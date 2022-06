Von der Leyen gegen Boykott des G20-Gipfels mit Putin

Elmau - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich gegen einen Boykott des G20-Gipfels im Herbst ausgesprochen - auch wenn Russlands Präsident Wladimir Putin am nächsten Treffen teilnehmen sollte. "Wir müssen sehr genau überlegen, ob wir die gesamte G20 lahmlegen, da plädiere ich nicht dafür", sagte von der Leyen am Sonntagabend dem ZDF-"heute journal". Von der Leyen zeigte sich auch überzeugt, dass Putin "diesen Krieg schon nicht mehr gewinnen" kann.

G7 starten globale Infrastruktur-Initiative

Elmau - Die G7-Gruppe führender demokratischer Industriestaaten will China mit einer globalen Infrastruktur-Initiative Konkurrenz machen. Bei ihrem Gipfel in Bayern riefen die G7-Staaten am Sonntag formell eine "Partnerschaft für Globale Infrastruktur" ins Leben, wie US-Präsident Joe Biden sagte. Das bereits im vergangenen Jahr angekündigte Vorhaben soll eine Alternative zu dem 2013 von China gestarteten Projekt "Neue Seidenstraße" sein.

Alarmstufe für Gas erst bei mangelhafter Speicherfüllung

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Deutschland hat dieser Tage die Alarmstufe, die zweite von drei Stufen des Gas-Notfallplans, ausgerufen. Österreich bleibt noch auf der ersten, der Frühwarnstufe, da die Versorgung stabil ist und die Gasspeicher befüllt werden können. Sobald aber nicht mehr genug Gas zur Befüllung der Speicher ins Land kommt, oder die aktuelle Versorgung in Gefahr ist, wird die Alarmstufe ausgerufen, zeigt ein Hintergrundpapier des Klimaministeriums.

Selenskyj an Belarus: Lasst Euch nicht in Krieg hineinziehen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Minsk - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Menschen im Nachbarland Belarus aufgerufen, sich nicht in den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hineinziehen zu lassen. "Der Kreml hat bereits alles für Sie entschieden", sagte er am Sonntag mit Blick auf Moskau in seiner abendlichen Videoansprache. "Aber Ihr seid keine Sklaven und Kanonenfutter. Ihr dürft nicht sterben." Die Menschen sollten nicht andere für Belarus entscheiden lassen.

UN-Drogenreport: Cannabiskonsum belastet Gesundheitssysteme

Wien - Der steigende Cannabiskonsum führt laut Vereinten Nationen (UN) zu einer zusätzlichen Belastung von Gesundheitseinrichtungen. In der Europäischen Union (EU) seien Hanf-Drogen die Ursache für rund 30 Prozent der Drogentherapien, hieß es im Jahresbericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien, der am Montag publik wurde. In Afrika und manchen lateinamerikanischen Ländern stehe der größte Teil solcher Therapien im Zusammenhang mit Cannabis-Sucht.

Niederländisches Königspaar zu Staatsbesuch in Österreich

Wien - Royaler Besuch in Österreich: Der König der Niederlande, Willem-Alexander, kommt gemeinsam mit seiner Gemahlin M?xima ab Montag auf Staatsbesuch. Neben der Bundeshauptstadt Wien, wo sie zwei Tage verbringen werden, führt die Visite das Königspaar auch in die steirische Landeshauptstadt Graz. Am ersten Besuchstag ist unter anderem ein Gedenken an die Holocaust-Opfer geplant.

Heißes Finale am Donauinselfest

Wien - Das Wiener Donauinselfest absolvierte am Sonntag das Finale - und zwar ein ausgesprochen heißes. Die Besucher am Festgelände wurden tagsüber mit hochsommerlichen Temperaturen empfangen. Die Festivalausgabe 2022 fand nach pandemiebedingten Formatänderungen heuer wieder in gewohnter Form statt. Die Massen strömten wie in alten Zeiten über das Gelände. In einer Aussendung war in der Nacht auf Montag von "mehr als 2,5 Millionen Besuchen" die Rede.

Zwei tote Flüchtlinge im Burgenland: Schlepper vor Gericht

Eisenstadt - Der 19-jährige Schlepper, in dessen Klein-Lkw im vergangenen Oktober an der Grenze zu Ungarn bei Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zwei tote Flüchtlinge gefunden worden waren, muss sich am Montag in Eisenstadt vor Gericht verantworten. Ihm werden Schlepperei und Mord vorgeworfen. Er soll die insgesamt 29 Flüchtlinge für rund acht Stunden Fahrt ohne Pause im Laderaum eingeschlossen haben - zwei von ihnen überlebten nicht.

