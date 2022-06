Schießerei in Osloer Schwulenbar: Zwei Tote und Verletzte

Oslo - Bei einer Schießerei in einem Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt Oslo sind zwei Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt worden, teilte die norwegische Polizei in der Nacht auf Samstag mit. Ein Verdächtiger sei in der Nähe des vorwiegend von Homosexuellen frequentierten Etablissements festgenommen worden, hieß es. Über die Hintergründe war vorerst nichts bekannt. Vorerst wurde der Vorfall nicht als terroristisch eingestuft.

Oberstes Gericht kippt US-Abtreibungsrecht

Washington - Der Oberste Gerichtshof der USA hat mit einer wegweisenden Entscheidung das liberale Abtreibungsrecht des Landes gekippt. Sechs der neun Richter stimmten für diese Entscheidung, wie der Supreme Court am Freitag mitteilte. Das Gericht machte damit den Weg für strengere Abtreibungsgesetze frei - bis hin zu kompletten Verboten in einzelnen US-Staaten. US-Präsident Joe Biden nannte die Entscheidung einen "tragischen Fehler".

Landesweiter Luftalarm in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - In der von Russland angegriffenen Ukraine ist in der Nacht zum Samstag landesweit Luftalarm ausgelöst worden. Das ging aus einer entsprechenden Übersicht zur Lage in dem Land hervor. Wie die ukrainische Nachrichtenseite 24tv berichtete, gab es Berichte über Explosionen aus der Stadt Saporischschja im Südosten des Landes - ebenso wie aus der zentralukrainischen Stadt Dnipro. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.

Selenskyj: Ukraine hat keine Angst vor Weg zur EU

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zuversichtlich, dass sein von Russland angegriffenes Land die Kriterien für einen EU-Beitritt erfüllen wird. Die Ukraine konzentriere sich nun auf die Anforderungen der EU, sagte das Staatsoberhaupt in seiner abendlichen Videoansprache. Der Kreml hatte die Verleihung des EU-Kandidatenstatus an die früheren Sowjetrepubliken Ukraine und Moldau auf dem EU-Gipfel in Brüssel zuvor als "innere Angelegenheit" Europas bezeichnet.

Zehntausende Menschen in Georgien fordern EU-Beitritt

Tiflis - Zehntausende haben in Georgien am Schwarzen Meer für einen EU-Beitritt der Südkaukasus-Republik demonstriert. Rund 120.000 Menschen forderten am Freitagabend in der Hauptstadt Tiflis zugleich den Rücktritt von Regierungschef Irakli Garibaschwili. Seine Regierung habe sich nicht ausreichend dafür eingesetzt, dass Georgien EU-Beitrittskandidat werde, berichteten georgische Medien.

Indigenen-Proteste in Ecuador: Präsident ortet Putschversuch

Quito - Angesichts teils gewalttätiger Protesten hat Ecuadors erzkonservativer Präsident Guillermo Lasso den indigenen Demonstranten vorgeworfen, ihn stürzen zu wollen. "Die wahre Absicht dieser Leute ist es, einen Putsch anzuzetteln", sagte Lasso am Freitag (Ortszeit) in der Hauptstadt Quito. Teile der Opposition drängen auf seine Absetzung. Parlamentspräsident Virgilio Saquicela berief für Samstag eine Sitzung ein, in der ein Amtsenthebungsverfahren diskutiert werden soll.

Österreich beim gemeinsamen EU-Gaseinkauf dabei

Brüssel - Österreich ist beim gemeinsamen Gaseinkauf der Europäischen Union dabei. "Wir haben unsere Quantitäten eingemeldet", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Über die von der EU-Kommission eingerichtete und koordinierte Plattform soll das Gas am Weltmarkt für die gesamte EU erworben werden. Das Bündeln der Kaufkraft macht einen niedrigeren Preis möglich.

Tiroler Landtag hat sich aufgelöst, Weg für Neuwahl frei

Innsbruck - Der Tiroler Landtag hat am Freitag bei einer Sondersitzung nach der Ankündigung von LH Günther Platter (ÖVP), bei der kommenden Wahl nicht mehr anzutreten, seine Auflösung beschlossen und so den Weg für die vorgezogene Wahl am 25. September freigemacht. Die Koalitionsparteien ÖVP und Grüne sowie SPÖ, FPÖ und NEOS stimmten dafür - nur die Liste Fritz war dagegen. Zuvor hielt Platter seine vermutlich letzte große Rede im Landtag, die Opposition übte sich schon mal im Wahlkampf.

