Impfpflicht wird abgeschafft

Wien - Die derzeit ausgesetzte Impfpflicht gegen das Coronavirus fällt endgültig. Darauf haben sich die Regierungsparteien geeinigt, teilten Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mit. "Die Impfpflicht bringt niemanden zum Impfen", so Rauch. Sie habe auch tiefe Gräben in Vereine, Betriebe und Familien gerissen. Derzeit ist die Maßnahme bis 31. August per Verordnung ausgesetzt.

EU-Ratschef Michel rechnet mit Kandidatenstatus für Ukraine

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - EU-Ratschef Charles Michel geht davon aus, dass der EU-Gipfel in Brüssel die Ukraine und Moldau zu Beitrittskandidaten machen wird. "Ich bin zuversichtlich, dass wir der Ukraine und der Republik Moldau heute den Kandidatenstatus verleihen werden", sagte er am Donnerstag vor einem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Michel sprach von einem "historischen Augenblick auf geopolitischer Ebene".

Westbalkan-Gipfel brachte keine Fortschritte

Brüssel - Das Spitzentreffen der Staats- und Regierungschefs der EU mit den Westbalkanländern ist ohne konkrete Fortschritte zu Ende gegangen. Die Eröffnung der Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien ist weiter blockiert, wie ein hochrangiger EU-Beamter am Donnerstag nach den fast vierstündigen Brüsseler Beratungen bestätigte. Keine Annäherung gab es demnach auch mit Serbien im Streit um die Umsetzung der EU-Sanktionen gegen Russland.

Nächster Parlamentsbeschluss gegen Teuerung

Wien - Der Nationalrat beschließt am Donnerstag das nächste Paket gegen die Teuerung. Wiewohl ausnahmslos Entlastungsmaßnahmen geplant sind, überboten einander SPÖ und Freiheitliche in Kritik an den Koalitionsvorhaben. Die NEOS äußerten sich differenziert, ÖVP und Grüne lobten die Maßnahmen als effektiv gegen die Rekord-Inflation. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verteidigten das Paket als treffsicher.

Deutschland ruft Gas-Alarmstufe aus - Österreich nicht

Berlin - Die deutsche Regierung ruft die Gas-Alarmstufe aus. Grund seien die reduzierten Gaslieferungen aus Russland und die anhaltend hohen Preise. "Die Drosselung der Gaslieferungen ist ein ökonomischer Angriff auf uns", sagte der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag in Berlin. Österreich plant hingegen laut Klimaministerium vorerst keine Ausrufung der Alarmstufe. Russland macht eine kaputte Turbine für die verringerten Gaslieferungen verantwortlich.

Bewegung bei Verhandlungen zu russischer Getreideblockade

Ankara/New York - Die Verhandlungen zum Durchbrechen der russischen Getreideblockade in der Ukraine machen offenbar Fortschritte. UNO-Sicherheitsratskreise bestätigten der dpa die Möglichkeit eines Treffens der Konfliktparteien zusammen mit UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres in der Türkei - womöglich schon in der kommenden Woche. Die Türkei und Großbritannien drängten am Donnerstag auf eine schnelle Lösung.

9.528 Corona-Neuinfektionen und fünf weitere Todesopfer

Wien - Nach mehr als 10.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Mittwoch war die Zahl der neuen Fälle am Donnerstag wieder vierstellig. Doch im Schnitt steigen die Fallzahlen weiter an. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten am Donnerstag 9.528 Neuinfektionen sowie fünf weitere Todesopfer. Auch in den Spitälern müssen wieder mehr infizierte Patientinnen und Patienten behandelt werden.

Fast 5.000 Fälle von Affenpocken weltweit gemeldet

Genf - Weltweit sind in diesem Jahr inzwischen fast 5.000 Affenpocken-Infektionen bei Menschen gemeldet worden. In mehr als 40 Ländern außerhalb Afrikas, in denen Affenpocken bis Mai praktisch unbekannt waren, waren es 3.308 Fälle, wie aus Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC Stand Mittwoch kurz vor Mitternacht MESZ hervorgeht. Am Donnerstag nahm unterdessen in Genf der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einberufene Notfallausschuss zu Affenpocken seine Beratungen auf.

Wiener Börse notiert im Verlauf schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin mit schwacher Tendenz präsentiert und damit die starken Vortagesverluste ausgeweitet. Der ATX gab um 1,28 Prozent auf 2.964 Punkte ab, nachdem er zur Wochenmitte bereits 2,2 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Am heimische Aktienmarkt standen im Verlauf die schwergewichteten Bankenwerte unverändert unter Verkaufsdruck. Erste Group verbilligten sich um 3,9 Prozent. Raiffeisen Bank International fielen um 2,8 Prozent.

