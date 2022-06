G7 schließen dreitägigen Gipfel auf Schloss Elmau ab

Elmau - Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten schließen am Dienstag ihren dreitägigen Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern ab. Bei einer letzten Arbeitssitzung geht es um die "multilaterale und digitale Ordnung" - auch mit Blick auf den G20-Gipfel großer Industrie- und Schwellenländer im November in Indonesien. Inwieweit die G7-Vertreter an diesem Treffen teilnehmen werden, ist allerdings noch offen, da auch Russlands Präsident Wladimir Putin sein Kommen angekündigt hat.

Tote Flüchtlinge im Burgenland: Sieben Jahre für Schlepper

Eisenstadt - Der 19-jährige Schlepper, in dessen Klein-Lkw im vergangenen Oktober an der österreichisch-ungarischen Grenze bei Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zwei tote Flüchtlinge gefunden worden waren, ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Ein Geschworenengericht sprach ihn der Schlepperei und der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang schuldig - den Vorwurf des Mordes verneinte es.

13 Tote nach Angriff auf ukrainisches Einkaufszentrum

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach einem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk sind nach offiziellen Angaben mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Darüber hinaus seien rund 40 Menschen teils schwer verletzt worden, so der Gouverneur des Gebiets Poltawa, Dmytro Lunin, Montagabend. Kiew machte Russland für den Angriff verantwortlich. Wie Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram postete, sollen sich mehr als tausend Zivilisten im Gebäude befunden haben.

Sturgeon will Plan für Unabhängigkeitsreferendum vorstellen

Edinburgh - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will am Dienstag im Parlament in Edinburgh ihren Fahrplan für ein neues Unabhängigkeitsreferendum vorstellen. Die Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP) will die Schottinnen und Schotten im Herbst 2023 darüber abstimmen lassen, ob sich ihr Landesteil mit knapp 5,5 Millionen Einwohnern vom Vereinigten Königreich lösen soll oder nicht. Sturgeon will Schottland nach dem Brexit als unabhängiges Land zurück in die EU führen.

Strafmaß für Epstein-Partnerin Maxwell erwartet

New York - Ein halbes Jahr nach ihrem Schuldspruch wegen Sexualverbrechen soll im Prozess gegen die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell am Dienstag das Strafmaß verkündet werden. Die 60-Jährige war im Dezember von einer Jury in New York unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken schuldig gesprochen worden. Maxwell galt als rechte Hand des bis in höchste Kreise vernetzten Geschäftsmanns Jeffrey Epstein.

Zehn Tote und viele Verletzte nach Gas-Unfall in Jordanien

Akaba - Zehn Tote und 251 Verletzte hat ein Giftgas-Unfall in Jordanien gefordert. Zu dem Unglück kam es durch einen Gasaustritt aus einem Lagertank im Hafen von Akaba. Das staatliche Fernsehen berichtete am Montag, dass die Behörden die Anrainer dazu aufriefen, die Fenster zu schließen und in ihren Häusern zu bleiben.

Zug mit mehr als 200 Passagieren in den USA entgleist

Washington - Im US-Staat Missouri ist ein Fernverkehrszug mit 243 Passagieren an Bord entgleist. Die Betreibergesellschaft Amtrak erklärte am Montag, es gebe "erste Berichte über Verletzungen" - ohne zunächst weitere Details bekanntzugeben. Der Zug, unterwegs von Los Angeles nach Chicago, stieß demnach bei einem Bahnübergang im Ort Mendon mit einem Müllabfuhr-Lastwagen zusammen, mehrere Waggons entgleisten.

Volksbegehren schafften parlamentarische Hürde

Wien - Das Parlament muss sich wieder mit einem Volksbegehren gegen die Impfpflicht auseinandersetzen. 3,81 Prozent der Unterstützungsberechtigten votierten für eine entsprechende Initiative. Das entspricht laut vorläufigem Endergebnis vom Montagabend 242.169 Unterschriften, womit die Hürde von 100.000 für die parlamentarische Behandlung locker übersprungen wurde. Diese schaffte - wenn auch weniger deutlich - ebenso ein Begehren für einen Rücktritt der Bundesregierung.

