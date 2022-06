Michel schlägt EU-Kandidatenstatus für Ukraine vor

EU-weit/Brüssel/Kiew (Kyjiw) - EU-Ratspräsident Charles Michel schlägt vor, die Ukraine und Moldau zu EU-Kandidaten zu machen. Im jüngsten Entwurf der Abschlusserklärung des bevorstehenden EU-Gipfels heißt es: "Der Europäische Rat hat beschlossen, der Ukraine und der Republik Moldau den Status eines Kandidatenlandes zu verleihen." Damit würden die 27 Staats- und Regierungschefs, die sich am Donnerstag und Freitag in Brüssel treffen, der Empfehlung der EU-Kommission folgen.

EU-Parlament: Neuer Anlauf für wichtige Klimaabstimmung

EU-weit/Brüssel - Nach dem Abstimmungsdebakel vor zwei Wochen unternimmt das EU-Parlament am Mittwoch (14.00 Uhr) einen neuen Anlauf, über einen wichtigen Teil des EU-Klimapakets "Fit for 55" abzustimmen. Dabei geht es um einen neuen Kompromiss für die Reform des EU-Emissionshandels sowie um einen Klimasozialfonds und die Einführung eines CO2-Zolls an den EU-Außengrenzen. Vor zwei Wochen war eine Einigung überraschend missglückt.

Viele Tote nach Beben in Afghanistan befürchtet

Islamabad/Kabul - Die afghanisch-pakistanische Grenzregion ist von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden. Behörden der regierenden Taliban sprachen in ersten Angaben von Hunderten Verletzten und Toten sowie Dutzenden zerstörten Häusern in der ostafghanischen Provinz Paktika. Die Angaben regionaler Erdbebenwarten zur Stärke schwankten zunächst.

Lehrermangel in einigen Fächern und Regionen verschärft

Wien - Schon seit einigen Jahren gibt es in bestimmten Fächern und Regionen in Österreich weniger ausgebildete Lehrer als nötig wären. Faktoren wie die Pensionierungswelle und der Trend zu Teilzeit-Beschäftigung verschärfen mit Herbst die Engpässe in einigen Bundesländern weiter, zeigt ein Rundruf der APA in den Bildungsdirektionen bzw. Landesregierungen. In Mangelfächern behilft man sich mit Mehrdienstleistungen, Sonderverträgen und pensionierten Pädagogen.

Nur 16 Prozent für einen Blackout gerüstet

Linz - 16 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher haben für einen Blackout vorgesorgt, wiewohl nur acht Prozent glauben, dass Österreich in den kommenden ein bis zwei Jahren davon betroffen sein werde. 57 Prozent halten dies laut einer aktuellen Spectra-Umfrage für unwahrscheinlich. Spontan können lediglich zwei Drittel der Befragten den Begriff "Blackout" korrekt zuordnen, zwölf Prozent verbinden damit Erinnerungslücken, acht Prozent einen Zusammenbruch.

Nach Khashoggi-Mord: Saudischer Kronprinz reist in Türkei

Istanbul - Mehr als drei Jahre nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei reist der Kronprinz Saudi-Arabiens am Mittwoch nach Ankara. Das Treffen von Mohammed bin Salman mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gilt als weiterer Schritt einer diplomatischen Annäherung. Der Journalist und Regierungskritiker Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. US-Geheimdienste sehen den Kronprinzen als Drahtzieher.

Ex-Ministerin Schramböck im U-Ausschuss

Wien - Nach ihrem Anfang Mai via Facebook erfolgten Rücktritt ist die ehemalige türkise Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zu Gast. Schramböck ist zu allen vier Beweisthemen geladen. Der Fokus der Abgeordneten wird unter anderem auf in ihrer Zeit als Ministerin beauftragte Studien, Umfragen und Inserate sowie auf Postenbesetzungen im Ministerium liegen.

Vor allem junge Österreicher liebäugeln mit Vier-Tage-Woche

Linz - Die Hälfte der Österreicher und Österreicherinnen würde eine gesetzlich verankerte Wahlmöglichkeit zwischen Vier- und Fünftagewoche bei unveränderter Gesamtarbeitszeit begrüßen. Das zeigt eine aktuelle Spectra-Umfrage. Besonders gut käme eine freie Entscheidungsmöglichkeit bei Jüngeren an: Unter den 15- bis 29-Jährigen sind 68 Prozent dafür, bei den Über-50-Jährigen nur 40 Prozent. Ablehnend stehen der Idee im Bevölkerungsschnitt lediglich 15 Prozent gegenüber.

