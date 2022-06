Ukrainische Truppen ziehen sich aus Sjewjerodonezk zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Die Ukraine zieht ihre Truppen aus der seit Wochen umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes zurück. "Es ist sinnlos, in Stellungen zu bleiben, die über viele Monate hinweg zertrümmert wurden, nur um dort zu bleiben", sagt der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj. Die ukrainischen Truppen müssen daher abgezogen werden. Die Zahl der Toten würde nur stark steigen, die Stadt sei zum größten Teil von den russischen Streitkräften besetzt.

EU-Gipfel: Beitrittskandidatenstatus für Ukraine und Moldau

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der EU-Gipfel in Brüssel hat am Donnerstag der Ukraine und Moldau offiziellen Beitrittskandidatenstatus verliehen. Dies teilten mehrere Regierungschefs auf Twitter mit. Seitens der EU-Spitzen war von einer "historischen Entscheidung" die Rede. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach via dem Kurznachrichtendienst ebenfalls von einem einzigartigen und historischen Moment in den bilateralen Beziehungen. "Die Zukunft der Ukraine ist in der EU", twitterte Selenskyj.

AMA-Mastbetrieb in NÖ wegen Missständen gesperrt

Korneuburg - Im Bezirk Korneuburg ist laut einem Bericht des ORF Niederösterreich ein AMA-zertifizierter Schweinemastbetrieb wegen mutmaßlicher Missstände gesperrt worden. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hatte zuvor Anzeige erstattet. Seitens der zuständigen Landesabteilung Naturschutz und der Bezirkshauptmannschaft seien Untersuchungen bestätigt worden. Die Amtstierärztin sei an Ort und Stelle gewesen.

Wiener Donauinselfest startet in seine 39. Ausgabe

Wien - Zum 39. Mal startet am Freitag das Wiener Donauinselfest. Auftritte von Singer-Songwriter Nico Santos, Schlagersängerin Melissa Naschenweng und Kabarettist Thomas Maurer stehen beim Auftakt auf dem Programm. Am Samstag und Sonntag werden auf der zentralen Bühne, für die abwechselnd Ö3, Radio Wien und FM4 verantwortlich zeichnen, Umberto Tozzi, Peter Cornelius, Mavi Phoenix und Jan Delay erwartet. Am Samstag könnte es auf der Donauinsel regnerisch werden.

Johnsons Konservative verlieren zwei Nachwahlen in GB

London - Die Konservativen des britischen Premierministers Boris Johnson haben bei zwei Nachwahlen schwere Niederlagen erlitten: Die Tories unterlagen am Donnerstag sowohl im Wahlkreis Tiverton and Honiton im Südwesten Englands als auch im Wahlkreis Wakefield in Nordengland bei Nachwahlen für je einen Sitz im britischen Unterhaus. Die Wahlen hatten als Stimmungstest für Johnson gegolten, der wegen der Party-Affäre während des Corona-Lockdowns stark unter Druck steht.

Rauch schließt neuerliche Maskenpflicht vor Herbst nicht aus

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat am Freitag die Abschaffung der Impfpflicht und das weitgehende Fehlen von Corona-Schutzmaßnahmen trotz steigender Infektionszahlen verteidigt. Im dritten Jahr der Pandemie könne man nicht im Dauerkrisenzustand bleiben, generell gebe es in Europa den Trend, "ein Leben mit Corona zu ermöglichen". Sollte eine Überlastung des Gesundheitssystems drohen, sei eine neuerliche Maskenpflicht schon vor dem Herbst nicht ausgeschlossen.

AUA kündigt höhere Ticketpreise an

Wien/Schwechat - AUA-Chefin Annette Mann kündigt höhere Ticketpreise an. Auf Kurzstrecken werde diese Erhöhung bei einer paar Euro liegen, auf Langstrecken bei 50 oder auch 100 Euro. Personalmangel wie bei anderen Airlines - wie etwa der AUA-Mutter Lufthansa - gebe es dank Kurzarbeit und 150 Neuanstellungen beim Kabinenpersonal nicht. Sehr wohl leide das Unternehmen aber an den Versorgungsproblemen der Raffinerie Schwechat nach einem Unfall Anfang Juni, sagte Mann im heute "Ö1-Morgenjournal".

Corona-Welle laut Abwasseranalysen größer als Fallzahlen

Wien - Dass die derzeitige Corona-Welle immer mehr ansteigt, zeigen die täglichen Neuinfektionszahlen. Doch die Welle ist laut Abwasseranalysen viel größer als die Fallzahlen wiedergeben. Wie der "Kurier" am Freitag berichtete, zeigen die Daten über die Virenbelastung von Proben aus 108 Kläranlagen, dass die tatsächliche Zahl der Infektionen zumindest eineinhalb Mal so hoch ist wie die der nachgewiesenen Fälle.

