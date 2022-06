EU-Ratschef Michel rechnet mit Kandidatenstatus für Ukraine

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Ratschef Charles Michel geht davon aus, dass der EU-Gipfel in Brüssel die Ukraine und Moldau zu Beitrittskandidaten machen wird. "Ich bin zuversichtlich, dass wir der Ukraine und der Republik Moldau heute den Kandidatenstatus verleihen werden", sagte er am Donnerstag vor einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Michel sprach von einem "historischen Augenblick auf geopolitischer Ebene".

Nehammer: Gleiche Regeln für alle für EU-Beitritt

Brüssel - Im Rahmen des EU-Westbalkan-Gipfels hat Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für den EU-Beitrittsprozess "gleiche Regeln für alle" gefordert. "Das ist ein Gebot der Fairness und eine Frage der Glaubwürdigkeit", sagte Nehammer (ÖVP) laut Mitteilung am Donnerstag in Brüssel. Sein deutscher Amtskollege Olaf Scholz pochte ebenfalls auf Fortschritte im EU-Beitrittsprozess der sechs Westbalkan-Staaten. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic zeigte sich zuversichtlich.

Deutschland ruft Gas-Alarmstufe aus - Österreich nicht

Berlin - Die deutsche Regierung ruft die Gas-Alarmstufe aus. Grund seien die reduzierten Gaslieferungen aus Russland und die anhaltend hohen Preise. Aktuell sei die Versorgungssicherheit noch gewährleistet. Die Lage sei aber "ernst", sagte der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag in Berlin. "Die Drosselung der Gaslieferungen ist ein ökonomischer Angriff auf uns." Österreich plant hingegen laut Klimaministerium vorerst keine Ausrufung der Alarmstufe.

Mann bei Cobra-Einsatz in Kärnten durch Schüsse verletzt

Keutschach - Bei einem Cobra-Einsatz in der Nacht auf Donnerstag in Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land) ist ein 20-jähriger Mann durch zwei Schüsse eines Mitglieds des Einsatzkommandos schwer verletzt worden. Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Online-Meldung der "Kleinen Zeitung". Der Mann ist außer Lebensgefahr, berichtete Kitz.

Impfpflicht könnte vor dem Fall stehen

Wien - Die türkis-grüne Bundesregierung dürfte die komplette Abschaffung der Impfpflicht anpeilen. Laut einer Meldung des "Standard" (Online-Ausgabe) bestätigten mehrere Abgeordnete Verhandlungen über das Aus der Regelung. Noch am heutigen Donnerstag soll demnach die Entscheidung verkündet werden. Im Gesundheitsministerium wollte man diese Planungen in der Früh auf APA-Anfrage vorerst nicht bestätigten.

9.528 Corona-Neuinfektionen und fünf weitere Todesopfer

Wien - Nach mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Mittwoch war die Zahl der neuen Fälle am Donnerstag wieder vierstellig. Doch im Schnitt steigen die Fallzahlen weiter an. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten am Donnerstag 9.528 Neuinfektionen sowie fünf weitere Todesopfer. Auch in den Spitälern müssen wieder mehr infizierte Patientinnen und Patienten behandelt werden.

Köstinger wies im U-Ausschuss Vorwürfe der Opposition zurück

Wien - Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ist am Donnerstag im ÖVP-Untersuchungsausschuss zu Vorgängen in ihrem ehemaligen Ressort befragt worden. Vorhalte, wonach ihr Ministerium Umfragen mit parteipolitisch motiviertem Inhalt in Auftrag gegeben habe, wies sie zurück. "Ich halte das, ehrlich gesagt, für eine Unterstellung, dass es da keinen Zusammenhang mit den Zuständigkeiten im Ressort gegeben hat", sagte sie zu einer ihr vorgehaltenen Umfrage.

Nach Beben in Afghanistan erschwert Regen Rettungsarbeiten

Kabul/Islamabad - Nach dem verheerenden Erdbeben in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion hat Regen die Rettungsarbeiten erschwert. Die Behörden beklagten mindestens 1.000 Tote und 1.500 Verletzte. Mit Händen gruben sich Helfer weiter vor und versorgten Überlebende mit Essen und Kleidung. Zudem wurden Massengräber ausgehoben. Mehrere Hilfsorganisationen sicherten dem Land unterdessen Unterstützung zu. Das gewaltige Beben hatte zahlreiche Bewohner am frühen Mittwochmorgen aufgeschreckt.

