dienstag in Graz den erfahrenen ÖVP-Politiker und Volksanwalt Werner Amon als neuen Landesrat präsentiert. Er übernimmt die Bereiche Bildung, Personal und Europa. Amon sei lange Zeit in Knittelfeld zuhause gewesen, lebe nun im weststeirischen St. Florian, diente lange im Nationalrat - davon zwölf Jahre als Bildungssprecher.

Unwetter sorgte für Sturmschäden und Überflutungen

Linz/Klagenfurt/Graz - Die Unwetterfront am Montag hat in Teilen Österreichs zu Sturmschäden, Überflutungen, umgestürzten Bäume und über die Ufer getretenen Flüsse geführt. In Kärnten, der Steiermark und Oberösterreich mussten die Feuerwehren zu hunderten von Einsätzen ausrücken. In Niederösterreich setzte vermutlich ein Blitzschlag die Hochspannungsschaltanlage im Landesklinikum Horn in Brand.

Israels Regierung kommt nicht aus Krisenmodus

Jerusalem - Israel ist zurück in der politischen Dauerkrise: Das schon seit längerem wackelndes Regierungsbündnis gibt auf. Die Acht-Parteien-Koalition will das Parlament auflösen und ebnet damit den Weg zur Neuwahl. Es wäre die fünfte innerhalb von dreieinhalb Jahren. Das Bündnis aus rechten, linken und erstmals auch einer arabischen Partei hat keine Mehrheit mehr in der Knesset und scheiterte zuletzt an einer wichtigen Abstimmung.

Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich

Wien - Der heimische Leitindex ATX gewann am Dienstagnachmittag 0,52 Prozent auf 3.071,83 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich im grünen Bereich. Händler hoffen nun auf neue Impulse von der Eröffnung an der Wall Street. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato sehr dünn. Auch datenseitig gab es heute noch keine nennenswerten Impulse. Bankwerte zeigten sich gesucht, die Versorger tendierten hingegen schwächer.

red