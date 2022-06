G7 starten globale Infrastruktur-Initiative

Elmau - Die G7-Gruppe führender demokratischer Industriestaaten will China mit einer globalen Infrastruktur-Initiative Konkurrenz machen. Bei ihrem Gipfel in Bayern riefen die G7-Staaten am Sonntag formell eine "Partnerschaft für Globale Infrastruktur" ins Leben, wie US-Präsident Joe Biden sagte. Das bereits im vergangenen Jahr angekündigte Vorhaben soll eine Alternative zu dem 2013 von China gestarteten Projekt "Neue Seidenstraße" sein.

Alarmstufe für Gas erst bei mangelhafter Speicherfüllung

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Deutschland hat dieser Tage die Alarmstufe, die zweite von drei Stufen des Gas-Notfallplans, ausgerufen. Österreich bleibt noch auf der ersten, der Frühwarnstufe, da die Versorgung stabil ist und die Gasspeicher befüllt werden können. Sobald aber nicht mehr genug Gas zur Befüllung der Speicher ins Land kommt, oder die aktuelle Versorgung in Gefahr ist, wird die Alarmstufe ausgerufen, zeigt ein Hintergrundpapier des Klimaministeriums.

Mehrere Raketeneinschläge im Zentrum von Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Sonntag früh von mehreren Raketen getroffen worden. Eine Rakete habe ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen, schrieb Anton Heraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, auf Telegram. Dabei wurden laut Polizeiangaben fünf Menschen verletzt. Eine weitere Rakete sei auf dem Gelände eines Kindergartens im zentralen Bezirk Schewtschenko eingeschlagen, hieß es.

7.093 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich baut sich gerade die sommerliche Corona-Welle auf, was auch an den Infektionszahlen am Wochenende ersichtlich ist: In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 7.093 neue Corona-Infektionen verzeichnet worden, wie Gesundheits- und Innenministerium am Sonntag vermeldeten. Zum Vergleich: Vergangenen Sonntag waren es noch 6.406 Neuerkrankungen. Gestiegen ist auch die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern. Seit Samstag wurden zwei Todesfälle registriert.

AUA-Flüge wegen Corona beim Personal gestrichen

Wien/Schwechat - Wegen Corona-Krankenständen beim Personal sind am Wochenende AUA-Flüge ausgefallen. Am Samstag waren laut "Kurier" 52 von 360 geplanten Flüge betroffen, am Sonntag laut ORF 42 der geplanten 346 Flüge. Das Unternehmen empfahl Passagieren, sich zu erkundigen, ob der gebuchte Flug wie geplant stattfindet. Neben steigender Corona-Infektionen führte eine Airline-Sprecherin auch Unwetter und einen Streik der Flugsicherung im französischen Marseille ins Treffen geführt.

Mindestens 20 Tote nach Feier in Bar in Südafrika

Kapstadt - Nach einer Feier in einer Bar in der südafrikanischen Stadt East London sind mindestens 20 junge Menschen unter mysteriösen Umständen gestorben. Zunächst waren nach Behördenangaben vom Sonntag 17 Leichen in der informell betriebenen Bar in einem Township gefunden worden. "Drei Verletzte sind im Krankenhaus gestorben und zwei befinden sich noch in einem sehr kritischen Zustand", sagte später Weziwe Tikana-Gxothiwe, Leiterin des Sicherheitsdienstes der Provinzregierung.

Bitpanda baut hunderte Mitarbeiter ab

Wien - Die Wiener Finanzfirma Bitpanda - eine Börse für Kryptowährungen - entlässt mehr als ein Viertel der Belegschaft und senkt die Mitarbeiterzahl damit von mehr als 1.000 auf 730. Das ging am Sonntag aus mehreren Medienberichten hervor, die sich auf einen offenen Brief (http://go.apa.at/95WctTMf) beziehen. Hintergrund ist demnach vor allem die Krise in der Kryptobranche. Erst kürzlich suchte das junge Unternehmen noch neues Personal - und warb mit "unbegrenztem Urlaub".

Totschnig wegen ÖVP-Finanzen im Visier der Opposition

Wien - Nach dem von der SPÖ erhobenen Vorwurf, das Landwirtschaftsministerium könnte 2017 durch Zahlungen an Medien des Bauernbundes Wahlkampffinanzierung für die ÖVP betrieben haben, schaltet der ressortzuständige Minister Norbert Totschnig (ÖVP) nun die Interne Revision ein. Aufgrund der Vorwürfe bis hin zur illegalen Parteienfinanzierung solle diese Vergabe geprüft werden. Durch neu aufgetauchte Chats geriet aber auch der Minister selbst ins Visier der Opposition.

