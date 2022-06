Niederländisches Königspaar zu Staatsbesuch in Österreich

Wien - Der König der Niederlande, Willem-Alexander, ist gemeinsam mit seiner Gemahlin M?xima am Montag auf Staatsbesuch nach Österreich gekommen. Neben der Bundeshauptstadt Wien, wo sie zwei Tage verbringen werden, führt die Visite das Königspaar auch in die steirische Landeshauptstadt Graz. Am ersten Besuchstag ist unter anderem ein Gedenken an die Holocaust-Opfer im Wiener Ostarrichipark vorgesehen.

G7 verhängen weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau

Elmau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wollen die USA und die anderen G7-Staaten nach Angaben der US-Regierung weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängen. Die Maßnahmen richteten sich etwa gegen militärische Produktions- und Lieferketten, teilte das Weiße Haus am Montag beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte von den G7-Staaten, "alles zu tun", um den Krieg mit Russland noch in diesem Jahr zu beenden.

Ukrainisches Militär verhindert Kessel um Lyssytschansk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat westlich von Lyssytschansk russische Angriffe zurückgeschlagen und damit eine Einkesselung der strategisch wichtigen Großstadt im Osten der Ukraine verhindert. "Nahe Werchnjokamjanka haben die Verteidigungskräfte dem Feind erhebliche Verluste zugefügt und ihn zum Rückzug gezwungen", teilte der ukrainische Generalstab am Montag in seinem Lagebericht mit. Russland attackierte indes erneut das Gebiet Odessa mit Raketen.

Vier Tote bei Unglück in Stierkampfarena in Kolumbien

Bogota - Es sollte ein ausgelassenes Fest werden, endete aber in einer Katastrophe: Beim Einsturz eines Teils der Tribünen einer Stierkampfarena in Kolumbien sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Etwa 300 Besucher seien verletzt worden, 30 von ihnen schwer, sagte der Gouverneur des Departments Tolima, Ricardo Orozco, am Sonntagabend (Ortszeit) im Rundfunk. Bei den Toten handle es sich um zwei Frauen, einen Mann und ein 14 Monate altes Kind.

6.398 Corona-Neuinfektionen und 91 weitere Spitalpatienten

Wien - Die derzeitige Corona-Sommerwelle in Österreich nimmt weiter an Fahrt auf. Am Montag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 6.398 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 657,5 Fälle je 100.000 Einwohner an. Eine deutliche Steigerung gab es auch bei den infizierten Spitalspatientinnen und Patienten, um 91 mehr als noch am Sonntag mussten in den heimischen Krankenhäusern versorgt werden. Österreichweit 777 Infizierte liegen derzeit im Spital.

EU-Minister beschlossen Mindestfüllstand der Gasspeicher

Luxemburg - Die EU-Energieminister haben das Auffüllen der Gasspeicher in den EU-Ländern zu mindestens 80 Prozent bis zum kommenden Winter beschlossen. Bei ihrem Treffen am Montag in Luxemburg nahmen die Energieminister einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission formell an. Mit der Vorgabe soll sichergestellt werden, dass die Gasspeicherkapazitäten genutzt und solidarisch zwischen den Mitgliedstaaten aufgeteilt werden.

MFG-Vorsitzender Brunner kandidiert als Bundespräsident

Wien - Der Vorsitzende der impfkritischen Partei MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte), Michael Brunner, tritt zur Bundespräsidenten-Wahl am 9. Oktober an. Ziel ist, Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in eine Stichwahl zu zwingen, sagte er am Montag in einer Pressekonferenz. Der Kampf gegen die Coronamaßnahmen bleibt Programm. So würde Brunner die Regierung entlassen und die Aufhebung aller Coronamaßnahmen erzwingen. Um antreten zu können, muss er 6.000 Unterschriften sammeln.

