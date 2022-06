Kreml: Keine Frist für Ende des Krieges gegen die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Russland hat sich nach eigenen Angaben keine Frist für ein Ende seines Angriffskriegs gegen die Ukraine gesetzt. Auf die Frage eines Journalisten, ob es einen ungefähren Zeitrahmen für den in Moskau als "militärische Spezial-Operation" bezeichneten Krieg gebe, antwortete Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge: "Nein." Im Osten der Ukraine gingen unterdessen nach Angaben aus Kiew die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Lyssytschansk weiter.

G7-Staaten geben 4,5 Milliarden für Kampf gegen Hungerkrise

Elmau - Im Kampf gegen eine drohende Hungerkrise verpflichten sich die G7-Staaten, weitere 4,5 Milliarden US-Dollar für die weltweite Ernährungssicherheit bereitzustellen. Die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte riefen Russland am Dienstag bei ihrem Gipfel im bayerischen Schloss Elmau zudem auf, die Blockade der ukrainischen Häfen ohne Bedingungen zu beenden. Weizensilos und andere landwirtschaftliche Infrastruktur dürften nicht länger zerstört werden.

Niederländisches Königspaar setzte Staatsbesuch in Wien fort

Wien - Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und M�xima hat am Dienstag seinen Besuch in Wien fortgesetzt. Am Vormittag besichtigten die Royals gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dessen Ehefrau Doris Schmidauer das Integrationsprojekt "Community-Cooking" in der "Brotfabrik" in Wien-Favoriten, trafen dort auf geflüchtete Menschen aus der Ukraine und bekochten diese kurzerhand selbst. Zu Mittag ging es dann zu Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Mehr als 306.000 Zivilisten im syrischen Bürgerkrieg getötet

Damaskus - Im Bürgerkrieg in Syrien sind nach einer neuen Schätzung des UN-Menschenrechtsbüros zwischen Anfang März 2011 und Ende März 2021 mindestens 306.887 Zivilisten ums Leben gekommen. Die Zahl liege höher als vorherige Schätzungen, berichtete das Büro am Dienstag dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. Damit habe der Konflikt statistisch über zehn Jahre jeden Tag 83 an Kämpfen unbeteiligten Bürgern das Leben gekostet. Die Zahl entspreche 1,5 Prozent der Bevölkerung vor Kriegsbeginn.

10.189 Corona-Neuinfektionen und mehr Spitalspatienten

Wien - Die Sommer-Coronawelle nimmt weiter zu. Am Dienstag meldeten die Ministerien 10.189 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Nun gibt es bereits 91.561 laborbestätigte aktive Fälle. Auch in den Spitälern nimmt die Zahl der Patientinnen und Patienten weiter zu, 65 weitere Infizierte mussten seit Montag aufgenommen werden. Außerdem gab es vier weitere Todesfälle. Unterdessen sind nun mehr als fünf Millionen Menschen grundimmunisiert, haben also drei Corona-Schutzimpfungen erhalten.

Mindestens 49 Tote bei Gefangenenmeuterei in Kolumbien

Buenaventura - Bei einer Gefangenenmeuterei in einer Haftanstalt in Kolumbien sind Medienberichten zufolge Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Häftlinge hätten in dem Gefängnis von Tulu� im Westen des Landes Matratzen in Brand gesteckt, berichtete die Zeitung "El Tiempo" am Dienstag unter Berufung auf den Leiter des Strafvollzugs, General Tito Castellanos. Dabei seien 49 Menschen ums Leben gekommen und rund 30 weitere verletzt worden, darunter auch Vollzugsbeamte.

Impf-Empfehlung für den vierten Stich für über-65-Jährige

Wien - Das nationale Impfgremium (NIG) gibt auch weiterhin keine generelle Empfehlung für eine vierte Corona-Schutzimpfung ab. Allerdings wird das Alterslimit für eine solche nun von 80 auf 65 Jahre gesenkt, berichtete das "Ö1"-Mittagsjournal. Für Risikopersonen und Vulnerable wird ein Viertstich empfohlen. Auf persönlichen Wunsch ist die Auffrischungsimpfung derzeit für alle Personen vier Monate nach der Drittimpfung möglich, geraten wird zu einem Abstand von sechs Monaten.

In Österreich dringend Blutspender gesucht

Wien - Die Blutlagerstände sind österreichweit zu niedrig, es werden dringend Spender gesucht: Aktuell kann die Vollversorgung mit Blutprodukten über den Sommer hinweg in ganzen Land nicht gewährleistet werden, warnte Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer am Dienstag. Der Verbrauch in den Spitälern sei hoch. Die Blutspendedienste würden es nicht mehr schaffen, alle Bestellungen zur Gänze und zeitnah zu erfüllen.

