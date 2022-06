G7-Gipfel in Bayern im Zeichen des Kriegs in der Ukraine

Elmau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit Beratungen über die weltwirtschaftliche Lage und Sicherheitspolitik beginnt am Sonntag (12.00 Uhr) unter Leitung von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz der G7-Gipfel demokratischer Wirtschaftsmächte. Vor der Auftaktsitzung auf Schloss Elmau in den bayerischen Alpen nahe der österreichischen Grenze spricht Scholz mit US-Präsident Joe Biden, der bereits in der Nacht am Tagungsort eintraf. Bei dem Gipfel wird sich vieles um den Ukraine-Krieg und seine Folgen drehen.

Österreich fror bisher 1,5 Mrd. Euro Oligarchen-Vermögen ein

Wien/Moskau/Kiew (Kyjiw) - In Österreich sind laut dem Innenministerium bisher rund 1,5 Milliarden Euro an Vermögenswerten russischer Oligarchen aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine eingefroren worden. Die zuständige Task Force unter Federführung der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) habe "höchstprofessionelle und akribische Ermittlungsarbeit" geleistet, freute sich Innenminister Gerhard Karner darüber in einer Aussendung am Sonntag.

Selenskyj: Wollen alle Städte zurückerobern

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj will die von Russland eingenommenen Städte zurückerobern. In seiner abendlichen Videoansprache verwies er am Samstag auf Sjewjerodonezk, Donezk und Lugansk. Auch Melitopol und Mariupol seien nicht vergessen. Bei einem Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Sarny starben unterdessen mindestens drei Menschen. Nach russischen Angaben wurde die Evakuierung eines Chemiewerks in Sjewjerodonezk wegen ukrainischer Attacken ausgesetzt.

Wiens Bürgermeister saß falschem Klitschko auf

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist dieser Tage Opfer eines falschen Vitali Klitschko geworden. Der stellvertretende "Bild"-Chefredakteur Paul Ronzheimer machte am Samstag via Twitter darauf aufmerksam, und auch Ludwig selbst räumte nach einer Schrecksekunde ein, bei einem Video-Gespräch getäuscht worden zu sein. Entgegen anderslautender erster Stellungnahmen war laut "Falter" auch Österreichs Botschaft in Kiew im Voraus von dem geplanten Gespräch informiert gewesen.

Exklaven-Sturm - Vorwürfe gegen Marokkos Sicherheitskräfte

Melilla/Madrid - Nach dem Tod von mindestens 23 Menschen beim Ansturm Tausender Migranten auf die spanische Exklave Melilla in Marokko haben Menschenrechtler schwere Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte erhoben. Die marokkanischen Behörden hätten "ungerechtfertigte Gewalt" eingesetzt und Migranten "misshandelt", sagte der Leiter der Marokkanischen Vereinigung für Menschenrechte (AMDH) in der Stadt Nador, Amin Abidar, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Viele AUA-Flüge wegen Corona beim Personal gestrichen

Wien/Schwechat - Wegen Corona-Krankenständen beim Personal sind laut einem Bericht des "Kurier" (online) am Samstag 52 von 360 geplanten AUA-Flüge ausgefallen. Dazu wie es am Sonntag weitergeht, konnte die AUA demnach noch keine Angaben machen. Das Unternehmen empfehle Passagieren, sich zu erkundigen, ob der gebuchte Flug wie geplant stattfindet.

Misstrauensantrag gegen Präsident Lasso in Ecuador

Quito - Nach tagelangen teils gewalttätigen Protesten Indigener in Ecuador hat das Parlament am Samstag (Ortszeit) über einen Misstrauensantrag gegen den konservativen Präsidenten Guillermo Lasso beraten. Für ein Misstrauensvotum gegen Lasso wären 92 Stimmen im 137 Sitze zählenden Parlament nötig, in dem die Opposition die Mehrheit stellt. Nach dem Ende der Parlamentsdebatte haben die Abgeordneten 72 Stunden Zeit um über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Bachmann-Preis wird vergeben

Klagenfurt - Am Sonntag wird in Klagenfurt zum 46. Mal der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. Nach zwei Jahren pandemiebedingter gänzlicher oder teilweiser Auslagerung ins Internet haben die Tage der deutschsprachigen Literatur wieder alle vor Ort zusammengeführt: 14 Autorinnen und Autoren, die siebenköpfige Jury und das Publikum. Nach den Jurydiskussionen werden dem deutschen Soziologen Juan Guse und der in Niederösterreich lebenden Slowenin Ana Marwan gute Preischancen eingeräumt.

