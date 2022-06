Schießerei in Oslo - Polizei ermittelt wegen Terroranschlags

Oslo - Nach den Schüssen in Oslo mit zwei Toten und mindestens 14 Verletzten ermitteln die norwegischen Behörden wegen Terrorverdachts. "Die Polizei behandelt den Fall als terroristischen Angriff", teilten die Behörden am Samstag mit. Ein Tatverdächtiger war festgenommen worden, nachdem gegen 01.00 Uhr in der Nacht an drei Orten Schüsse gefallen waren, unter anderem vor einer Schwulenbar.

Ukrainer halten Nachschubweg Richtung Lyssytschansk

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben Angriffe auf eine wichtige Nachschubroute für die Großstadt Lyssytschansk im Osten des Landes abgewehrt. "In Richtung Bachmut haben die ukrainischen Kämpfer den Angriff feindlicher Infanterie zwischen den Ortschaften Wolodymyriwka und Pokrowske gestoppt", teilte der ukrainische Generalstab am Samstag mit. Von Bachmut aus führt eine wichtige Versorgungsstraße an den genannten Ortschaften vorbei nach Lyssytschansk.

18 Migranten starben bei Sturm auf spanische Exklave Melilla

Melilla/Madrid - Während eines Ansturms von bis zu 2.000 Menschen auf den Grenzzaun zwischen Marokko und der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla sind einem Medienbericht zufolge mindestens 18 Migranten ums Leben gekommen. Das meldeten die spanischen Zeitungen "El Pa�s" und "La Vanguardia" am späten Freitagabend unter Berufung auf Angaben der Behörden der nahe gelegenen marokkanischen Stadt Nador. Zuvor war von fünf Toten berichtet worden.

Deutscher Filmpreis geht an Drama "Lieber Thomas"

Berlin - Beim Deutschen Filmpreis hat das Drama "Lieber Thomas" neun Auszeichnungen gewonnen, darunter die Goldene Lola für den besten Spielfilm. Regisseur Andreas Kleinert erzählt darin vom Leben des Schriftstellers Thomas Brasch (1945-2001). Der Film wurde unter anderem für Regie und Drehbuch ausgezeichnet, wie die Deutsche Filmakademie am Freitagabend in Berlin bekannt gab. Albrecht Schuch, der den Thomas spielt, wurde als bester Hauptdarsteller geehrt.

Indigenen-Proteste in Ecuador: Präsident ortet Putschversuch

Quito - Angesichts teils gewalttätiger Protesten hat Ecuadors erzkonservativer Präsident Guillermo Lasso den indigenen Demonstranten vorgeworfen, ihn stürzen zu wollen. "Die wahre Absicht dieser Leute ist es, einen Putsch anzuzetteln", sagte Lasso am Freitag (Ortszeit) in der Hauptstadt Quito. Teile der Opposition drängen auf seine Absetzung. Parlamentspräsident Virgilio Saquicela berief für Samstag eine Sitzung ein, in der ein Amtsenthebungsverfahren diskutiert werden soll.

Österreich beim gemeinsamen EU-Gaseinkauf dabei

Brüssel - Österreich ist beim gemeinsamen Gaseinkauf der Europäischen Union dabei. "Wir haben unsere Quantitäten eingemeldet", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Über die von der EU-Kommission eingerichtete und koordinierte Plattform soll das Gas am Weltmarkt für die gesamte EU erworben werden. Das Bündeln der Kaufkraft macht einen niedrigeren Preis möglich.

