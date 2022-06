Tiroler Landtag hat sich aufgelöst, Weg für Neuwahl frei

Innsbruck - Der Tiroler Landtag hat am Freitag bei einer Sondersitzung nach der Ankündigung von LH Günther Platter (ÖVP), bei der kommenden Wahl nicht mehr anzutreten, seine Auflösung beschlossen und so den Weg für die vorgezogene Wahl am 25. September freigemacht. Die Koalitionsparteien ÖVP und Grüne sowie SPÖ, FPÖ und NEOS stimmten dafür - nur die Liste Fritz war dagegen. Zuvor hielt Platter seine vermutlich letzte große Rede im Landtag, die Opposition übte sich schon mal im Wahlkampf.

Ukrainische Truppen ziehen sich aus Sjewjerodonezk zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Die Ukraine zieht ihre Truppen aus der seit Wochen umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes zurück. "Es ist sinnlos, in Stellungen zu bleiben, die über viele Monate hinweg zertrümmert wurden, nur um dort zu bleiben", sagt der Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj. Die ukrainischen Truppen müssen daher abgezogen werden. Die russischen Truppen rücken unterdessen weiter auf Lyssytschansk vor. Der Bezirk Hirske südlich der Großstadt soll bereits gefallen sein.

G7 sagen Russland auch wegen "Korn-Kriegs" Kampf an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die sieben reichsten demokratischen Staaten sagen Russland auch wegen der weltweit eskalierenden Hunger-Krise den Kampf an. "Wir lassen nicht zu, dass der russische Angriffskrieg die Welt in Hunger stürzt", sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Freitag nach Beratungen der G7-Ressortchefs in Berlin. US-Außenminister Antony Blinken verwies darauf, dass wegen des von Russland verursachten Krieges heuer 40 Mio. zusätzliche Menschen an Hunger litten.

Gasversorgung und Inflation Themen auf EU-Gipfel

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts drohender Engpässe bei der Gasversorgung steigt in der Europäischen Union die Nervosität. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel zwar, es seien "alle Aktivitäten" unternommen worden, um Energie aus anderen Ländern als Russland zu importieren. Diese Anstrengung müsse jedoch weiter beschleunigt werden. Der irische Premier warnte "vor einem sehr schwierigen Winter". Zugleich beunruhigte die hohe Inflation allgemein.

Bulgariens Parlament: EU-Veto gegen Nordmazedonien beenden

Sofia/Brüssel - Das bulgarische Parlament hat sich für eine Aufhebung des Vetos der bulgarischen Regierung gegen den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien ausgesprochen. Die Abgeordneten stimmten am Freitag mehrheitlich für einen entsprechenden Beschluss, der allerdings auch Bedingungen enthielt. Die Regierung wurde damit beauftragt, den Vorschlag der französischen EU-Ratspräsidentschaft zur Beilegung des Streits zwischen den beiden Nachbarländern anzunehmen.

"Tierwohlgipfel" soll Haltungskennzeichen bringen

Wien/Salzburg/Sattledt - Der auch für Tierschutz zuständige Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat heute, Freitag, die Spitzen des Lebensmittelhandels zu einem "Tierwohlgipfel" geladen. Bei den Gesprächen steht eine Branchenvereinbarung für ein Tierhaltungskennzeichen im Mittelpunkt, das künftig für mehr Tierwohl sorgen soll. "Wir müssen anfangen, Tiere als Lebewesen zu sehen und nicht als Produkt", sagte Rauch beim "Doorstep" vor dem Gipfel.

8.933 Corona-Neuinfektionen und acht weiter Todesfälle

Wien - Die Corona-Neuinfektionen steigen in Österreich weiter. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten am Freitag 8.933 neue Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 594,5 Fälle je 100.000 Einwohner an. Vor dem Wochenende gab es 80.818 aktive Fälle in Österreich, um 4.156 mehr als am Donnerstag. Seit Donnerstag wurden acht weitere Todesfälle registriert. Die Zahl der infizierten Patientinnen und Patienten in Spitälern blieb mit 662 seit dem Vortag gleich.

Österreichs Außenhandel brummt, Handelsdefizit massiv erhöht

Wien - Österreichs Außenhandel hat sich 2021 nach dem ersten Corona-Krisenjahr 2020 kräftig erholt: Die Exporte legten im abgelaufenen Jahr um 16,1 Prozent zu und lagen sogar um 7,9 Prozent über dem Wert des Vorkrisenjahres 2019. Allerdings stiegen die Importe mit 23,6 Prozent noch stärker. Das Defizit der Handelsbilanz vervielfachte sich deshalb von 1,85 Mrd. auf 12,86 Mrd. Euro.

Wiener Börse tendiert im Verlauf klar fester

Wien - Der ATX legte am frühen Freitagnachmittag um 1,78 Prozent auf 2.967,44 Punkte zu. Der ATX konnte seine Verlaufsgewinne damit noch etwas ausbauen. Unterstützung lieferten gute Vorgaben aus Asien und den USA. Zudem sprachen Marktbeobachter von einem neuerlichen Erholungsversuch nach den jüngsten Abschlägen. Konjunkturdaten lieferten keine stärkeren Impulse: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni aus Sorge über die Energieversorgung spürbar eingetrübt.

