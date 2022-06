G7 schließen dreitägigen Gipfel auf Schloss Elmau ab

Elmau - Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten schließen am Dienstag ihren dreitägigen Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern ab. Bei einer letzten Arbeitssitzung geht es um die "multilaterale und digitale Ordnung" - auch mit Blick auf den G20-Gipfel großer Industrie- und Schwellenländer im November in Indonesien. Inwieweit die G7-Vertreter an diesem Treffen teilnehmen werden, ist allerdings noch offen, da auch Russlands Präsident Wladimir Putin sein Kommen angekündigt hat.

15 Tote nach Angriff auf ukrainisches Einkaufszentrum

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Nach dem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der Ukraine sind bei den Behörden mehr als 40 Vermisstenanzeigen eingegangen. Das teilte die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft in der Nacht auf Dienstag mit. Die Zahl der Getöteten stieg unterdessen nach Angaben des Gouverneurs des Gebiets Poltawa, Dmytro Lunin, von 13 auf 15. Der Staatsanwaltschaft zufolge wurden 59 Menschen medizinisch behandelt, rund die Hälfte von ihnen sei in einem ernsten Zustand.

Mehr als 40 Tote in einem Lkw in Texas gefunden

San Antonio (Texas) - Mindestens 40 Menschen sind am Montag (Ortszeit) in San Antonio, Texas, tot in einem Sattelschlepper aufgefunden, wie ein Polizeibeamter mitteilte. Der Fernsehsender KSAT aus San Antonio berichtete unter Berufung auf Polizeiquellen aus San Antonio, dass 42 Menschen in dem Lkw gestorben seien. Der Gouverneur bestätigte später die Zahl. Bei den Toten soll es sich um Migranten handeln.

Achtjähriger erschießt einjähriges Mädchen in USA

Washington - Ein acht Jahre alter Bub hat im US-Bundesstaat Florida mit der Waffe seines Vaters ein einjähriges Mädchen erschossen und ein weiteres Kleinkind verletzt. Der Vater hatte seine Waffe in einem Hotelzimmer zurückgelassen, wo der Bub sie fand, damit spielte und dann wohl unabsichtlich einen Schuss abfeuerte, wie der zuständige Sheriff im Bezirk Escambia, Chip Simmons, am Montag (Ortszeit) erklärte.

Unwetter über Oberösterreich

Linz - Die angekündigten Unwetter sind eingetreten. Starkniederschläge, Sturm und stellenweise golfballgroße Hagelkörner verwüsteten ein weiteres Mal die Landwirtschaft in Oberösterreich, wie die Österreichische Hagelversicherung in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Besonders betroffen sind die Bezirke Kirchdorf, Steyr, Linz, Urfahr, Freistadt und Berg.

Niederländisches Königspaar besucht Brotfabrik

Wien - Der royale Staatsbesuch aus den Niederlanden wird am Dienstag in Wien fortgesetzt. König Willem-Alexander und seine Gemahlin M�xima besichtigen das Integrationsprojekt in der Brotfabrik (Wien-Favoriten). Nach dem Besuch der "Community-Cooking"-Küche ist ein Zusammentreffen mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine geplant, dann eine Besichtigung des Sonnwendviertels beim Wiener Hauptbahnhof.

Sturgeon will Plan für Unabhängigkeitsreferendum vorstellen

Edinburgh - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will am Dienstag im Parlament in Edinburgh ihren Fahrplan für ein neues Unabhängigkeitsreferendum vorstellen. Die Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP) will die Schottinnen und Schotten im Herbst 2023 darüber abstimmen lassen, ob sich ihr Landesteil mit knapp 5,5 Millionen Einwohnern vom Vereinigten Königreich lösen soll oder nicht. Sturgeon will Schottland nach dem Brexit als unabhängiges Land zurück in die EU führen.

Zehn Tote und viele Verletzte nach Gas-Unfall in Jordanien

Akaba - Zehn Tote und 251 Verletzte hat ein Giftgas-Unfall in Jordanien gefordert. Zu dem Unglück kam es durch einen Gasaustritt aus einem Lagertank im Hafen von Akaba. Das staatliche Fernsehen berichtete am Montag, dass die Behörden die Anrainer dazu aufriefen, die Fenster zu schließen und in ihren Häusern zu bleiben.

