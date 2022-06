Steigende Opferzahl nach Erdbeben in Afghanistan

Kabul/Islamabad - Bei einem heftigen Erdbeben in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion sind nach jüngsten Angaben mindestens 920 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 600 verletzt worden. Es wird eine deutlich höhere Opferzahl befürchtet. Ein Sprecher der regierenden Taliban sprach von Dutzenden zerstörten Häusern in den Provinzen Paktika und Chost. Viele Tiere verendeten.

Landeshauptmann Wallner in mehrwöchigem Krankenstand

Bregenz - Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) tritt ab sofort einen mehrwöchigen Krankenstand an. Dies geschehe auf dringenden ärztlichen Rat, hieß es am Mittwochvormittag in einer Aussendung der Landespressestelle. Die Belastungen der vergangenen Monate hätten zu körperlichen Beschwerden Wallners geführt. Ein Rücktritt stehe nicht im Raum, hieß es aus dem Büro des Landeshauptmannes auf APA-Anfrage.

Schwerer Beschuss der ukrainischen Großstadt Charkiw

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland ändert offenbar seine Kriegstaktik und hat wieder die Millionenstadt Charkiw im Norden der Ukraine ins Visier genommen. Russische Truppen feuerten am Mittwoch zahlreiche Raketen auf die Stadt und deren Umgebung. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet. Kiew äußerte den Verdacht, dass die Russen ukrainische Kräfte dort binden wollten, um sie von der tobenden Hauptschlacht im Donbass um die Stadt Sjewjerodonezk im Osten abzulenken.

Gas-Flaute könnte bis zu 56.000 Jobs in OÖ kosten

Linz/Wien/Kiew (Kyjiw) - Ein Gas-Embargo oder -Lieferstopp könnte in Oberösterreich zwischen gut 31.000 und 56.000 Menschen den Job kosten und das BIP um 3,4 bis 6,6 Prozent drücken. Das hat der Volkswirtschafter Friedrich Schneider im Auftrag der Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) errechnet. Umgelegt auf ganz Österreich kommt er in einer "Grobschätzung" auf einen BIP-Rückgang von 6 Prozent und 130.000 zusätzliche Arbeitslose, EU-weit auf 1 bis 2 Prozent BIP-Rückgang und 1,5 Mio. verlorene Jobs.

Israel kommt nächster Neuwahl näher

Jerusalem - Israel ist der fünften Parlamentswahl in weniger als vier Jahren einen weiteren Schritt näher gekommen. Die Abgeordneten in der Knesset stimmen am Mittwoch in einer ersten Lesung für ein Gesetz zur Auflösung des Parlaments. Die Regierungskoalition von Ministerpräsident Naftali Bennett hatte diesen Schritt nur rund ein Jahr nach Amtsantritt angesichts des Verlusts ihrer hauchdünnen Mehrheit am Montag angekündigt.

Westbalkan-Staaten sehen von EU-Gipfel-Boykott ab

Brüssel - Die Führer der drei Westbalkanstaaten Serbien, Albanien und Nordmazedonien verzichten auf einen zunächst angedrohten Boykott des EU-Gipfels in dieser Woche. "Wir werden am EU-Rat teilnehmen", schrieb der albanische Ministerpräsident Edi Rama am Mittwoch auf Twitter. Grund für frühere Erwägungen, dem Gipfel fernzubleiben, war die anhaltende Blockade Bulgariens gegen den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien.

Ex-Ministerin Schramböck fällt im U-Ausschuss aus

Wien - Dem Untersuchungsausschuss ist sein prominentester Gast am heutigen Mittwoch abhanden gekommen. Die ehemalige Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) fällt wegen eines positiven Coronatests als Auskunftsperson aus. Begnügen müssen sich die Abgeordneten nun mit zwei ihrer damaligen Mitarbeiter aus dem Wirtschaftsministerium.

Vermögenssteuern für Koalition kein Thema

Wien - Eine Einführung von Vermögens- oder Erbschaftssteuern ist für die türkis-grüne Koalition auch zur Finanzierung der Anti-Teuerungsmaßnahmen kein Thema. Der Wunsch, derartige Schritte zu setzen, sei zwar "selbstverständlich" eine grüne Position, sagte die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer am Mittwoch. Das Thema stehe aber nicht im Regierungsprogramm. "Da haben wir eine unterschiedliche Position, das ist nichts Neues", machte auch ÖVP-Klubchef August Wöginger deutlich.

