Tiroler Landtag hat sich aufgelöst, Weg für Neuwahl frei

Innsbruck - Der Tiroler Landtag hat am Freitag bei einer Sondersitzung nach der Ankündigung von LH Günther Platter (ÖVP), bei der kommenden Wahl nicht mehr anzutreten, seine Auflösung beschlossen und so den Weg für die vorgezogene Wahl am 25. September freigemacht. Die Koalitionsparteien ÖVP und Grüne sowie SPÖ, FPÖ und NEOS stimmten dafür - nur die Liste Fritz war dagegen. Zuvor hielt Platter seine vermutlich letzte große Rede im Landtag, die Opposition übte sich schon mal im Wahlkampf.

Ukrainische Truppen geben Sjewjerodonezk auf

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Am 24. Juni ist Russlands Überfall auf die Ukraine genau vier Monate her - und ausgerechnet an diesem Tag muss sich die ukrainische Armee im Osten des Landes in der Großstadt Sjewjerodonezk geschlagen geben. "Es ist jetzt eine Situation, in der es keinen Sinn macht, in zerschlagenen Stellungen auszuharren", sagt Serhij Hajdaj, der Gouverneur des Gebiets Luhansk, dessen Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk ist. Die Verteidiger hätten das Kommando zum Rückzug erhalten.

Oberstes Gericht kippt US-Abtreibungsrecht

Washington - Der Oberste Gerichtshof der USA hat mit einer wegweisenden Entscheidung das liberale Abtreibungsrecht des Landes gekippt. Sechs der neun Richter stimmten für diese Entscheidung, wie der Supreme Court am Freitag mitteilte. Das Gericht machte damit den Weg für strengere Abtreibungsgesetze frei - bis hin zu kompletten Verboten in einzelnen US-Staaten. Damit ist das aktuelle Recht auf Abtreibung in den Vereinigten Staaten nach fast einem halben Jahrhundert Geschichte.

Draghi scheitert mit Vorschlag für EU-Sondergipfel zu Gas

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi ist mit seinem Wunsch für einen EU-Sondergipfel im Juli über die Gas- und Energiekrise bei den anderen Staats- und Regierungschefs abgeblitzt. Nach Beratungen in Brüssel wurde entschieden, dass die EU-Kommission in den nächsten Wochen die Lage sondieren und Vorschläge für ein weiteres Vorgehen erarbeiten soll. Beim nächsten regulären Gipfel im Oktober solle dann auf Spitzenebene über das Thema geredet werden.

Bulgariens Parlament: EU-Veto gegen Nordmazedonien beenden

Sofia/Brüssel - Das bulgarische Parlament hat sich für eine Aufhebung des Vetos der bulgarischen Regierung gegen den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien ausgesprochen. Die Abgeordneten stimmten am Freitag mehrheitlich für einen entsprechenden Beschluss, der allerdings auch Bedingungen enthielt. Die Regierung wurde damit beauftragt, den Vorschlag der französischen EU-Ratspräsidentschaft zur Beilegung des Streits zwischen den beiden Nachbarländern anzunehmen.

1.100 Todesopfer nach Erdbeben in Afghanistan

Kabul/Wien - Nach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan ist die Zahl der Todesopfer auf 1.100 gestiegen. Mehr als 1.600 Menschen in den betroffenen Gebieten im Osten des Landes seien zudem verletzt worden, berichtete der afghanische Sender "Tolonews" unter Berufung auf den Katastrophenschutz am Freitag.

Österreich bei gemeinsamen EU-Gaseinkauf dabei

Brüssel - Österreich ist beim gemeinsamen Gaseinkauf der Europäischen Union dabei. "Wir haben unsere Quantitäten eingemeldet", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Über die von der EU-Kommission eingerichtete und koordinierte Plattform soll das Gas am Weltmarkt für die gesamte EU erworben werden. Das Bündeln der Kaufkraft macht einen niedrigeren Preis möglich.

Hunderte Migranten überwinden Zaun zu spanischer Exklave

Melilla/Madrid - Während eines Ansturms Hunderter Menschen auf den Grenzzaun zwischen Marokko und der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla sind mindestens fünf Migranten ums Leben gekommen. Zudem seien mehr als 200 Menschen verletzt worden, als Sicherheitskräfte versuchten, die Migranten aufzuhalten, teilte das marokkanische Innenministerium am Freitag mit. Hunderte Migranten überwanden Medienberichten zufolge den Grenzzaun im Norden Marokkos.

Wiener Börse schließt mit Kursgewinnen

Wien - Der ATX legte am Freitag um 1,80 Prozent zu und schloss bei 2.967,94 Zählern. Marktbeobachter sprachen von einer Erholung nach den zuletzt deutlichen Kurseinbußen. Unterstützung kam von guten Übersee-Vorgaben. Auch Konjunkturnachrichten fanden Beachtung: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni aus Sorge über die Energieversorgung spürbar eingetrübt. Belastet durch die hohe Inflation ist die Stimmung der US-Verbraucher im Juni auf ein Rekordtief gefallen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

