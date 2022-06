Mindestens 1.000 Tote nach Erdbeben in Afghanistan

Kabul/Islamabad - Bei einem verheerenden Erdbeben in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion sind nach offiziellen Angaben mindestens 1.000 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 1.500 Bewohner im Osten Afghanistans seien nach dem Beben am späten Dienstagabend verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Bakhtar am Mittwoch. Ein Sprecher der regierenden Taliban sprach von Dutzenden zerstörten Häusern in den Provinzen Paktika und Chost. Viele Tiere sind verendet.

Schwerer Beschuss der ukrainischen Großstadt Charkiw

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland ändert offenbar seine Kriegstaktik und hat wieder die Millionenstadt Charkiw im Norden der Ukraine ins Visier genommen. Russische Truppen feuerten am Mittwoch zahlreiche Raketen auf die Stadt und deren Umgebung. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet. Kiew äußerte den Verdacht, dass die Russen ukrainische Kräfte dort binden wollten, um sie von der tobenden Hauptschlacht im Donbass um die Stadt Sjewjerodonezk im Osten abzulenken.

68-Jähriger in Wien-Landstraße tötet Frau und verübt Suizid

Wien - Bei einer Bluttat in Wien-Landstraße hat ein 68-jähriger Mann eine 76-jährige Frau getötet und Suizid verübt. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wurden die Leichen der beiden Dienstagfrüh in einer Wohnung unweit des Rennwegs entdeckt. Ein Revolver- offenbar die Tatwaffe - wurde sichergestellt.

Vermögenssteuern für Koalition kein Thema

Wien - Eine Einführung von Vermögens- oder Erbschaftssteuern ist für die türkis-grüne Koalition auch zur Finanzierung der Anti-Teuerungsmaßnahmen kein Thema. Der Wunsch, derartige Schritte zu setzen, sei zwar "selbstverständlich" eine grüne Position, sagte die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer am Mittwoch. Das Thema stehe aber nicht im Regierungsprogramm. "Da haben wir eine unterschiedliche Position, das ist nichts Neues", machte auch ÖVP-Klubchef August Wöginger deutlich.

14 Jahre Haft für Brandstiftung und Mordversuch in Villach

Klagenfurt - Weil sie versucht haben soll, ihren Mann durch ein absichtlich gelegtes Feuer zu töten, ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt eine 31-jährige Frau zu 14 Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die gebürtige Russin hatte vergangenen August in einem Mehrparteienhaus in Villach zehn Liter Benzin verschüttet und dieses entzündet. Verletzt wurde letztlich nur sie selbst. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

10.898 Corona-Neuinfektionen und mehr Spitalspatienten

Wien - Die derzeitige Corona-Welle nimmt weiter an Fahrt auf. Am Mittwoch war die Zahl der Neuinfektionen wieder fünfstellig. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten 10.898 neue Fälle binnen 24 Stunden. Ein deutliches Plus gab es auch bei den Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern. Insgesamt 653 Infizierte waren hospitalisiert, um 29 mehr als noch am Dienstag. Auf den Intensivstationen gab es neun weitere Schwerkranke, 50 mussten am Mittwoch versorgt werden.

Israel kommt nächster Neuwahl näher

Jerusalem - Israel ist der fünften Parlamentswahl in weniger als vier Jahren einen weiteren Schritt näher gekommen. Die Abgeordneten in der Knesset stimmen am Mittwoch in einer ersten Lesung für ein Gesetz zur Auflösung des Parlaments. Die Regierungskoalition von Ministerpräsident Naftali Bennett hatte diesen Schritt nur rund ein Jahr nach Amtsantritt angesichts des Verlusts ihrer hauchdünnen Mehrheit am Montag angekündigt.

Westbalkan-Staaten sehen von EU-Gipfel-Boykott ab

Brüssel - Die Führer der drei Westbalkanstaaten Serbien, Albanien und Nordmazedonien verzichten auf einen zunächst angedrohten Boykott des EU-Gipfels in dieser Woche. "Wir werden am EU-Rat teilnehmen", schrieb der albanische Ministerpräsident Edi Rama am Mittwoch auf Twitter. Grund für frühere Erwägungen, dem Gipfel fernzubleiben, war die anhaltende Blockade Bulgariens gegen den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien.

Wiener Börse tendiert im Verlauf schwach

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin mit schwacher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 14.40 Uhr mit 2.999,71 Punkten errechnet, das ist ein klares Minus von 2,32 Prozent. Aktuelle Inflationsdaten drücken die Stimmung an den Märkten. Einer der wenigen Gewinner im ATX Prime waren die Titel von Frequentis mit plus 4,6 Prozent. Die französische Flugsicherung hat Frequentis mit der Lieferung ihrer Remote Digital Tower (RDT) Lösung in Frankreich beauftragt.

red