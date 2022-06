Tote durch russischen Beschuss des Gebiets Charkiw

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der ostukrainischen Region Charkiw sind durch russische Angriffe 15 Menschen getötet worden. 16 weitere wurden verletzt, wie der Gouverneur des Gebiets Oleh Synjehubow am Dienstag im Nachrichtendienst Telegram mitteilte. Demnach gab es in der Metropole Charkiw durch russischen Raketenbeschuss vier Tote und elf Verletzte. Drei Zivilisten wurden den Angaben nach nahe der russischen Grenze in Udy und ein achtjähriges Mädchen in Besruky bei Derhatschi getötet.

EU-Parlament: Neuer Anlauf für wichtige Klimaabstimmung

EU-weit/Brüssel - Nach dem Abstimmungsdebakel vor zwei Wochen unternimmt das EU-Parlament am Mittwoch (14.00 Uhr) einen neuen Anlauf, über einen wichtigen Teil des EU-Klimapakets "Fit for 55" abzustimmen. Dabei geht es um einen neuen Kompromiss für die Reform des EU-Emissionshandels sowie um einen Klimasozialfonds und die Einführung eines CO2-Zolls an den EU-Außengrenzen. Vor zwei Wochen war eine Einigung überraschend missglückt.

Nach Khashoggi-Mord: Saudischer Kronprinz reist in Türkei

Istanbul - Mehr als drei Jahre nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei reist der Kronprinz Saudi-Arabiens am Mittwoch nach Ankara. Das Treffen von Mohammed bin Salman mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gilt als weiterer Schritt einer diplomatischen Annäherung. Der Journalist und Regierungskritiker Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. US-Geheimdienste sehen den Kronprinzen als Drahtzieher.

Ex-Ministerin Schramböck im U-Ausschuss

Wien - Nach ihrem Anfang Mai via Facebook erfolgten Rücktritt ist die ehemalige türkise Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zu Gast. Schramböck ist zu allen vier Beweisthemen geladen. Der Fokus der Abgeordneten wird unter anderem auf in ihrer Zeit als Ministerin beauftragte Studien, Umfragen und Inserate sowie auf Postenbesetzungen im Ministerium liegen.

Anti-Teuerungspaket in Teilen im Budgetausschuss beschlossen

Wien - Das von der türkis-grünen Regierung vergangene Woche vorgestellte Anti-Teuerungspaket hat am Dienstag zum Teil den Budgetausschuss des Nationalrats passiert. Damit können die kurzfristig wirkenden Maßnahmen in der für Donnerstag anberaumten Sondersitzung des Nationalrats beschlossen werden. Fehlen wird dort Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der beim EU-Gipfel in Brüssel weilen wird. Scharfe Kritik daran kam von SPÖ und FPÖ, die für eine Verschiebung des Plenums plädierten.

Deutschland bereitet Alarmstufe des Notfallplans Gas vor

Berlin - Die deutsche Regierung bereitet nach einem Bericht der Zeitung "Welt" die Ausrufung der Alarmstufe des nationalen Notfallplans Gas innerhalb weniger Tage vor. Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen habe die Energiewirtschaft am Montag auf den bevorstehenden Schritt vorbereitet, schreibt das Blatt unter Berufung auf die Branche. Diese Darstellung wurde auf dpa-Nachfrage am Dienstagabend in Kreisen der Energiewirtschaft bestätigt.

Schulmassaker in Texas: Weitere Fehler der Polizei offenbart

Washington/Austin - Fast einen Monat nach dem Massaker an einer Volksschule im US-Bundesstaat Texas werden weitere dramatische Fehler bei dem Polizeieinsatz bekannt. Bei einer Anhörung im texanischen Senat sagte am Dienstag der Direktor der Behörde für öffentliche Sicherheit in Texas, Steven McCraw, bereits drei Minuten, nachdem der Schütze einen Klassenraum betreten und das Feuer eröffnet habe, seien neun Polizisten vor dem Raum gewesen, zwei davon mit Gewehren.

