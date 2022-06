Mehrere Raketeneinschläge im Zentrum von Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Sonntag früh von mehreren Raketen getroffen worden. Eine Rakete habe ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen, schrieb Anton Heraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, im Nachrichtendienst Telegram. Eine weitere Rakete sei auf dem Gelände eines Kindergartens im zentralen Bezirk Schewtschenko eingeschlagen. In dem Wohnhaus wurde nach Angaben des Zivilschutzes mindestens ein Mensch verletzt.

G7-Gipfel in Bayern im Zeichen des Kriegs in der Ukraine

Elmau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit Beratungen über die weltwirtschaftliche Lage und Sicherheitspolitik beginnt am Sonntag (12.00 Uhr) unter Leitung von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz der G7-Gipfel demokratischer Wirtschaftsmächte. Vor der Auftaktsitzung auf Schloss Elmau in den bayerischen Alpen nahe der österreichischen Grenze spricht Scholz mit US-Präsident Joe Biden, der bereits in der Nacht am Tagungsort eintraf. Bei dem Gipfel wird sich vieles um den Ukraine-Krieg und seine Folgen drehen.

Österreich fror bisher 1,5 Mrd. Euro Oligarchen-Vermögen ein

Wien/Moskau/Kiew (Kyjiw) - In Österreich sind laut dem Innenministerium bisher rund 1,5 Milliarden Euro an Vermögenswerten russischer Oligarchen aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine eingefroren worden. Die zuständige Task Force unter Federführung der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) habe "höchstprofessionelle und akribische Ermittlungsarbeit" geleistet, freute sich Innenminister Gerhard Karner darüber in einer Aussendung am Sonntag.

Gedenkgottesdienst in Oslo nach Terroranschlag in LGBTQ-Bar

Oslo - Nach einem mutmaßlich islamistisch motivierten Terroranschlag in Oslo will Norwegen am Sonntag mit einem Trauergottesdienst der Opfern der Gewalttat gedenken. Ein Angreifer hatte in der Nacht auf Samstag in einer insbesondere von der LGBTQ-Community frequentierten Bar und mehreren anderen Orten Schüsse abgefeuert und damit zwei Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Der Geheimdienst PST stufte die Attacke als islamistischen Terroranschlag ein.

Bachmann-Preis wird vergeben

Klagenfurt - Am Sonntag wird in Klagenfurt zum 46. Mal der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. Nach zwei Jahren pandemiebedingter gänzlicher oder teilweiser Auslagerung ins Internet haben die Tage der deutschsprachigen Literatur wieder alle vor Ort zusammengeführt: 14 Autorinnen und Autoren, die siebenköpfige Jury und das Publikum. Nach den Jurydiskussionen werden dem deutschen Soziologen Juan Guse und der in Niederösterreich lebenden Slowenin Ana Marwan gute Preischancen eingeräumt.

Misstrauensantrag gegen Präsident Lasso in Ecuador

Quito - Nach tagelangen teils gewalttätigen Protesten Indigener in Ecuador hat das Parlament am Samstag (Ortszeit) über einen Misstrauensantrag gegen den konservativen Präsidenten Guillermo Lasso beraten. Für ein Misstrauensvotum gegen Lasso wären 92 Stimmen im 137 Sitze zählenden Parlament nötig, in dem die Opposition die Mehrheit stellt. Nach dem Ende der Parlamentsdebatte haben die Abgeordneten 72 Stunden Zeit um über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Wien vereinfacht Zugang zur vierten Corona-Impfung

Wien - Wien vereinfacht den Zugang zur vierten Corona-Impfung. Ab sofort können sich alle Städter ab zwölf Jahren, deren Dritt-Impfung bereits sechs Monate her ist, die Auffrischungsimpfung holen. "Diese Leute bitten wir, so schnell wie möglich auffrischen zu gehen. Wer das schon nach vier Monaten machen will, dem werden wir das in allen städtischen Impfzentren ermöglichen und niemandem verwehren", sagte Mario Dujakovic, Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), der APA.

Motorradfahrer starb nach Zusammenstoß mit Pkw im Burgenland

Mariasdorf - Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Mariasdorf (Bezirk Oberwart) ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Burgenland mitteilte, kollidierte er gegen 13.50 Uhr auf der L367 in einer Rechtskurve mit dem Auto eines 67-Jährigen und stürzte auf die Fahrbahn. Der 63-Jährige sei mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz gebracht worden und dort seinen schweren Verletzungen erlegen.

