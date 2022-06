18 Tote nach Angriff auf ukrainisches Einkaufszentrum

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Nach dem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der Ostukraine ist die Zahl der Toten auf mindestens 18 gestiegen. Das schrieb der Gouverneur des Gebiets Poltawa, Dmytro Lunin, am Dienstag früh im Nachrichtendienst Telegram. 36 Menschen galten demnach als vermisst. Hunderte Einsatzkräfte seien vor Ort. Bei dem Angriff am Montag wurden rund 60 Menschen verletzt. Die Ukraine machte Russland für den Angriff verantwortlich. Die Attacke wurde international scharf verurteilt.

G7-Staaten geben Milliarden für Ernährungssicherheit

Elmau - Die G7-Staaten werden sich nach Angaben der US-Regierung verpflichten, bis zu fünf Milliarden US-Dollar für die weltweite Ernährungssicherheit bereitzustellen. Mehr als die Hälfte des Betrages werde von den Vereinigten Staaten kommen, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Dienstag beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau. Die G7-Staaten wollen überdies trotz der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise an den derzeitigen Klimaschutzzielen festhalten.

46 tote Migranten in einem Lkw in Texas gefunden

San Antonio (Texas) - Grausiger Fund im US-Staat Texas: In einem Lastwagen im Großraum San Antonio sind 46 tote Migranten entdeckt worden. San Antonios Feuerwehrchef Charles Hood bestätigte die vorläufige Opferzahl am Montagabend (Ortszeit). Demnach wurden 16 Überlebende in Krankenhäuser gebracht, zwölf Erwachsene und vier Kinder. Bürgermeister Ron Nirenberg sprach von einer "schrecklichen menschlichen Tragödie".

Niederländisches Königspaar setzte Staatsbesuch in Wien fort

Wien - Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und M�xima hat am Dienstag seinen Besuch in Wien fortgesetzt. Am Vormittag besichtigten die Royals gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dessen Ehefrau Doris Schmidauer das Integrationsprojekt "Community-Cooking" in der "Brotfabrik" in Wien-Favoriten, trafen dort auf geflüchtete Menschen aus der Ukraine und bekochten diese kurzerhand selbst.

Überlegungen zu Quarantäne-Lockerungen im Ministerium

Wien - Angesichts der milderen Corona-Verläufe durch Omikron (und der durch die vielen Absonderungen verursachten Probleme) gibt es auch in Österreich Überlegungen, die Quarantäne- und Absonderungsregeln zu ändern. Zwar seien ad hoc keine Schritte geplant, hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage zu einem entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" aus dem Gesundheitsressort. Allerdings erarbeite man derzeit Pläne für die kommenden Monate - und mache sich Gedanken auch zu diesem Thema.

EU-Umweltminister ringen um Aus für Verbrennungsmotor 2035

Luxemburg - Die EU-Umweltminister sind am Dienstag in Luxemburg zusammengekommen, um das Aus des Verbrennungsmotors ab 2035 und weitere Teile des europäischen Klimapakets zu beraten. Vor allem in Bezug auf das Datum für das Verbrennerverbots werden schwierige Verhandlungen erwartet. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) forderte "einen klaren Beschluss" für den Umstieg auf emissionsfreie Mobilität 2035. "Zögern heißt Zukunft aufs Spiel setzen", warnte sie im Vorfeld der Beratungen.

Abstimmung über Parlamentsauflösung in Israel vertagt

Jerusalem - Nach Verzögerungen bei der ursprünglich geplanten Abstimmung will Israels Parlament die Entscheidung über seine Auflösung nun erst am Mittwoch vollenden. Nach langwierigen Debatten zwischen der Regierung und der Opposition am Montagabend und bis in die Nacht hinein wurde ein Teil des Prozederes der Abstimmung verschoben, wie israelische Medien am Dienstag meldeten. Beide Seiten konnten sich demnach unter anderem nicht auf einen konkreten Termin für eine Neuwahl einigen.

Unwetter über Oberösterreich, Sturm in Vorarlberg

Linz - Starke Niederschläge, Sturm und stellenweise golfballgroße Hagelkörner haben in der Nacht auf Dienstag in Oberösterreich erneut in der Landwirtschaft große Schäden angerichtet. Besonders betroffen waren die Bezirke Kirchdorf, Steyr, Linz, Urfahr, Freistadt und Berg. Aus dem Stausee Klaus musste Wasser abgelassen werden. Verletzt wurde niemand bei den Unwettern, so die vorläufige Bilanz der Landeswarnzentrale. In Vorarlberg hat ein Sturm 25 Feuerwehreinsätze nötig gemacht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red