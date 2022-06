Kreml: Keine Frist für Ende des Krieges gegen die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Russland hat sich nach eigenen Angaben keine Frist für ein Ende seines Angriffskriegs gegen die Ukraine gesetzt. Auf die Frage eines Journalisten, ob es einen ungefähren Zeitrahmen für den in Moskau als "militärische Spezial-Operation" bezeichneten Krieg gebe, antwortete Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge: "Nein." Im Osten der Ukraine gingen unterdessen nach Angaben aus Kiew die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Lyssytschansk weiter.

Draghi: Indonesien schließt Putin-Reise zu G20-Gipfel aus

Elmau/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Angaben des italienischen Regierungschefs Mario Draghi nicht persönlich zum G20-Gipfel im Herbst nach Indonesien reisen. Das habe der indonesische Präsident Joko Widodo als Gastgeber des G20-Treffens klar gesagt, berichtete Draghi am Dienstag nach dem G7-Gipfel in Bayern, an dem Widodo zeitweise als Gast teilnahm. "Widodo schließt dies aus und war da kategorisch. Er (Putin) wird nicht kommen."

G7-Staaten sagen 4,5 Milliarden Dollar gegen Hungerkrise zu

Elmau - Im Kampf gegen eine drohende Hungerkrise verpflichten sich die G7-Staaten, weitere 4,5 Milliarden US-Dollar für die weltweite Ernährungssicherheit bereitzustellen. Der Hunger in der Welt sei "eine noch größere Herausforderung geworden durch den russischen Überfall auf die Ukraine", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Gipfel der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte am Dienstag in Bayern.

Niederländisches Königspaar setzte Staatsbesuch in Wien fort

Wien - Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und M�xima hat am Dienstag seinen Besuch in Wien fortgesetzt. Am Vormittag besichtigten die Royals gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dessen Ehefrau Doris Schmidauer das Integrationsprojekt "Community-Cooking" in der "Brotfabrik" in Wien-Favoriten, trafen dort auf geflüchtete Menschen aus der Ukraine und bekochten diese kurzerhand selbst. Zu Mittag ging es dann zu Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Pensionsantrittsalter um ein halbes Jahr gestiegen

Wien - Das Pensionsantrittsalter ist nach Jahren der Stagnation nun wieder um ein halbes Jahr angestiegen - und zwar sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Männer haben ihre Pension 2021 durchschnittlich mit 61,8 Jahren angetreten, Frauen mit 59,8 Jahren. Das geht aus der APA vorliegenden Daten der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hervor.

Impf-Empfehlung für den vierten Stich für über-65-Jährige

Wien - Das nationale Impfgremium (NIG) gibt auch weiterhin keine generelle Empfehlung für eine vierte Corona-Schutzimpfung ab. Allerdings wird das Alterslimit für eine solche nun von 80 auf 65 Jahre gesenkt, berichtete das "Ö1"-Mittagsjournal. Für Risikopersonen und Vulnerable wird ein Viertstich empfohlen. Auf persönlichen Wunsch ist die Auffrischungsimpfung derzeit für alle Personen vier Monate nach der Drittimpfung möglich, geraten wird zu einem Abstand von sechs Monaten.

Mindestens 49 Tote bei Gefangenenmeuterei in Kolumbien

Buenaventura - Bei einer Gefangenenmeuterei in einer Haftanstalt in Kolumbien sind Medienberichten zufolge Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Häftlinge hätten in dem Gefängnis von Tulu� im Westen des Landes Matratzen in Brand gesteckt, berichtete die Zeitung "El Tiempo" am Dienstag unter Berufung auf den Leiter des Strafvollzugs, General Tito Castellanos. Dabei seien 49 Menschen ums Leben gekommen und rund 30 weitere verletzt worden, darunter auch Vollzugsbeamte.

Wiener Börse tendiert im Verlauf fester

Wien - Der ATX verbesserte sich am Dienstagnachmittag um 1,37 Prozent auf 3.035,30 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich im grünen Bereich. Unterstützung lieferten Lockerungen der strengen Quarantänebestimmungen in China gegen Corona, hieß es von Marktbeobachtern. Allerdings bleibe das Umfeld für Aktien angesichts anhaltender Rezessions- und Inflationssorgen schwierig. Die Augen der Investoren richten sich auf eine Reihe von Redebeiträgen europäischer Zentralbanker.

