G7-Gipfel beginnt mit Thema Weltwirtschaft

Elmau - Mit Beratungen über die weltwirtschaftliche Lage, den Kampf gegen den Klimawandel und Sicherheitspolitik beginnt am Sonntag (12.00 Uhr) der G7-Gipfel demokratischer Wirtschaftsmächte. Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens unter der Leitung von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Schloss Elmau in den bayerischen Alpen werden der Ukraine-Krieg und seine Folgen stehen.

Viele AUA-Flüge wegen Corona beim Personal gestrichen

Wien/Schwechat - Wegen Corona-Krankenständen beim Personal sind laut einem Bericht des "Kurier" (online) am Samstag 52 von 360 geplanten AUA-Flüge ausgefallen. Dazu wie es am Sonntag weitergeht, konnte die AUA demnach noch keine Angaben machen. Das Unternehmen empfehle Passagieren, sich zu erkundigen, ob der gebuchte Flug wie geplant stattfindet.

Ukrainische Stadt Sjewjerodonezk ganz von Russen besetzt

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sjewjerodonezk - Die Stadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine ist nach Angaben ihres ukrainischen Bürgermeisters Olexander Strjuk vollständig von russischen Truppen besetzt. "Sie versuchen, ihre eigene Ordnung herzustellen. Soweit ich weiß, haben sie eine Art Kommandanten ernannt", sagt Strjuk im ukrainischen Fernsehen. Wo Strjuk sich aufhält, wurde nicht genannt.

Russland will atomwaffenfähige Raketen an Belarus liefern

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland wird nach Angaben von Präsident Wladimir Putin bald atomwaffenfähige Raketen an Belarus liefern. Wie Putin am Samstag bei einem Treffen mit dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko in St. Petersburg ankündigte, wird Russland "in den kommenden Monaten" das Raketensystem Iskander-M an Belarus liefern, das auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann.

Schießerei in Oslo - Terrorwarnstufe auf höchster Stufe

Oslo - Nach den tödlichen Schüssen in Oslo hat Norwegen die nationale Terrorwarnstufe auf die höchste Stufe angehoben. Die Gefahr einer terroristischen Bedrohung sei "außergewöhnlich" hoch, teilte der norwegische Geheimdienst PST am Samstag mit, wie der Sender NRK berichtete. Behördenchef Roger Berg erklärte, man betrachte die Tat mit zwei Todesopfern und mindestens 21 Verletzten als terroristischen Anschlag. Nun gilt Terrorwarnstufe fünf. Bisher war es Stufe drei.

Totschnig lässt Vorwurf illegaler ÖVP-Finanzierung prüfen

Wien - Nach dem von der SPÖ erhobenen Vorwurf, das Landwirtschaftsministerium könnte 2017 durch Zahlungen an Medien des Bauernbundes Wahlkampffinanzierung für die ÖVP betrieben haben, schaltet der ressortzuständige Minister Norbert Totschnig (ÖVP) nun die Interne Revision ein. Aufgrund der Vorwürfe bis hin zur illegalen Parteienfinanzierung solle diese Vergabe geprüft werden, hieß es am Samstag in einer schriftlichen Stellungnahme an die APA.

US-Kriegsschiff in 7000 Metern Tiefe entdeckt

Manila/Washington - In fast 7000 Metern Tiefe haben Forscher das Wrack eines im Zweiten Weltkrieg vor der philippinischen Küste versenkten US-Kriegsschiffes entdeckt. Das Wrack der "USS Samuel B Roberts" ist damit das am tiefsten liegende Wrack, das jemals aufgespürt wurde, wie das US-Unternehmen Caladan Oceanic mitteilte. Zum Vergleich: Das Wrack der "Titanic" liegt in etwa 4000 Metern Tiefe.

Pkw-Lenkerin in Schladming von Zug erfasst und getötet

Schladming - Eine Pkw-Lenkerin ist am späten Samstagnachmittag auf einem unbeschrankten Bahnübergang im Schladminger Ortsteil Lehen im steirischen Bezirk Liezen tödlich verunglückt. Laut der Bezirksfeuerwehr und der Polizei übersah die Frau eine herannahende S-Bahn. Der Zug schleuderte ihr Auto über eine Böschung. Dabei erlitt die Lenkerin tödliche Verletzungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red