Nächster Parlamentsbeschluss gegen Teuerung

Wien - Der Nationalrat ebnet den Weg für das nächste Paket gegen die Teuerung. In einer Sondersitzung werden unter anderem ein einheitlicher Klimabonus sowie eine zusätzliche Einmalzahlung gegen die Teuerung beschlossen. Zudem gibt es eine Einmalzahlung für Mindestpensionisten, Arbeitslose und Bezieher von Studienbeihilfe in der Höhe von 300 Euro. Außerdem ist ein Zuschlag von 180 Euro zur Familienbeihilfe im August geplant.

Schwerer Beschuss der ukrainischen Großstadt Charkiw

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland ändert offenbar seine Kriegstaktik und hat wieder die Millionenstadt Charkiw im Norden der Ukraine ins Visier genommen. Russische Truppen feuerten am Mittwoch zahlreiche Raketen auf die Stadt und deren Umgebung. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet. Kiew äußerte den Verdacht, dass die Russen ukrainische Kräfte dort binden wollten, um sie von der tobenden Hauptschlacht im Donbass um die Stadt Sjewjerodonezk im Osten abzulenken.

Scholz befürchtet langen Konflikt mit Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Berlin - Deutschland und der Westen müssen sich nach den Worten des deutschen Kanzlers Olaf Scholz auf einen langen Konflikt mit Russland und einen langwierigen Wiederaufbau der Ukraine einstellen. Man müsse darüber reden, wie ein "Marshall-Plan für die Ukraine" aussehe, sagte Scholz am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag zu den bevorstehenden EU-, G7- und NATO-Gipfeln. Man müsse klären, wie man die Ukraine am schnellsten auf ihrem europäischen Weg voranbringe.

Köstinger im U-Ausschuss

Wien - Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ist am Donnerstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss geladen. Die Abgeordneten interessieren sich für die Beauftragung von Studien, Umfragen und Inseraten sowie für Postenbesetzungen in ihrer Zeit als Ministerin. Unterbrochen wird der Befragungstag von der Sondersitzung des Nationalrates. Dieser tritt wegen des Anti-Teuerungs-Pakets um 12 Uhr zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammen.

EU-Gipfel entscheidet EU-Kandidatenstatus für Ukraine

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Staats- und Regierungschefs der EU, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), kommen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zusammen, um über den offiziellen Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine und Moldau zu entscheiden. Es wird erwartet, dass die EU-Chefs einer entsprechende Empfehlung der EU-Kommission folgen werden. Eine Aufnahme konkreter Beitrittsgespräche ist mit dem Status noch nicht verbunden.

Bulgarische Regierung durch Misstrauensvotum gestürzt

Sofia - Die Regierung des bulgarischen Ministerpräsidenten Kiril Petkow ist am Mittwoch durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. Ein Antrag der bürgerlichen Opposition des korruptionsumwitterten Ex-Premiers Bojko Borissow ist am Abend mit 124 zu 115 Stimmen angenommen worden. Borissows GERB hatte "das Versagen der Regierung in den Bereichen der öffentlichen Finanzen und der Wirtschaftspolitik" angeprangert. Hintergrund des Votums ist der Streit um die EU-Erweiterung.

Bachmann-Preis: Hannes Stein eröffnet den Lesereigen

Klagenfurt - Hannes Stein eröffnet morgen, Donnerstag, um 10 Uhr Vormittag das Wettlesen um den Bachmann-Preis. Das ergab heute Abend die Auslosung der Lesereihenfolge, die im Rahmen der Eröffnung der 46. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt vorgenommen wurde. Nach zwei Jahren der Video-Präsenz finden die Lesungen wieder vor Ort statt - erstmals allerdings auf einer eigens aufgebauten Lesebühne im Garten, während die Jury wie bisher im ORF-Theater Platz nimmt.

BRICS-Staaten halten Videogipfel ab

Peking - Die Staats- und Regierungschefs von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika kommen an diesem Donnerstag zu einem Videogipfel zusammen. Die fünf sogenannten BRICS-Staaten - benannt nach ihren Anfangsbuchstaben - treffen sich seit 2009 einmal pro Jahr. Zu den wichtigsten Themen dürfte der Konflikt in der Ukraine gehören. Sämtliche BRICS-Staaten hatten sich nach dem russischen Überfall auf das Nachbarland gegen die westlichen Sanktionen positioniert.

