US-Senat stimmt für Verschärfung des Waffenrechts

Washington - Einen Monat nach dem Massaker an einer Volksschule in Texas hat der US-Senat ein Gesetz für einen besseren Schutz vor Schusswaffengewalt beschlossen. Die Reform wurde mit einer überparteilichen Mehrheit von 65 zu 33 Stimmen verabschiedet. Experten zufolge handelt es sich um die wichtigste Verschärfung der Waffengesetze auf Bundesebene seit Jahrzehnten - und das, obwohl es inhaltlich ein überparteilicher Minimalkompromiss war, den Kritiker als völlig unzureichend bezeichneten.

Deutschland befürchtet kompletten russischen Gas-Lieferstopp

Berlin/Moskau - Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck hält es für möglich, dass Russland nach dem Wartungsintervall der Gaspipeline Nord Stream 1 gar kein Gas mehr liefert. Auf die entsprechende Frage sagte er im RTL Nachtjournal am Donnerstag: "Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich befürchte es nicht." Deutschlands Finanzminister Christian Lindner meinte im ZDF, Gas sollte wegen der aktuellen Knappheiten nicht mehr für die Stromerzeugung verwendet werden.

Warnung an ukrainische Flüchtlinge vor übereilter Rückkehr

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Aus der Ukraine kommen Warnungen vor einer übereilten Rückkehr der etwa fünf Millionen in Europa befindlichen Kriegsflüchtlinge. Olena Sotnyk, Beraterin von Vize-Regierungschefin Olha Stefanischyna, meinte nach Gesprächen in Berlin, dass Mittel und Wege gefunden werden müssten, die zerstörte Infrastruktur zumindest teilweise wieder aufzubauen. "Und es braucht da, wo sie hingehen, ein funktionierendes Raketenabwehrsystem - so wie es jetzt mehr oder weniger für Kiew existiert."

Pannen-Plattform Kaufhaus Österreich sperrt zu

Wien - Das unter der früheren Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) lancierte Pannen-Projekt "Kaufhaus Österreich" wird beendet. Ursprünglich handelte es sich dabei um ein gescheitertes Onlinehändler-Verzeichnis, das heimischen Unternehmen in der Pandemie Geschäfte bringen sollte. Dann wurde die Seite ob ihres Flops in eine Infoplattform für Händler umgemodelt. Das nun zuständige Digital-Staatssekretariat bezeichnet die Gesamtkosten gegenüber der APA mit 946.068,54 Euro.

Johnsons Konservative verlieren zwei Nachwahlen in GB

London - Die Konservativen des britischen Premierministers Boris Johnson haben bei zwei Nachwahlen schwere Niederlagen erlitten: Die Tories unterlagen am Donnerstag sowohl im Wahlkreis Tiverton and Honiton im Südwesten Englands als auch im Wahlkreis Wakefield in Nordengland bei Nachwahlen für je einen Sitz im britischen Unterhaus. Die Wahlen hatten als Stimmungstest für Johnson gegolten, der wegen der Party-Affäre während des Corona-Lockdowns stark unter Druck steht.

Tiroler Landtag löst sich auf und macht Weg für Neuwahl frei

Innsbruck - Der Tiroler Landtag räumt am Freitag den finalen Stein auf dem Weg zur vorgezogenen Landtagswahl am 25. September aus dem Weg. Das Landesparlament kommt nach dem angekündigten Rückzug von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Vormittag zu einer Sondersitzung zusammen, um dabei seine vorzeitige Auflösung zu beschließen. Der Dringlichkeits- bzw. Neuwahlantrag der Koalitionsparteien ÖVP und Grüne wird die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit der 36 Abgeordneten finden.

Wiener Donauinselfest startet in seine 39. Ausgabe

Wien - Zum 39. Mal startet am Freitag das Wiener Donauinselfest. Auftritte von Singer-Songwriter Nico Santos, Schlagersängerin Melissa Naschenweng und Kabarettist Thomas Maurer stehen beim Auftakt auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag werden auf der zentralen Bühne, für die abwechselnd Ö3, Radio Wien und FM4 verantwortlich zeichnen, Umberto Tozzi, Peter Cornelius, Mavi Phoenix und Jan Delay erwartet. Am Samstag könnte es auf der Donauinsel regnerisch werden.

