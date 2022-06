Niederländisches Königspaar zu Staatsbesuch in Österreich

Wien - Der König der Niederlande, Willem-Alexander, ist gemeinsam mit seiner Gemahlin M�xima am Montag auf Staatsbesuch nach Österreich gekommen. Neben der Bundeshauptstadt Wien, wo sie zwei Tage verbringen werden, führt die Visite das Königspaar auch in die steirische Landeshauptstadt Graz. Am ersten Besuchstag gedachten sie der Holocaust-Opfer an der Shoah-Namensmauer im Wiener Ostarrichipark.

G7 verhängen weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau

Elmau/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wollen die USA und die anderen G7-Staaten nach Angaben der US-Regierung weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängen. Die Maßnahmen richteten sich etwa gegen militärische Produktions- und Lieferketten, teilte das Weiße Haus am Montag beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte von den G7-Staaten, "alles zu tun", um den Krieg mit Russland noch in diesem Jahr zu beenden.

NATO versetzt 300.000 Soldaten in erhöhte Bereitschaft

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs will die NATO die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte auf mehr als 300.000 erhöhen. Das kündigte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag vor dem Gipfeltreffen der 30 Mitgliedstaaten in Madrid an. Bisher umfasst die NATO-Eingreiftruppe NRF rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Der geplante Umbau der NRF ist Teil eines neuen Streitkräfte-Modells für das gesamte Bündnisgebiet. Dieses sieht mehr Kräfte in hoher Bereitschaft vor.

Ukraine: Viele Tote bei Angriff auf Einkaufcenter befürchtet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der zentralukrainischen Stadt Krementschuk ist ein Einkaufszentrum nach ukrainischen Angaben von einer russischen Rakete getroffen worden. Mehr als tausend Menschen hätten sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude befunden, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag im Online-Dienst Telegram. Es könnte viele Tote und Verletzte geben. Bis dato wurden mindestens zwei Tote und 20 Verletzte bestätigt, so der stellvertretenden Leiter des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenk.

Putin will an G20-Gipfel im Herbst teilnehmen

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin will am G20-Gipfel im Herbst in Indonesien teilnehmen. "Ja, wir haben bestätigt, dass unsere Teilnahme vorgesehen ist", sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow am Montag der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Unklar blieb, ob der Kremlchef persönlich anreisen will oder per Video zugeschaltet sein wird. "Ich weiß es nicht. Sie haben dazu eingeladen, persönlich teilzunehmen, aber es ist noch viel Zeit, so Uschakow.

55 Tote bei Gefechten von Militär und Viehdieben im Südsudan

Juba - Bei schweren Auseinandersetzungen zwischen Soldaten und Viehdieben sind nach Militärangaben mindestens 55 Menschen im ostafrikanischen Südsudan getötet worden, darunter auch Zivilisten. Etwa 120 weitere Menschen seien im Bezirk Tonj des Bundesstaats Warrap verletzt worden, sagte Armeesprecher Santo Domic am Montag.

Sturmwarnung für Teile Oberösterreichs

Linz - Die Landeswarnzentrale hat Montagvormittag vor schweren Sturmböen am Abend in Teilen Oberösterreichs gewarnt. Laut ZAMG kommt es voraussichtlich bis in die erste Nachthälfte von Westen her zu etlichen heftigen Gewittern mit örtlich großem Hagel. Es drohen Sturmböen um 100 km/h und örtlich höher, hieß es in einer Presseaussendung. Man rechnet mit der intensivsten Phase der Gewitter von 18.00 bis 22.00 Uhr.

Ein Toter bei Tornado in den Niederlanden

Den Haag - Ein Tornado hat im Südwesten der Niederlande einen Menschen das Leben gekostet. Mindestens zehn Menschen seien verletzt worden, teilten die Einsatzkräfte in Zierikzee am Montag mit. Über ihren Zustand wurde vorerst nichts mitgeteilt. Meteorologen sprachen von einem schwachen Tornado. Er hinterließ nach Angaben der Behörden eine Spur der Verwüstung in dem Urlaubsort an der Nordsee.

Wiener Börse schließt mit Zuwächsen, ATX mit plus 0,9 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag mit klaren Zuwächsen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX ging mit plus 0,9 Prozent bei 2.994,14 Einheiten aus dem Handel und konnte damit an seine Freitagsgewinne anknüpfen. Konjunkturseitig waren am Nachmittag die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den Vereinigten Staaten besser ausgefallen als erwartet. Unter den Einzelwerten steigerten sich FACC um 3,6 Prozent. Palfinger gewannen 3,3 Prozent.

