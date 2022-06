Mehr als 46 tote Migranten in einem Lkw in Texas gefunden

San Antonio (Texas) - Grausiger Fund im US-Staat Texas: In einem Lastwagen im Großraum San Antonio sind 46 tote Migranten entdeckt worden. San Antonios Feuerwehrchef Charles Hood bestätigte die vorläufige Opferzahl am Montagabend (Ortszeit). Demnach wurden 16 Überlebende in Krankenhäuser gebracht, zwölf Erwachsene und vier Kinder. Bürgermeister Ron Nirenberg sprach von einer "schrecklichen menschlichen Tragödie".

18 Tote nach Angriff auf ukrainisches Einkaufszentrum

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Nach dem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der Ostukraine ist die Zahl der Toten auf mindestens 18 gestiegen. Das schrieb der Gouverneur des Gebiets Poltawa, Dmytro Lunin, am Dienstagmorgen im Nachrichtendienst Telegram. Die Rettungs- und Aufräumarbeiten in der Stadt Krementschuk liefen in der Nacht weiter. Bei dem Angriff am Montag wurden rund 60 Menschen verletzt. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft berichtete am Montag von mehr als 40 Vermisstenmeldungen.

G7-Staaten wollen an Klimazielen festhalten

Elmau - Die Gruppe der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) will trotz der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise an den derzeitigen Klimaschutzzielen festhalten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur werden die Mitglieder in der Abschlusserklärung zum G7-Gipfeltreffen im bayerischen Schloss Elmau deutlich machen, dass sie das sogenannte Pariser Abkommen weiterhin als Richtschnur für ihr Handeln ansehen.

Experten: FPÖ droht bei BP-Wahl Gefahr von rechts und links

Wien - Die FPÖ muss bei der Bundespräsidentschaftswahl wohl mit Konkurrenz rechnen - und zwar aus dem rechten Lager, aber auch aus dem linken, wie Meinungsforscher Peter Hajek gegenüber der APA sagte. Denn auf rechter Seite könnte Ex-FPÖ/BZÖ-Politiker Gerald Grosz der FPÖ Stimmen kosten, auf impfskeptischer Seite MFG-Kandidat Michael Brunner. Und von links sieht Hajek ebenfalls Gefahr für Blau: Denn Bierpartei-Chef Dominik Wlazny ("Marco Pogo") könnte eventuell der FPÖ nahe kommen.

Erster Schritt für Parlamentsauflösung in Israel

Jerusalem - In einem wichtigen Schritt in Richtung Neuwahlen haben Abgeordnete des israelischen Parlaments für dessen Auflösung gestimmt. Die Mitglieder des Parlamentsausschusses votierten in der Nacht auf Dienstag für ein entsprechendes Gesetz. Noch am Dienstag soll die erste Lesung im Parlamentsplenum folgen. Damit rückt die fünfte Parlamentswahl in weniger als vier Jahren näher. Diese sollen dem Gesetzentwurf Ende Oktober oder Anfang November erfolgen.

Tote nach Entgleisen von Zug in den USA

Washington - Bei der Entgleisung eines Fernverkehrszugs mit mehr als 200 Menschen an Bord sind in den USA mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche weitere verletzt worden. Der Zug, unterwegs von Los Angeles nach Chicago, stieß im Bundesstaat Missouri an einem Bahnübergang mit einem Lastwagen zusammen. Acht Waggons und zwei Lokomotiven entgleisten, wie die Betreibergesellschaft Amtrak am Montag (Ortszeit) erklärte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red