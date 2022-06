G7 starten globale Infrastruktur-Initiative

Elmau - Die G7-Gruppe führender demokratischer Industriestaaten will China mit einer globalen Infrastruktur-Initiative Konkurrenz machen. Bei ihrem Gipfel in Bayern riefen die G7-Staaten am Sonntag formell eine "Partnerschaft für Globale Infrastruktur" ins Leben, wie US-Präsident Joe Biden sagte. Das bereits im vergangenen Jahr angekündigte Vorhaben soll eine Alternative zu dem 2013 von China gestarteten Projekt "Neue Seidenstraße" sein.

Alarmstufe für Gas erst bei mangelhafter Speicherfüllung

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Deutschland hat dieser Tage die Alarmstufe, die zweite von drei Stufen des Gas-Notfallplans, ausgerufen. Österreich bleibt noch auf der ersten, der Frühwarnstufe, da die Versorgung stabil ist und die Gasspeicher befüllt werden können. Sobald aber nicht mehr genug Gas zur Befüllung der Speicher ins Land kommt, oder die aktuelle Versorgung in Gefahr ist, wird die Alarmstufe ausgerufen, zeigt ein Hintergrundpapier des Klimaministeriums.

Von der Leyen gegen Boykott des G20-Gipfels mit Putin

Elmau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich gegen einen Boykott des G20-Gipfels im Herbst ausgesprochen - auch wenn Russlands Präsident Wladimir Putin am nächsten Treffen teilnehmen sollte. "Wir müssen sehr genau überlegen, ob wir die gesamte G20 lahmlegen, da plädiere ich nicht dafür", sagte von der Leyen am Sonntagabend dem ZDF-"heute journal". Der nächste G20-Gipfel findet Mitte November auf der indonesischen Insel Bali statt.

Niederländisches Königspaar zu Staatsbesuch in Österreich

Wien - Royaler Besuch in Österreich: Der König der Niederlande, Willem-Alexander, kommt gemeinsam mit seiner Gemahlin M�xima ab Montag auf Staatsbesuch. Neben der Bundeshauptstadt Wien, wo sie zwei Tage verbringen werden, führt die Visite das Königspaar auch in die steirische Landeshauptstadt Graz. Am ersten Besuchstag ist unter anderem ein Gedenken an die Holocaust-Opfer geplant.

Zwei tote Flüchtlinge im Burgenland: Schlepper vor Gericht

Eisenstadt - Der 19-jährige Schlepper, in dessen Klein-Lkw im vergangenen Oktober an der Grenze zu Ungarn bei Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zwei tote Flüchtlinge gefunden worden waren, muss sich am Montag in Eisenstadt vor Gericht verantworten. Ihm werden Schlepperei und Mord vorgeworfen. Er soll die insgesamt 29 Flüchtlinge für rund acht Stunden Fahrt ohne Pause im Laderaum eingeschlossen haben - zwei von ihnen überlebten nicht.

Israelisches Parlament entscheidet vermutlich über Neuwahl

Jerusalem - Israels Parlament wird (heute) Montag voraussichtlich über seine Auflösung abstimmen. Damit würde der Weg für eine Neuwahl der Knesset im Herbst geebnet - der fünften Wahl innerhalb von dreieinhalb Jahren. Die Acht-Parteien-Regierung von Ministerpräsident Naftali Bennett ist nach nur einem Jahr am Ende, nachdem sie im Parlament die Mehrheit verloren hat. Der rechtskonservative Oppositionsführer Benjamin Netanyahu hofft dagegen auf eine Rückkehr ins Amt.

Tote bei Tribüneneinsturz in kolumbianischer Stierkampfarena

Bogota - Beim Einsturz eines Teils der Tribünen einer Stierkampfarena in Kolumbien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 60 Personen seien verletzt worden, sagte der Gouverneur des Departments Tolima, Ricardo Orozco, dem Sender Blu Radio. Unter den Toten war ihm zufolge ein Minderjähriger.

Rakete der US-Raumfahrtbehörde NASA in Australien gestartet

Sydney/Washington - In Australien ist eine Rakete der US-Raumfahrtbehörde NASA gestartet. Die Rakete hob am Sonntag vom privaten Raumfahrtzentrum Arnhem Space Centre im Norden Australiens ab - es war der erste Raketenstart der NASA von einem Privatgelände außerhalb der USA. Die Rakete brachte Teleskoptechnik in eine erdnahe Umlaufbahn, mit der die NASA Phänomene erforschen will, die nur von der südlichen Hemisphäre aus beobachtet werden können.

