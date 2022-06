Ukraine meldet russische Raketenangriffe - auch aus Belarus

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Im Ukraine-Krieg hat Russland nach Angaben aus Kiew am Samstag mehrere ukrainische Regionen mit Raketen unter Beschuss genommen, auch aus dem Nachbarland Belarus. In den Gebieten Chmelnyzkyj, Lwiw, Mykolajiw, Schytomyr und Tschernihiw seien Einschläge registriert worden, meldete die Nachrichtenagentur Unian am Samstag. Die Region Dnipropetrowsk sei zudem mit Artillerie beschossen worden.

Schießerei in Oslo - Polizei ermittelt wegen Terroranschlags

Oslo - Nach den tödlichen Schüssen in einem Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt Oslo ermittelt die Polizei wegen Terrorverdachts. Das teilte die Behörde nach Berichten norwegischer Medien am Samstag mit. Zwei Menschen wurden getötet und mindestens 21 verletzt, zehn davon schwer. Noch in der Nacht nahm die Polizei einen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest, nachdem gegen 01.00 Uhr an drei Orten Schüsse gefallen waren, unter anderem vor einer Schwulenbar.

18 Migranten starben bei Sturm auf spanische Exklave Melilla

Melilla/Madrid - Während eines Ansturms von bis zu 2.000 Menschen auf den Grenzzaun zwischen Marokko und der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla sind einem Medienbericht zufolge mindestens 18 Migranten ums Leben gekommen. Das meldeten die spanischen Zeitungen "El Pa�s" und "La Vanguardia" am späten Freitagabend unter Berufung auf Angaben der Behörden der nahe gelegenen marokkanischen Stadt Nador. Zuvor war von fünf Toten berichtet worden.

Behörden meldeten 8.912 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 8.912 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, teilten Gesundheits- und Innenministerium am Samstag mit. Der Wert liegt nicht nur über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit (8.127), sondern auch im Wochenvergleich ist ein starker Anstieg ersichtlich: Am vergangenen Samstag gab es noch 5.407 Neuinfektionen. Gestiegen ist auch die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern. Seit Freitag wurden ein Todesfall registriert.

Shanghai erstmals seit März ohne Corona-Neuinfektion

Peking - Nach monatelangen Corona-Restriktionen und Lockdowns hat die chinesische Metropole Shanghai am Samstag erstmals keine Neuinfektion registriert. "Es gab keine neuen lokalen Covid-19-Fälle und keine neuen asymptomatischen Infektionen", teilte die Stadtverwaltung mit. Die Hauptstadt Peking zählte am Samstag zwei Corona-Neuinfektionen.

84-jähriger Wiener tötete Frau und dann sich selbst

Wien - Ein 84-jähriger Mann hat Samstagfrüh in Wien-Simmering seine 82-jährige Frau sowie den Hund der Familie getötet und dann Suizid verübt. Laut Polizei-Aussendung soll der Mann gegen 8.00 Uhr den Notruf gewählt und die Tat angekündigt haben. Die Beamten seien sofort zur Wohnung geeilt, wo das Ehepaar sowie der Hund der Familie tot aufgefunden wurden. Alle hätten Schussverletzungen aufgewiesen. Es wurden ein Abschiedsbrief sowie eine Schusswaffe gefunden und sichergestellt.

Indigenen-Proteste in Ecuador: Präsident ortet Putschversuch

Quito - Angesichts teils gewalttätiger Protesten hat Ecuadors erzkonservativer Präsident Guillermo Lasso den indigenen Demonstranten vorgeworfen, ihn stürzen zu wollen. "Die wahre Absicht dieser Leute ist es, einen Putsch anzuzetteln", sagte Lasso am Freitag (Ortszeit) in der Hauptstadt Quito. Teile der Opposition drängen auf seine Absetzung. Parlamentspräsident Virgilio Saquicela berief für Samstag eine Sitzung ein, in der ein Amtsenthebungsverfahren diskutiert werden soll.

Frau bei 15-Meter-Absturz im Toten Gebirge verletzt

Grünau im Almtal - Eine Bergsteigerin aus dem Bezirk Mistelbach (NÖ) ist am Freitagnachmittag beim Abstieg vom Hohen Kreuz (2.174 m) im Toten Gebirge (Gem. Grünau im Almtal) rund 15 Meter abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. In der sogenannten Arzlochscharte war ihr ein Felsblock ausgebrochen, woraufhin sie den Halt verlor und rund 15 Meter über zwei Felsbänder stürzte. Die 53-Jährige dürfte ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Schulterverletzung erlitten haben, informierte die Bergrettung.

