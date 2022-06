Mehrere Raketeneinschläge im Zentrum von Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Sonntag früh von mehreren Raketen getroffen worden. Eine Rakete habe ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen, schrieb Anton Heraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, auf Telegram. Dabei wurden laut Polizeiangaben fünf Menschen verletzt. Eine weitere Rakete sei auf dem Gelände eines Kindergartens im zentralen Bezirk Schewtschenko eingeschlagen, hieß es.

G7-Gipfel in Bayern begonnen - Appell an Geschlossenheit

Elmau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im oberbayerischen Schloss Elmau hat am Sonntag ein Gipfel der sieben wichtigsten Industrienationen der Welt begonnen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz empfing zu Mittag die Staats- und Regierungschefs der USA, Kanadas, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens und Japans in dem hermetisch abgeriegelten Anwesen an der Grenze zu Tirol. Hauptthema ist die Unterstützung der Ukraine. Mit US-Präsident Joe Biden hatte Scholz zuvor die Geschlossenheit des Westens beschworen.

Ana Marwan gewinnt den Bachmann-Preis

Klagenfurt - Die in Niederösterreich lebende Slowenin Ana Marwan hat mit ihrem Text "Wechselkröte" am Sonntag in Klagenfurt den 46. Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Die mit 25.000 Euro dotierte Literatur-Auszeichnung wurde heuer erstmals nach einem Punktesystem vergeben.

9. Oktober wird als Bundespräsidentschaftswahltermin fixiert

Wien - Österreich wählt am 9. Oktober 2022 einen neuen Bundespräsidenten. Nach entsprechenden Konsultationen wird der Wahltermin kommenden Mittwoch in der Ministerratssitzung von der Bundesregierung festgelegt, gab das Kanzleramt am Sonntag gegenüber der APA bekannt. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wünschte den Kandidaten alles Gute und plädierte wie auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) für einen fairen Wahlkampf.

Bitpanda baut hunderte Mitarbeiter ab

Wien - Die Wiener Finanzfirma Bitpanda - eine Börse für Kryptowährungen - entlässt mehr als ein Viertel der Belegschaft und senkt die Mitarbeiterzahl damit von mehr als 1.000 auf 730. Das ging am Sonntag aus mehreren Medienberichten hervor, die sich auf einen offenen Brief (http://go.apa.at/95WctTMf) beziehen. Hintergrund ist demnach vor allem die Krise in der Kryptobranche. Erst kürzlich suchte das junge Unternehmen noch neues Personal - und warb mit "unbegrenztem Urlaub".

Gedenkgottesdienst in Oslo nach Terroranschlag in LGBTQ-Bar

Oslo - Nach einem möglicherweise islamistisch motivierten Terroranschlag ist in Oslo mit einem Gottesdienst der Opfer gedacht worden. "Wir haben uns in Trauer, Verzweiflung und Ohnmacht versammelt", sagte Dekanin Anne-May Grasaas am Sonntag bei der Messe im Dom der norwegischen Hauptstadt, wie die Zeitung "Verdens Gang" berichtete. Bei dem Anschlag waren zwei Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden.

Koch für höchste Schutzhütte Österreichs dringend gesucht

Heiligenblut - Der Arbeitskräftemangel in Tourismus und Gastronomie hat zuletzt wie vielfach berichtet lichte Höhen erklommen. Und nun ist auch Österreichs höchstgelegene Schutzhütte betroffen. Nachdem der Koch der Erzherzog-Johann-Hütte auf dem Großglockner in Kärnten aufgehört hat, herrscht dort - auf der Adlersruhe auf 3.454 Meter über Adria - in der Hochsaison Notbetrieb, geht aus Medienberichten hervor. Sogar das Bundesheer wurde demnach um Hilfe gebeten.

Rauch lässt Masken-Wiedereinführung offen

Wien - Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) will sich weiter nicht festlegen, wann genau die Wiedereinführung einer Maskenpflicht angesichts steigender Coronazahlen erfolgen könnte. Einen Zeitpunkt schon im Sommer schloss er in der ORF-"Pressestunde" erneut nicht aus. Rauch stellte sich hinter die Abschaffung der Impfpflicht, verteidigte die Pflegereform und die Teuerungsbekämpfung der Koalition und unterstrich, bis Herbst 2024 mit der ÖVP weiterarbeiten zu wollen.

