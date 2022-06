Mehrere Raketeneinschläge im Zentrum von Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Sonntag früh von mehreren Raketen getroffen worden. Eine Rakete habe ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen, schrieb Anton Heraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, auf Telegram. Dabei wurden laut Polizeiangaben fünf Menschen verletzt. Eine weitere Rakete sei auf dem Gelände eines Kindergartens im zentralen Bezirk Schewtschenko eingeschlagen, hieß es.

G7-Gipfel in Bayern begonnen - Appell an Geschlossenheit

Elmau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im oberbayerischen Schloss Elmau hat am Sonntag ein Gipfel der sieben wichtigsten Industrienationen der Welt begonnen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz empfing zu Mittag die Staats- und Regierungschefs der USA, Kanadas, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens und Japans in dem hermetisch abgeriegelten Anwesen an der Grenze zu Tirol. Hauptthema ist die Unterstützung der Ukraine. Mit US-Präsident Joe Biden hatte Scholz zuvor die Geschlossenheit des Westens beschworen.

Außenamt will weiteren Politiker-Fakes entgegenwirken

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nachdem der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) Opfer eines falschen Vitali Klitschko geworden ist, ersucht das Außenministerium, Politiker, die mit ausländischen Kollegen per Telefon oder Videoschaltung Beratungen abhalten, sich im Voraus mit der jeweiligen Botschaft kurzzuschließen: "Um solche bedauerlichen Vorfälle künftig zu vermeiden, möchte das Außenministerium darauf hinweisen, dass die Koordination solcher Termine über die zuständige Botschaft erfolgen soll."

Österreich fror bisher 1,5 Mrd. Euro Oligarchen-Vermögen ein

Wien/Moskau/Kiew (Kyjiw) - In Österreich sind laut dem Innenministerium bisher rund 1,5 Milliarden Euro an Vermögenswerten russischer Oligarchen aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine eingefroren worden. Die zuständige Task Force unter Federführung der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) habe "höchstprofessionelle und akribische Ermittlungsarbeit" geleistet, freute sich Innenminister Gerhard Karner darüber in einer Aussendung am Sonntag.

G7-Staaten wollen Importverbot für russisches Gold verkünden

Elmau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die G7-Staaten wollen bei ihrem Gipfel im bayerischen Elmau nach Angaben von US-Präsident Joe Biden ein Importverbot für russisches Gold verkünden. Damit würden Russland Dutzende Milliarden Dollar Einnahmen aus diesem wichtigen Exportgut wegbrechen, teilte Biden am Sonntag auf Twitter mit. Wegen des von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben die G7-Staaten harte Sanktionen gegen Moskau verhängt.

Ana Marwan gewinnt den Bachmann-Preis

Klagenfurt - Die in Niederösterreich lebende Slowenin Ana Marwan hat mit ihrem Text "Wechselkröte" am Sonntag in Klagenfurt den 46. Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Die mit 25.000 Euro dotierte Literatur-Auszeichnung wurde heuer erstmals nach einem Punktesystem vergeben.

7.093 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich baut sich gerade die sommerliche Corona-Welle auf, was auch an den Infektionszahlen am Wochenende ersichtlich ist: In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 7.093 neue Corona-Infektionen verzeichnet worden, wie Gesundheits- und Innenministerium am Sonntag vermeldeten. Zum Vergleich: Vergangenen Sonntag waren es noch 6.406 Neuerkrankungen. Gestiegen ist auch die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern. Seit Samstag wurden zwei Todesfälle registriert.

Manche Zigaretten könnten knapp werden

Wien - Österreichs Tabak-Marktführer Philip Morris hat aktuell mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. "Seit knapp zwei Wochen treten vereinzelt Probleme auf", sagt ein Unternehmenssprecher, laut "Kronen Zeitung" (Sonntag). Betroffen seien die Marken Marlboro, L&M- und Chesterfield. In einem Schreiben an die Trafikanten, das der "Krone" vorliegt, heißt es von Philip Morris, dass die Zigaretten zumindest zwei Wochen nicht nachgeliefert werden können.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red