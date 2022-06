Landeshauptmann Wallner in mehrwöchigem Krankenstand

Bregenz - Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) tritt ab sofort einen mehrwöchigen Krankenstand an. Dies geschehe auf dringenden ärztlichen Rat, hieß es am Mittwochvormittag in einer Aussendung der Landespressestelle. Die Belastungen der vergangenen Monate hätten zu körperlichen Beschwerden Wallners geführt. Ein Rücktritt stehe nicht im Raum, hieß es aus dem Büro des Landeshauptmannes auf APA-Anfrage.

Steigende Opferzahl nach Erdbeben in Afghanistan

Kabul/Islamabad - Bei einem heftigen Erdbeben in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion sind nach offiziellen Angaben mindestens 280 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 250 Bewohner im Osten Afghanistans seien nach dem Beben am späten Dienstagabend verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Bakhtar am Mittwoch.

Rauch will derzeit keine neuen Corona-Maßnahmen

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) rechnet damit, dass der aktuelle Anstieg der Corona-Neuinfektionen weiter anhält. Man werde nun "Richtung 10.000, 15.000 Neuinfektionen pro Tag" gehen, dies sei aber erwartbar gewesen, sagte er am Mittwoch. Die Regierung werde diese Woche aber keine neuen Maßnahmen verhängen, sondern setze weiter auf "Eigenverantwortung". Sollte es zu einem weiteren Anstieg kommen, sei die Wiedereinführung der Maskenpflicht jedoch möglich.

Ex-Ministerin Schramböck fällt im U-Ausschuss aus

Wien - Dem Untersuchungsausschuss ist sein prominentester Gast am heutigen Mittwoch abhanden gekommen. Wie der "Kurier" berichtet, fällt die ehemalige Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) wegen eines positiven Coronatests als Auskunftsperson aus. Neben Schramböck sind am Mittwoch zwei ihrer damaligen Mitarbeiter aus dem Wirtschaftsministerium geladen, nämlich Generalsekretär Michael Esterl und der stellvertretende Kabinettschef Paul Rockenbauer.

Ukrainischen Einheiten droht Blockade nahe Sjewjerodonezk

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Im Kampf um Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine droht den ukrainischen Truppen ein weiterer Rückschlag. "Der Feind versucht die volle Kontrolle über Sjewjerodonezk herzustellen und die Verteidigungskräfte in den Ortschaften Boriwske und Woronowe zu blockieren, die Kampfhandlungen halten an", teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch mit. Laut britischen Angaben haben die pro-russischen Separatisten in der Region Donezk seit Kriegsbeginn starke Verluste erlitten.

Gaby Schwarz wird Volksanwältin

Wien - Die ÖVP hat die Nachfolge von Werner Amon als Volksanwalt rasch geklärt. Das Klubpräsidium sprach sich am Mittwoch einstimmig für die Nationalratsabgeordnete Gaby Schwarz aus. Bestätigt werden muss dieser Vorschlag der Volkspartei noch in einer der nächsten Sitzungen des Nationalrats.

